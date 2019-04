Vilniaus pakraščiai Alberto Kazlausko žvilgsniu 

Vilniumi besidomintys miestiečiai Albertą Kazlauską pažįsta jau daugiau kaip penkerius metus, kai jis pradėjo rengti nemokamas ekskursijas po sostinės periferiją. Sukaupęs daug informacijos apie rajonus, kuriuos šiaip aplenkia į išsamesnę istoriją orientuoti ekskursijų maršrutai, prieš dvejus metus Albertas išleido knygą „Vilniaus gatvės gyvos. Gidas po miesto periferiją“. Neseniai pasirodė ir antroji jo knyga „Vilniaus gatvės gyvos. Atgal į periferiją“.

Muziką kuriantis ekonomistas, buvęs banko darbuotojas A. Kazlauskas prieš penkerius metus baigė gidų kursus ir pradėjo naują veiklą – ištyrinėjo kitų gidų mažiau lankomus sostinės rajonus ir parengė įdomių maršrutų, į kuriuos su malonumu leidžiasi šimtai smalsių vilniečių. Ši veiklos sritis jį taip įtraukė, kad naujų tyrimų rezultatai sugulė į dvi knygas. Naujausioje autorius pateikė ir daugybę 50 metų senumo Vilniaus vaizdų, senų laikraščių iškarpų. Tai jau įdomi egzotika ne tik tų laikų nemačiusiam jaunimui, o sovietmečio fotografijos kelia šypseną vyresniam skaitytojui.

Įdomybės – ne tik senamiestyje

Pirmojoje knygoje A. Kazlauskas tyrinėjo ne vien geografinius, bet ir gyventojų nepatraukliais laikomus Vilniaus miesto pakraščius. Knyga sulaukė susidomėjimo, tad antrojoje tęsė panašią tematiką, aprašydamas rajonus, kurie netilpo į pirmąją – išsamiai pasižvalgė po Savanorių prospektą, Verkius, Karoliniškes, Antakalnį, Naujamiestį ir t. t. Skaitytojas ir pats, naudodamasis knyga, gali pasivaikščioti pagal joje pateiktus maršrutus. „Kita vertus, leidinyje taip pat yra atrinkta įdomi informacija, kurią galima analizuoti namie prie arbatos puodelio ir avint šlepetėmis, žygiui skirtus batus palikus spintoje“, – sakė gidas.

"Elfos" technikė L. Laskova demonstruoja įmonės naujoves: elektrofoną "EPU ELFA 101" ir magnetofono priedėlį "Elfa Stereo-201". 1981 metai. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

Vilniuje užaugęs Albertas jau seniai įsitikino, kad įdomybių ir istorijos tikrai galima rasti ne vien senamiestyje. Jų netrūksta ir vadinamuosiuose miegamuosiuose arba pramoniniuose sostinės rajonuose. Ypač per pastaruosius dešimtmečius juose daug kas pasikeitė: buvusias gamyklas, jų cechus dažniausiai primena tik senos fotografijos, o pastatai pakeitę išvaizdą ir paskirtį.

Maldininkai Vilniaus Kalvarijose. Stanislawo Fleury nuotrauka / Lietuvos dailės muziejaus nuotrauka

Dauguma vilniečių žino tik „Ozo“ prekybos centrą, o A. Kazlauskas, rengdamas ekskursijas, būtinai visus nuveda prie tikrojo gamtinio ozo, esančio Šeškinėje. „Ši vieta man primena vaikystę ir paauglystę dėl šalia esančios Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos, kurią lankiau. Mokyklos laikais užsukdavome čia pažaisti, bet pradėjus dirbi gidu, vietovė atsivėrė kitomis spalvomis, – teigė A. Kazlauskas. – Žemėlapyje ji atrodo labai intriguojamai – didelis žalias žemės gabalas ir keli vandens telkiniai, apsupti miegamųjų rajonų ir prekybos centrų. Vietovė greitai pakeis savo vaizdą dėl planuojamos judrios Šiaurinės gatvės. Turiu pomėgį fiksuoti vietas, kol jos dar neprarado savo pirminio būvio, tad lankau jas, fotografuoju.“

Pasakojimą apie pramoninį Naujamiesčio rajoną knygoje iliustruoja "Elfos" inžinierės-konstruktorės Liudos Piulskajos nuotrauka prie naujo magnetofono "Daina". / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

Tarp industrializacijos ir baroko

Daug informacijos apie naujuosius sostinės rajonus A. Kazlauskas surinko kalbėdamasis su vilniečiais. Iš jų asmeninių albumų gavo ir nuotraukų. „O dėl tarpukario, sovietmečio, tai senųjų vilniečių prisiminimai yra labai reikšmingi. Kaip rodo praktika, kartais net elementariausi dalykai nebūna aprašyti ar istoriškai ištyrinėti. Tad tokie žmonės gali duoti vertingų užuominų, kur pradėti paieškas, ar tiesiog suteikti sentimentalumo. Būna, kad net per ekskursijas žmonės pateikia klausimų, o atsakymai į juos vėliau sugula į knygą. Tik vietovės, siekiančios net pagonybės laikus, pavyzdžiui, Verkiai, neturi autentiškų pasakojimų, nebent pasitelktume fantaziją“, – šypsojosi gidas.

Ekskursija po Karoliniškes sudomino didelį būrį žmonių. / Andriaus Rasimavičiaus nuotrauka

Knygą A. Kazlauskas sudarė geografiniu principu, tad aprašydamas kiekvieną vietovę pasižvalgė ir į jos industrializaciją, ir į baroką. „Suprantu, jog sekant pagal chronologiją informacija būtų tolygesnė, tačiau nesu konkretaus laikotarpio ekspertas, garbintojas ar advokatas. Žvelgdamas į Vilniaus žemėlapį randu objektų, esančių visiškai šalia vienas kito, tačiau iš skirtingų epochų. Man vienodai įdomu tiek Vilkpėdės pramonė, tiek tolima Verkių praeitis, – tikino pašnekovas. – Suprantu, kad eklektika kam nors gali būti kliuvinys, bet prieraišumas prie konkretaus laikotarpio viską iš esmės susiaurintų iki senamiesčio ir jo apylinkių. Kita problema – atstumai tarp objektų taptų tokie dideli, kad netiktų įprastam pasivaikščiojimui.“

Kaip pasakojo A. Kazlauskas, jo ekskursijų maršrutuose pasitaiko objektų, apie kuriuos mažai išliko žinių, tad ir knygoje jie nėra išsamiai aprašyti.

Vilkpėdėje 2015 metais pastatytas Kęstučio Musteikio ir Henriko Žukausko paminklas, įprasminantis rajono legendą. / Alberto Kazlausko nuotrauka

„Tačiau remdamasis žmonių pasakojimais įdedu vieną kitą smagų atsiminimą apie tas vietoves, – teigė Albertas. – Tuos teksto gabaliukus, knygoje pažymėtus kursyvu, prilyginčiau repo albumuose randamiems trumpiems humoristiniams intarpams, kurie nėra normalūs „gabalai“, tačiau kūriniams suteikia daugiau dinamikos bei spalvų.“

Vilniaus televizijos bokšte montuojamos radijo antenos. 1980 metai. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

A. Kazlauskas, kadaise dirbęs Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-ojoje komandoje, knygoje aprašė ir savo buvusią darbovietę. Kaip sakė, ir dėl to, kad ši vietovė keisis, bus pertvarkoma visa teritorija. „Be to, apie ją yra įdomių faktų. Ilgus metus tai buvo vienintelė Vilniuje gaisrinė, kurioje dirbo narai, nors šalia nėra jokio vandens telkinio. Tuometinės patalpos Antakalnyje (T. Kosciuškos g. 34) buvo netinkamos, tad jie buvo įsikūrę Karoliniškėse prie televizijos bokšto. Dar malonu, kad ten dirba svetingi žmonės, tad Vilniumi besidomintis smalsuolis be problemų gali susipažinti su ten esančia technika bei gaisrininkų darbo kasdienybe“, – aiškino pašnekovas.

Pasiklausyti pasakojimo apie Verkius buvo susirinkęs nemažas vilniečių būrys. / Andriaus Rasimavičiaus nuotrauka

Turistų neatrastos vietos

A. Kazlauskas prisipažino, kad seniau Vilniumi nesidomėjo taip aktyviai. „Kai buvau vaikas, paauglys ar studentas, Vilnių tiesiog „vartojau“ – naudojausi jo infrastruktūra, gyvenau, mokiausi, bet pats miestas man nebuvo įdomus, – sakė jis. – Tapęs gidu, greitai ėmiau pastebėti mieste vykstančius pokyčius: kai kas nugriaunama, kai kas pastatoma, kartais net ekskursijų maršrutus tenka koreguoti, kai gatvės pakeičia savo kryptį. Vieni pokyčiai geri, kiti blogi, tačiau stengiuosi ne bambėti, o verčiau eiti pažinimo ir švietimo keliu. Tikiu, kad jeigu žmonės, kurie niekada nesidomėjo Vilniumi, jį pamatys ir atras, po kurio laiko taps atsakingesni ir galbūt juo labiau rūpinsis ar ims garsiau kalbėti, jei kils grėsmė jo elegantiškam kraštovaizdžiui.“

"Dailės" kombinate baigiamas gaminti vitražas Juodkrantės kraštotyros muziejui. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

Paprašytas išskirti kelias laisvalaikio vietas, gidas rekomendavo vilniečiams mažiau žinomas. A. Kazlausko nuomone, geriausia vieta skaityti – Jankiškės, Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurės vakarus nuo Žemųjų Panerių, kairiajame Neries krante. Jankiškės rytuose pereina į Žemuosius Panerius, iš šiaurės jos juosiamos Neries (kitapus Bukčiai ir Lazdynėliai), o iš pietų ir vakarų supamos Panerių miškų (Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis). „Ten yra pakrantė, kurioje niekas nesilanko, gražus upės vingis, plati vaga, visiškai ramu, net yra keletas suvargusių rąstų atsisėsti“, – kalbėjo A. Kazlauskas. Tačiau pirmajam pasimatymui gidas vis dėlto rinktųsi senamiestį.

Vienas pirmųjų troleibusų Vilniaus gatvėse. 1956 metai. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

Markučiai, pašnekovo teigimu, yra rajonas, atskleidžiantis netikėtą, nematytą Vilniaus veidą. Čia nufotografavus nedažnas vėliau galėtų pasakyti, kad tai Vilnius. „Markučiuose daug gamtos, yra kur pabėgti nuo triukšmo ir paskaityti knygą, nedaug žmonių, išraiškingos kalvos, – vardijo A. Kazlauskas. – Taip pat yra daug medinių namų, sudarančių įspūdį, jog esame kaime, nors Vilniaus senamiestis visai čia pat.“ Be to, gido teigimu, Markučiuose malonu pasiklysti. „Ten pasiklysti labai lengva, saugu, o svarbiausia – daug gražių peizažų. Tačiau jei per toli „nugrybausi“, nieko tokio, visada atsiremsi į geležinkelį arba į senamiestį, ir tada jau žinosi, kur toliau neiti“, – patarė pašnekovas.

Merginos demonstruoja Vilniaus "Dailės" kombinate pagamintus rankinukus. 1968 metai. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

Paklaustas, apie kokią vietovę jam norėtųsi, kad žmonės pakeistų nuomonę, A. Kazlauskas sakė: „Kad ir kaip būtų keista, norėčiau, jog pasikeistų nuomonė apie senamiestį. Mes tarsi suprantame, kad jis gražus ir saugotinas, tačiau daugeliui paprastų vilniečių senamiestis – tik vartojimo terpė. Dabar automobiliu judėti senojo miesto širdyje beveik nėra jokių kliūčių, o ir į kelio ženklus dažnai nusispjaunama. Norėtųsi, kad svarbiausias subjektas senamiestyje būtų žmogus. Tai gali pasirodyti nereikšminga, tačiau atkreipkite dėmesį, kaip skiriasi atmosfera senamiesčiuose tų miestų, kuriuose nuolat juda automobiliai, ir tų, kuriuose gali girdėti savo batų kaukšėjimą.“

Grąžtų gamyklos moterys. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

Pašnekovo manymu, turėtų keistis ir žmonių požiūris į infrastruktūrą senamiestyje. „Turbūt nėra kito kelio, – sakė jis. – Suprantu, kad atsirastų nepatenkintų ir sakančių, jog nepatogu, jau ne XIX amžius. Bet, tarkim, būtų galima sudaryti akligatvių sistemą, blokuojančią tranzitinį transportą. Net ir dabar turime konkrečių pavyzdžių ties Pilies gatve, kur įsilieja Šv. Mykolo ir Bernardinų gatvės – jų gale stovi vazonai. Kam reikia, tas gali privažiuoti prie savo namų, bet nuolatinio judėjimo nėra, todėl tose gatvėse būti maloniau.“

Tai jau antroji Alberto Kazlausko knyga apie sostinės periferiją. /

Dar viena vieta, gido nuomone, kuriai reikėtų pozityvesnio vilniečių nusiteikimo, tai medinės architektūros paveldas.

„Deja, daugelis žmonių šiandien tokias vietas kaip Šnipiškės, Markučiai, Žvėrynas vertina tik kaip brangius sklypus būsimų daugiabučių, biurų, prekybos centrų statyboms. Tačiau net nuvykus į kaimynę Latviją galima matyti pavyzdžių, kaip atrodo rūpestingai restauruoti medinių namų kvartalai – grožis toks, kad net žado netenki“, – teigė daugiau kaip 500 viešų ir privačių ekskursijų po Vilnių vedęs A. Kazlauskas.

