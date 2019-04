Vilniaus „Lėlės“ teatre prabils nykstančių rūšių atstovai 

Balandžio 20, 27, 28 dienomis Vilniaus „Lėlės“ teatro Mažojoje salėje įvyks paskutinė šio sezono premjera – lėlių spektaklis vaikams „Raudonoji knyga“. Ewos Piotrowskos režisuotame spektaklyje pagal Nijolės Indriūnaitės pjesę, per žaidimą, per žmogiškus ir teatrinius konfliktus, netgi per paprasčiausią norą išgarsėti skleisis itin rimta, žmogaus ir gamtos, nykstančių rūšių, gyvybės tapimo daiktu tema.

Spektaklio režisierė, Varšuvos lėlių teatro „Baj“ direktorė Ewa Piotrowska, Lietuvos teatro žiūrovams jau pažįstama iš 2011 metais Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastatyto spektaklio pagal Lewiso Carrollo romaną „Alisa stebuklų šalyje“. Pasak jos, tai labai skirtingos patirtys: „Kaune didžiausias iššūkis buvo tai, kad mėginau įtraukti lėles į dramos teatrą...

Viešnia iš Varšuvos Ewa Piotrowska režisuoja spektaklį Lietuvoje ne pirmą kartą. / encyklopediateatru.pl nuotrauka