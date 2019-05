Visa tiesa apie Robertą Pattinsoną 

Suvaidinęs vampyrą Edvardą Kaleną kultine tapusioje „Saulėlydžio“ sagoje, aktorius Robertas Pattinsonas užkariavo kone visų, vyresnių nei 13 metų, moterų simpatijas. Gegužės mėnesį jis atšventė 33-iąjį gimtadienį, ta proga portalas „Hello“ nutarė paieškoti jo sėkmės paslapties paties aktoriaus pasisakymuose.

Robertas nemėgsta didelių žmonių susibūrimų, nereikalingo dėmesio ir atvirų erdvių. Kai prieš porą metų amerikiečių leidinys GQ pasiūlė aktoriui parašyti trumpametražio filmo scenarijų, kurį ketino spausdinti, jis sukūrė apybraižą „Gėda ir baimė“ – apie jauną aktorių, svajojantį... apie dešrainį. Apybraižos herojus sėdėjo viešbučio kambaryje ir su siaubu žiūrėjo į žmonių užtvindytas Niujorko gatves. Tik pasislėpęs po tamsiais akiniais ir gobtuvu jis ryžosi nusėlinti iki vežimaičio, kur parduodamos į bandelę įspraustos dešrelės.

Šioje apybraižoje – paties aktoriaus pojūčių kvintesencija. Po „Saulėlydžio“ sagos užkluptas visuotinio populiarumo, R. Pattinsonas jau dešimtmetį negali ramiai išeiti į gatvę, neužpultas paparacų. Šimtamečio vampyro Edvardo Kaleno vaidmuo „Saulėlydžio“ sagoje lyg raketa iššovė šio brito karjerą aukštyn, tuo pačiu uždėdamas riebų kryžių ant privatumo ir asmeninio gyvenimo. Tačiau Robertas atkakliai siekė vaidmenų įvairovės ekrane – išsiėmęs vampyro iltis ir auksaspalves akių linzes, jis nėrė į tikrą vaidmenų verpetą: dirbo su režisieriais Davidu Cronenbergu ir Werneriu Herzogu, buvo Juliette Binoche ir Umos Thurman ekrano meilužis, važinėjo į kino festivalius, kur sulaukdavo kritikų aplodismentų. Neseniai filmą kosmoso tematika „Gyvenimas aukštybėse“, kur aktorius suvaidino pagrindinį vaidmenį, žurnalistai sulygino su Andrejaus Tarkovskio „Soliariu“. Tuo tarpu pats Robertas išliko kuklus ir kalbinamas vis juokauja: „Šis pasaulis ir taip perkrautas, kam dar jį šiukšlinti mano plepalais.“ Tačiau karts nuo karto jis kalba ir štai koks vaizdas dėliojasi iš jo pasisakymų.

Apie maskavimąsi

„Kai po „Saulėlydžio“ sagos sėkmės užgriuvo dėmesio lavina, mano draugai ir agentai kviesdavo man iš karto kelis taksi automobilius – mes susikeisdavome drabužiais ir visi automobiliai išvažiuodavo skirtingomis kryptimis, kad suklaidintų paparacus. Aš nuolat slėpdavausi bagažinėse ir persirenginėdavau – juokingiausia, kad ne visada mane iš tiesų persekiodavo, bet aš bet kokiu atveju nervindavausi. Vienu metu Los Andžele buvo penki mano išnuomoti automobiliai ir keletas drabužių slaptaviečių, kur sunkią minutę galėdavau užeiti persirengti. Visada yra būdų, kaip dingti iš paparacių akiračio, tačiau jie reikalauja pastangų ir dauguma žmonių tiesiog tingi tai daryti.“

Apie darbą

„Ką veikiu kai nesifilmuoju? Gyvenu bedarbio gyvenimą: skaitau komiksus, žiūriu filmus ir skambinėju nepriklausomiems režisieriams, bandydamas save jiems įsiūlyti. Rimtai. Kartą pamačiau kietą brolių Josh ir Benny Safdie filmo plakatą. Apie šiuos vyrukus iki tol nežinojo net mano agentas, tad aš jiems paskambinau pats ir pasisiūliau: „Man patinka tai, ką jūs darote, noriu pas jus filmuotis.“ Ir paskui vis skambinėdavau jiems, kol jie nepaėmė manęs į savo filmą „Geras laikas“. Tą patį padariau ir su režisieriumi Jamesu Gray, kuris davė man vaidmenį savo filme „Prarastasis miestas Z“, ir su Claire Denis, mano pastarojo projekto „Gyvenimas aukštybėse“ režisiere. Kaip matote, mano strategija „pasidaryk pats“ duoda vaisių. O juk aš dėl šių vaidmenų net nesikreipiau į savo agentus. Nors, manau, jie nebūtų jais apsidžiaugę.“

Apie Juliette Binoche

„Režisierės Claire Denis filme „Gyvenimas aukštybėse“ vaidinu vaikiną, kuris kosminiu laivu skrenda į juodąją skylę. Tokį karžygį, kuris vietoje šarvų dėvi skafandrą. O dar šiame filme vėl vaidinu pikantiškose scenose su Juliette Binoche. Ji pati geriausia, linksma, laukinė ir nieko šiame pasaulyje nebijo. Pirmą kartą ekrane mudu „permiegojome“ režisieriaus Davido Cronenbergo filme „Kosmopolis“ ir tai buvo jėga. Iki šiol didžiuojuosi ta mūsų bendra scena – turėsiu ką parodyti vaikams, kai jie užaugs.“

Apie kiną

„Vyrauja klaidingas įsitikinimas, kad Holivude visi žiūri filmus. Pažįstu žmonių iš šios industrijos, kurie nėra matę nė vieno filmo, kuriame vaidinu. Man toks jausmas, kad mano filmus žiūri tik draugai ir prancūzų kino kritikai, kurie rašo apie juos recenzijas. Iš tiesų, Los Andžele mažai kas eina į kiną. Labai lengva padaryti žmogui įspūdį tiesiog pasakius, kad matei kokį nors Jean-Luc Godardo darbą – visi iškart galvoja, jog tu kažkoks velniškas genijus. Nors ir Godardo, ir kitų nepriklausomų režisierių filmus žiūriu ne todėl, kad padaryčiau kažkam įspūdį, o todėl, kad mėgstu sužinoti ką nors nauja. Nors neatsisakau žiūrėti ir mielus video su katinėliais: galiu įvesti paieškos lauke „gyvūnai, darantys juokingus dalykus“ ir valandų valandas juoktis žiūrėdamas tokius video filmukus. Šiuo klausimu aš kaip aštuonmetis vaikis.“

Apie plaukus

„Esu tikras viešųjų ryšių atstovų siaubas. Kartą, per reklaminį „Saulėlydžio“ sagos turą pajuokavau, kad šukuosenai sutvirtinti naudoju dvylikamečių nekaltų mergaičių seiles, na ir prasidėjo! Tiesiog norėjau pagyvinti pokalbį, tačiau sukėliau didžiulį skandalą. Dažnai mano plaukai, kaip ir mano juokai, neduoda žmonėms ramybės. Per kitą interviu pasakiau, kad atėjau neplauta galva. Ir po to ištisus šešis metus kas antras žurnalistas manęs klausdavo: „Ar tiesa, kad jūs neplaunate galvos?“ Džiaugiuosi, kad laikui bėgant jie pamiršo šį ypatingai svarbų klausimą ir pagaliau ėmė klausinėti apie mano darbą.“

Apie santykius

„Man sudėtinga pradėti su kuo nors susitikinėti, patikėti, kad žmogui patinku aš, o ne mano profesija. Jeigu pats rodau dėmesį, tai gali būti neteisingai suprasta. O ir daugelis merginų, pasirodo, nepasirengusios tai beprotybei, kuri mane supa. Mano buvusi mylimoji, dainininkė Twigs, sulaukė tiek rasistinių komentarų, kai pradėjome susitikinėti. Visą tą negatyvą rašo žmonės, įpratę matyti tik blogį. Nežinau, kaip su tuo kovoti, todėl stengiuosi nekreipti dėmesio – tai lyg vienas kambarių name, kuriame apie tave nuolat kalba visokias bjaurastis. Gali į jį neužeiti, bet vistiek žinai, kad jis yra. Ir vis žvilgteli vidun pro tarpdurį.“

Apie namus

„Man nedaug gyvenime reikia patogumų. Galiu gyventi kameroje, kad tik ten būtų langas. Prieš keletą metų pardaviau savo namą Los Andžele: jis buvo Versalio rūmų dydžio ir mane tai gąsdino. Taip, ten buvo puikus sodas, tačiau aš gyvenau tik viename kambaryje. Dabar jau radau sau tinkamo dydžio namą, kuris man patinka, tačiau tada, 2014-aisiais, kai publikos dėmesys man buvo ypatingai didelis, dažnai nakvodavau pas draugus ar įvairias hipių bendruomenes ant čiužinio, net rimtai svarsčiau nusipirkti treilerį ir važinėti juo po šalį. Geriausias mano prisiminimas iš tų laikų – kaip per keturias dienas peržiūrėjau pirmus tris „Sostų karų“ sezonus. Regis, tai daug apie mane pasako kaip apie žmogų (juokiasi).“

