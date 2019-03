Išlaidautojų netrūko 

Valstybės institucijų ir įstaigų apetitas valdiškiems pinigams nemažėja. Lėšų reprezentacijai, transportui, kvalifikacijai tobulinti, ekspertams, komandiruotėms, darbo užmokesčiui kasmet išleidžiama vis daugiau.

Duomenis apie tai, kaip asignavimų valdytojai pernai naudojo darbo užmokesčio fondo pinigus, taip pat lėšas transportui, kvalifikacijai tobulinti, reprezentacijai, komandiruotėms, ekspertams, surinko Seimo Audito komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę. Jo pateiktoje analizėje apžvelgta per 100 institucijų. Komitetas eilinį kartą konstatavo, kad išlaidos kasmet didėja. Be to, kaip ir ankstesniais metais išlieka tendencija išlaidauti paskutinį metų ketvirtį.

Nors Finansų ministerija planuodama 2019 metų biudžetą vertino tam tikrų asignavimų valdytojų išlaidavimą metų pabaigoje ir atitinkamai jiems sumažino asignavimus daugiau kaip 6 mln. eurų, tačiau 2018-ųjų apibendrinti duomenys atskleidė, kad tai nėra pakankamos priemonės siekiant sumažinti institucijų išlaidavimą IV metų ketvirtyje.

Audito komitetas jau ne kartą pabrėžė, kad Vyriausybė turėtų stiprinti valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp ketvirčių kontrolę ir numatyti tam teisines ir technines priemones.

Palyginus asignavimų valdytojų 2013–2018 metų duomenis matyti, kad išlaidos transportui, reprezentacijai, kvalifikacijai kelti, ekspertams, komandiruotėms kasmet didėjo ir 2018-aisiais buvo didžiausios, išskyrus reprezentacijai panaudotas lėšas, kurios didžiausios buvo 2013 metais.

Reprezentacijai negailėta

2018 metais valstybinės institucijos iš viso reprezentacijai išleido 8,3 mln. eurų – beveik 17 proc. daugiau nei 2017-aisiais (7,1 mln. eurų). Transporto išlaidos pernai siekė 72 mln. eurų ir buvo 37,7 proc. didesnės nei užpernai (52,3 mln. eurų). Kvalifikacijai kelti pernai prireikė 4,8 mln. eurų (2017 m. – 4,4 mln. eurų), ekspertams samdyti – 7,7 mln. eurų (6,2 mln. eurų), komandiruotėms – 21,1 mln. eurų (19, 5 mln. eurų). Įdomu, kad paskutinį 2018-ųjų ketvirtį ekspertams buvo išleista 66 proc. visų lėšų, transportui – 51 proc., kvalifikacijos kėlimui – 49 proc., reprezentacijai – 45 procentai. IV ketvirtį buvo panaudota 80 proc. premijoms skirtų asignavimų ir 39 proc. – priemokoms. Per metus premijoms išleista 7 ml. Eurų, priemokoms – 32,5 mln. eurų.

Reprezentacinių lėšų panaudojimo dešimtuko viršuje pernai buvo Krašto apsaugos ministerija (KAM), išleidusi 2,1 mln. eurų. Užsienio reikalų ministerija (URM) šiam tikslui išleido 1,9 mln. eurų. Trečias buvo Seimo kanceliarija, kuri reprezentacijai panaudjo 687 tūkst. eurų. Tuo metu Prezidento kanceliarija – 264 tūkst. eurų, Vyriausybės – 135 tūkst. eurų. Policijos departamentas su visomis pavaldžiomis institucijomis reprezentacijai nepagailėjo 572 tūkst. eurų, Vidaus reikalų ministerija (VRM) – 453 tūkst. eurų. 2017 metais iš viso be išlaidų reprezentacijai apsiėjo vos 17 asignavimų valdytojų, 2017-aisiais – 47.

Mokėsi aktyviai

Pirmą vietą tarp daugiausia pinigų transportui išleidusių institucijų, kaip ir užpernai, užėmė KAM. Šiam tikslui ministerija panaudojo 47 mln. eurų (2017 – apie 31 mln. eurų), didžioji lėšų dalis atiteko pavaldžioms įstaigoms. VRM transportui atseikėjo 7,9 mln. eurų, Policijos departamentas – 5,9 mln. eurų (didžioji lėšų dalis taip pat teko pavaldžioms įstaigoms), Aplinkos ministerija – 1,3 mln. eurų. Išlaidų transportui neturėjo 8 institucijos.

Kaip pažymima ataskaitoje, kasmet augo išlaidos institucijų darbuotojų kvalifikacijai kelti. Į šią analizę nepateko duomenys apie lėšas, kurias institucijos kvalifikacijai kelti gauna vykdydamos Europos Sąjungos paramos pinigais finansuojamus projektus. Liūto dalį – 3,3 mln. eurų – iš kvalifikacijai kelti skirtų pinigų panaudojo 10 institucijų. Pirma šioje srityje buvo KAM, išleidusi 1,7 mln. eurų, antra – Finansų ministerija (FM) – 362 tūkst. eurų, trečia – VRM – 300 tūkst. eurų, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) – 294 tūkst. eurų. Kvalifikacijai skirtų pinigų nepanaudojo tik 8 institucijos.

Važinėta daug

Įspūdingos sumos buvo leidžiamos ir ekspertams samdyti. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia lėšų pernai šiam tikslui panaudojo Energetikos ministerija – 3,4 mln. eurų (2017 –2,7 mln. eurų), antra buvo Lietuvos mokslo taryba – 580 tūkst. eurų (buvo 1,1 mln. eurų), trečia – Finansų ministerija – 495 tūkst. eurų ( 534 tūkst. eurų). Kultūros ministerija (su pavaldžiomis įstaigomis) šiam tikslui pernai nepagailėjo 462 tūkst. eurų (užpernai – 280 tūkst. eurų), ŽŪM – 456 tūkst. eurų (260 tūkst. eurų). Išlaidų ekspertams pernai neturėjo 51 asignavimų valdytojas.

Pirmoje vietoje pagal išlaidas komandiruotėms, kaip ir ankstesniais metais, buvo KAM. Šiam tikslui ji išleido 8,8 mln. eurų (2017 m. – 7,7 mln. eurų), didžioji dalis teko pavaldžioms įstaigoms. Antra buvo URM – 1,8 mln. eurų (1,9 mln. eurų), trečia – VRM – 1 mln. eurų. Policijos departamentas komandiruotėms panaudojo 978 tūkst. eurų (užpernai – 995 tūkst. eurų), Kultūros ministerija – 875 tūkst. eurų (453 tūkst. eurų), Finansų ministerija – 840 tūkst. eurų (694 tūkst. eurų). Seimo kanceliarija 2018 metais komandiruotėms išleido 476 tūkst. eurų, 2017 metais – 388 tūkst. eurų. Niekur nevažiavo 6 institucijų atstovai.

