Apklausa: lietuvių pasitikėjimas ES – aukščiausias per dešimtmetį 

Daugiau žmonių jaučiasi saugūs, pasitikėjimas policija viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį, o Lietuvoje yra aukščiausias per pastarąjį dešimtmetį – rodo Vidaus reikalų ministerijos 2018 metų pabaigoje inicijuota naujausia reprezentatyvi gyventojų apklausa. Tai didžiausia tokio pobūdžio apklausa Lietuvos mastu.

Apklausos rezultatai rodo augantį saugiai Lietuvoje besijaučiančių žmonių skaičių, taip mano 83 procentai respondentų. Tai, kad mūsų šalyje yra maža rizika tapti nusikaltimo auka, patvirtino daugiau nei du trečdaliai, arba 71 proc., apklaustųjų, o su teiginiu, kad Lietuvoje yra gera kriminogeninė situacija, sutiko 63 proc. apklausos dalyvių, rašoma pranešime spaudai.

„Lietuvoje didėja ne tik visuomenės saugumo jausmas, kuris yra rekordinis per pastarąjį dešimtmetį, bet ir pasitikėjimas vidaus reikalų sistemos tarnybomis, iš kurių kasmet vis daugiau gyventojų palankaus vertinimo sulaukia pasieniečių ir policijos darbas. Pasitikėjimas policija Lietuvoje yra didesnis nei visose centrinėse Europos šalyse, išskyrus Estiją“, – sako vidaus reikalų ministras.

Apklausos duomenimis, Lietuvoje auga visuomenės pagarba policijos pareigūno profesijai. Teiginiui, kad policijos pareigūno darbas yra gerbiamas, pritaria pusė apklaustųjų, prieš dešimtmetį taip manė vos 27 proc. Žmonėms taip pat svarbus pareigūnų elgesys ir jų darbo kultūra – mandagumas, malonus bendravimas ir profesionalumas. Lietuvos policija šiuo metu pasitiki 75 procentai šalies gyventojų.

Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis, remiantis Eurobarometro 2018 m. spalio mėn. duomenimis, iš 28-ių ES valstybių narių pagal pasitikėjimą policija Lietuva yra per vidurį – 13-oje pozicijoje ir viršija ES vidurkį.

Taip pat daugėja žmonių, kurie palankiai vertina policijos reagavimą į pranešimus. 70 proc. apklaustųjų mano, kad policija greitai reaguoja į iškvietimus, tuo tarpu 2008 metais taip mane per pusę mažiau apklaustųjų, vos 40 proc. apklausos dalyvių. Be to, sumažėjo manančių, kad pareigūnai ima kyšius. Su teiginiu, kad pareigūnai provokuoja duoti kyšį, 2018 metais sutiko vos penktadalis apklaustųjų, tuo tarpu prieš dešimtmetį taip manančiųjų buvo daugiau nei pusė.

Tie, kurie kreipėsi informacijos ar pagalbos, apie pareigūnų darbą atsiliepia palankiau nei tie apklausos dalyviai, kuriems neteko tiesiogiai bendrauti su pareigūnais.

Gyventojai toliau palankiai vertina ir ugniagesių darbą – 86 proc. respondentų ugniagesių darbą vertina teigiamai. Apklausos duomenimis, stipriai išaugo ir pasitikėjimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Pasieniečiais pasitiki 70 proc. žmonių, o prieš dešimtmetį pasitikėjimo rodiklis tarnybos pareigūnais siekė tik 45 proc. Kaip rodo tyrimas, apskritai visuomenės lūkesčiai šalies viešajam saugumui užtikrinti tampa vis didesni.

Pagal svarbą viešojo saugumo srityje gyventojai pirmenybę teikia gaisrų gesinimui ir gelbėjimui, pagalbą nukentėjusiems žmonėms, reagavimą į skambučius ir pranešimus bei eismo saugumo kontrolei.

„Visuomenės lūkesčiai kasmet didėja ir tai skatina imtis visų reikiamų priemonių, kad ir ateityje vidaus reikalų sistemos tarnybos savo funkcijas atliktų profesionaliai bei kokybiškai, o pareigūnų darbą visuomenė vertintų kuo palankiau“, – teigia ministras E. Misiūnas.

Tyrimas taip pat rodo, kad daugėja žmonių, kurie žino apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) bei tų, kurie gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus. Apie GPIS girdėjo beveik pusė apklausos dalyvių, turinčių paprastus telefonus, ir net 85 proc. turinčių išmaniuosius telefonus.

Tyrimo duomenimis, per dešimtmetį beveik dvigubai sumažėjo nesirūpinančių savo artimųjų ir turto saugumu. 32 proc. apklausos dalyvių nurodė pernai apdraudę savo turtą, o 40 proc. respondentų atsakė, kad bendrauja su kaimynais, saugodami vieni kitų turtą.

Reprezentatyvią gyventojų apklausą, kurioje apklausta 3099 respondentų visose šalies savivaldybėse, 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. atliko „Baltijos tyrimai“.

Reklama