Kvietimas urėdijai – krautis lagaminus į Kazlų Rūdą 

Kazlų Rūda išskėstomis rankomis priimtų Valstybinę miškų urėdiją ir jai padėtų įsikurti, jei Aplinkos ministerija bei Vyriausybė galutinai apsispręs įstaigą perkelti į šią nedidelę tarp miškų įsikūrusią savivaldybę.

Toks pažadas iš Kazlų Rūdos mero Manto Varaškos nuskambėjo po to, kai praėjusią savaitę aplinkos ministras Kęstutis Mažeika viešai užsiminė apie svarstymus nuolatine Valstybinės miškų urėdijos būstinės vieta pasirinkti ne iki šiol dažniausiai minėtą Katinų gyvenvietę Panevėžio rajone, bet ir Kazlų Rūdą.

„Esame pasirengę bendradarbiauti bei prisidėti siekiant greito ir sklandaus šio sprendimo įgyvendinimo“, – pabrėžė Kazlų Rūdos meras M. Varaška. Pasak jo, toks Aplinkos ministerijos ir Vyriausybės sprendimas būtų realus žingsnis stiprinti regionus ir atvertų naujas galimybes Kazlų Rūdos savivaldybės tvarumui.

M. Varaška tikino, kad Valstybinės miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio patalpose sudarytos puikios sąlygos darbuotojams – pakanka erdvės, yra mokomoji laboratorija, netoliese įsikūrusi Vytauto Didžiojo universiteto miškininkystės studijų bazė. Be to, Kazlų Rūdos savivaldybė yra viena miškingiausių Lietuvoje. Čia veikia daug medienos pramonės įmonių, esą yra puikus susisiekimas. Savivaldybėje įsikūręs vienas didžiausių geležinkelio taškų Lietuvoje, europinės vėžės geležinkelio Rail Baltica ruožas, jungiantis Lietuvą su Lenkija, taip pat netoliese esanti automagistralė Via Baltica.

Apie galimybę Valstybinę miškų urėdiją perkelti į Kazlų Rūdą aplinkos ministras K. Mažeika prabilo praėjusios savaitės pabaigoje. Anot jo, renkantis patalpas, be Kazlų Rūdos, buvo dar trys alternatyvos – Vilniuje, Panevėžio rajone ir Vievyje. Vievyje tektų statyti naują pastatą, nes tėra žemės sklypas, o tai brangiai kainuotų. Vilnius esą nelabai tinka, atsižvelgiant į Vyriausybės programos prioritetus apie regioninę politiką, o įsikūrimas Katinų gyvenvietėje taip pat esą nemažai atsieitų.

„Iš visų pasiūlytų alternatyvų buvo priimtas politinis sprendimas, kad urėdija būtų Kazlų Rūdoje“, – viešai aiškino K. Mažeika. Anot jo, kapitalinio remonto Kazlų Rūdoje esantiems ir Valstybinei miškų urėdijai priklausantiems pastatams nereikia – urėdijos administracija įsikurs buvusios Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos patalpose. Dabar ten veikia Kazlų Rūdos regioninio padalinio, sujungusio Kazlų Rūdos ir Marijampolės miškų urėdijas, būstinė. Ji, į Kazlų Rūdą atsikėlus urėdijai, persikels į Marijampolę, kur yra laisvos patalpos.

Ministro teigimu, galutinį sprendimą dėl Valstybinės miškų urėdijos įsikūrimo Kazlų Rūdoje Vyriausybė turėtų priimti dar šį mėnesį. Planuojama, kad centrinėje būstinėje dirbs apie 100 žmonių.

