Dėl „Brexit“ – trikdžiai sveikos apsaugos sistemoje? 

Europai laukiant Jungtinės Karalystės (JK) sprendimo dėl „Brexit“, nuogąstaujama, kad šiai nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas. „Jungtinė Karalystė – svarbus taškas pradedant farmacijos pramone ir baigiant medicinos priemonėmis. Nauja muitų politika lemia visai kitokią kainodarą ir procedūras“, – sakė Medicininės įrangos įmonių asociacijos vadovas Algis Čaplikas.

Faktas

Ketvirtadienį rengiame Europos vadovų tarybos (EVT) susitikime Briuselyje ES lyderiai ir JK premjerė aptars visus įmanomus variantus dėl „Brexit“ atidėjimo. Visos ES narės vienbalsiai turi pritarti britų prašymui, jeigu taip įvyks, tuomet p. May greičiausiai pateiks trečią kartą Bendruomenių rūmams balsavimui savo „Brexit“ susitarimą. Nepaisant to, kad Bendruomenių rūmuose dauguma parlamentarų anksčiau atmetė galimybę pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo, toks balsavimas nėra teisiškai įpareigojantis ir, jeigu britai nepritars dabar egzistuojančiam „Brexit“ susitarimui ir ES atsisakys pratęsti pasitraukimo laikotarpį, tai JK vis tiek pasitrauktų iš ES be susitarimo jau kovo 29 d. Vis dėlto iš dabartinių ES vadovų pasisakymų, panašu, kad galutinis sprendimas dėl „Brexit“ atidėjimo šios savaitės pabaigoje dar nebus priimtas.

Tiekimas sustotų jau po savaitės

„Jei įvyktų vadinamasis „kietasis“ „Brexit“, Jungtinėje Karalystėje pagamintos ir sertifikuotos medicinos priemonės tą pačią minutę nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir

jos neturėtų teisės būti teikiamos Lietuvai“, – įspėjo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM (Akreditavimo tarnybos) direktorė Nora Ribokienė.

Ji pabrėžė, kad tokiu atveju JK medicinos priemonių gamintojai taptų trečiosios šalies gamintojais: „Tad jiems atsirastų prievolė registruoti priemones nustatyta tvarka bei paskirti įgaliotuosius atstovus ES, kurių informacija turėtų būti nurodyta ant medicinos priemonės pakuotės, etiketės ar instrukcijoje. Taip pat medicinos priemonių platintojai taptų importuotojais, todėl būtų taikomos atitinkamos muitinės procedūros ir medicinos priemonės pristatymo laikas truktų ilgiau nei anksčiau.“

Nepavykus pasiekti susitarimo, JK medicinos priemonių gamintojų bei platintojų statusas keistųsi jau nuo kovo 30 dienos. Šiuo metu JK notifikuotos įstaigos yra sertifikavusios įvairias medicinos priemones: in vitro diagnostikos medicinos priemones (reagentai, analizatoriai), implantus, vienkartinio naudojimo chirurgines, oftalmologines, odontologines, ortopedines medicinos priemones, defibriliatorius, pacientų monitorius, kraujospūdžio matuoklius ir daugelį kitų.

Paruošė saugiklius

„Šiandien su mumis konsultuojasi daug įstaigų, kurios ruošiasi galimam „kietajam“ „Brexit“. Kadangi Jungtinėje Karalystėje yra daug notifikuotų įstaigų, sunku būtų pasakyti, kiek yra iki šiol nesusitvarkiusių įstaigų. Gali būti, kad kai kurios kompanijos neatkreipė dėmesio, dar nepradėjo rūpintis, neturi pakankamai informacijos. Todėl rekomenduotina tiek medicinos priemonių tiekėjams, tiek gydymo įstaigoms su medicinos priemonių tiekėjais ir gamintojais aptarti galimus pokyčius ir numatyti veiksmus, užtikrinančius sklandų saugių, reikalavimus atitinkančių medicinos priemonių tiekimą“ – kalbėjo N.Ribokienė.

Jei nutiktų taip, kad nebūtų galimybės aprūpinti įstaigų ir pacientų lygiavertėmis ir alternatyviomis medicinos priemonėmis, Akreditavimo tarnybos vadovė nurodė paruoštus saugiklius: „Nepaisant pasiruošiamųjų veiksmų, sutrikęs atitinkančių reikalavimus medicinos priemonių tiekimas galėtų paveikti saugių ir kokybiškų gydymo paslaugų teikimą. Todėl išimties tvarka galėtume leisti naudoti tas medicinos priemones, kurioms nebuvo pritaikyti atitinkamų reglamentų reikalavimai.“

Svarbus taškas

Medicininės įrangos įmonių asociacijos vadovas Algis Čaplikas pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė – svarbus taškas pradedant farmacijos pramone ir baigiant medicinos priemonėmis. „Nauja muitų politika lemia visai kitokią kainodarą ir procedūras. Tad valstybės institucijos privalo ruoštis tam. Bet manau, kad didelės panikos nebus, nes greičiausi „Brexit“ bus atidėtas: tiek Britanijos parlamentarams ir kitoms šalims, kurios turės pritarti tam, užteks proto nedaryti grubaus išėjimo be sutarties“, – sakė pašnekovas.

Savo ruožtu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovas Gintautas Barcys tikino, kad nerimauti dėl galimų vaistų tiekimo sutrikimo nereikėtų. „Viskam yra pasiruošta. Kas turėjo, praktiškai visi perregistravo savo būstinės iš Jungtinės Karalystės į Europos Sąjungos šalis. Iš esmės stebime visus registrus ir nematome didesnių problemų, nebent atsirastų kokių sutrikimų logistikoje, muituose“, – informavo jis.

Komentaras

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys konservatorius Antanas Matulas:

– Esant vienokiam ar kitokiam „Brexit“ variantui rizikų galima įžvelgti įvairių. Klausimas, kaip bus su licencijomis. Turime specialistų iš Jungtinės Karalystės, kurie dirba Lietuvoje. O įvykus atsiskyrimui nuo ES, jų diplomai prilygtų trečiosios šalies, kurie šiuo metu negalioja. Taip pat daug lietuvių medikų dirba JK, tad vėlgi klausimas, ar galios jų diplomai. Kaip bus su tais vaistai, kurie registruoti JK. Ar jie galios ES? Ar nesutriks jų tiekimas, kokie bus taikomi muitai, ar neišaugs kaina? Gaila, kad buvo pražiopsota, kai Europos vaistų agentūra ruošėsi išsikelti iš Londono. Į tai net nesureaguota, nebuvo ministerijos suvokimo, kad reikia siekti prisivilioti tarnybą į Lietuvą. Taip pat neaišku dėl Europos paciento kortelės – galios ji ar ne, ir kiti klausimai. Gerai, jei Vyriausybė teiks įstatymų paketą, bet yra daug poįstatyminių aktų, sutarčių. Jei nieko nebus daroma, žmonės susidurs su rimtomis problemomis.

Reklama