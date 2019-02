Šių metų Berlyno kino festivalyje dalyvauja rekordiškai daug moterų režisierių 

Vokietijos sostinėje ketvirtadienį prasidėjo Berlinalė, pirmasis didelis šių metų Europos kino festivalis; jame šiemet dalyvauja rekordiškai daug moterų režisierių.

11 dienų truksiantis renginys didžiuojasi esantis politiškiausias iš didžiausių kino festivalių. Šių metų Berlinalėje bus pristatyta 400 filmų iš viso pasaulio, o dauguma jų pasižymi aktualiomis sudėtingomis temomis, tokiomis kaip augantis ekstremizmas ir ekonominis išnaudojimas.

Vis dėlto ant raudonojo kilimo netrūks ir kino žvaigždžių žavesio – žiemiškame Berlyne laukiama Christiano Bale'o, Diane Kruger, Tildos Swinton, Catherine Deneuve, Jonah Hillo, Chiwetelio Ejioforo, Casey Afflecko ir Juliette Binoche, kuri vadovaus šių metų festivalio žiuri.

54 metų J. Binoche vadovaus šešių narių komisijai, kuri turės išrinkti prestižinių apdovanojimų – Auksinio ir Sidabrinio lokio – laimėtojus. Šie prizai laureatams bus įteikti vasario 16-ąją.

Pernai Berlyno tarptautinio kino festivalio, kurį lydėjo judėjimo „#MeToo“ atgarsiai, pagrindinis apdovanojimas buvo paskirtas rumunų režisierės Adinos Pintilie juostai „Neliesk manęs“ (Touch Me Not).

Šiemet pirmąkart festivalio istorijoje iš 17 konkurso dalyvių septynios yra moterys; šiuo rodikliu Berlinalė lenkia Kanų ir Venecijos kino festivalius, kritikuojamus dėl to, kad juose dominuoja vyrai.

Svarbiausi kino festivaliai jau seniai buvo spaudžiami į savo programas įtraukti daugiau moterų darbų, nes nuo tokių renginių priklauso filmų tarptautinis platinimas, kiti apdovanojimai ir pajamos iš kino teatrų.

„Laikytis šešėlyje“

J. Binoche džiaugėsi, kad šių metų Berlinalės konkursinė programa bus įvairesnė, ir sakė, kad to jau seniai reikėjo. Pasak žiuri pirmininkės, tai siunčia žinią ir už kino pasaulio ribų.

„Manau, kad daug vyrų nesupranta, kad ištisų kartų moterys turėdavo laikytis šešėlyje“, – sakė ji žurnalui „Der Spiegel“.

„Tačiau (Berlinalės direktorius) Dieteris Kosslickas patikino mane, kad (juostas į konkursinę programą) jis rinkosi (remdamasis tuo), kad tai yra geri filmai, o ne tuo, kad juos režisavo moterys“, – teigė J. Binoche.

Festivalį atidarys danės Lone Scherfig juosta „Svetimų gerumas“ (The Kindness of Strangers). Jos kurtas 2009-ųjų filmas „Auklėjimas“ (An Education) buvo nominuotas Oskarui.

Dramoje vaidina filmo „Didžioji liga“ (The Big Sick) žvaigždė Zoe Kazan, Andrea Riseborough iš britų komedijos „Stalino mirtis“ (The Death of Stalin) bei juostoje „Tegyvuoja meilė!“ (Love actually) nusifilmavęs Billas Nighy.

59 metų L. Scherfig sakė besididžiuojanti, kad jos filmas atidarys šių metų Berlyno kino festivalį, paskutinįjį, kuriam vadovaus D. Kosslickas.

„Tai yra esminis (renginys), taigi, tikrai nekantrauju pristatyti ten filmą“, – sakė režisierė kino industrijos žurnalui „Variety“.

Lenkų kino kūrėja Agnieszka Holland Berlinalėje pristatys Stalino laikų trilerį „Mr. Jones“, kur vaidina Jamesas Nortonas iš serialo „Laimės slėnis“ (Happy Valley).

Ne konkursinėje programoje bus pristatytas naujas prancūzų režisierės Agnes Varda (Anjes Varda) autobiografinis dokumentinis filmas.

Pripažintas prancūzų režisierius Francois Ozonas pristatys tikrais įvykiais paremtą dramą „Dievo malonė“ („By the Grace of God“) apie vieno kunigo prancūzo galimai įvykdytus lytinio išnaudojimo nusikaltimus.

„Didžiausias pasaulio festivalis“

70 metų D. Kosslickui priskiriami nuopelnai už Berlyno kino festivalio išplėtimą ir jo tarptautinio žinomumo padidinimą; į kino festivalį dabar suvažiuoja tokie svečiai kaip britų roko grupės „The Rolling Stones“ nariai, T. Swinton ar George'as Clooney.

„Mūsų gerbėjai liko ištikimi mums ir taip daug užaugo, kad galime sakyti, jog esame didžiausias pasaulio kino festivalis pagal žiūrovus“, – naujienų agentūrai AFP sakė D. Kosslickas. Kasmet į festivalio filmus parduodama apie pusė milijono bilietų.

D. Kosslickas festivalio direktoriaus pareigas perleis augant konkurencijai su srautinio siuntimo platformomis, tačiau jis pabrėžė, kad mato vietos kino teatrams „koegzistuoti“ ir klestėti.

Srautinio siuntimo milžinė „Netflix“, pernykščiame Venecijos kino festivalyje gavusi pagrindinį „Auksinio liūto“ apdovanojimą už filmą „Roma“, Berlinalės konkursinėje programoje debiutuos su ispanų režisierės Isabel Coixet tikrais įvykiais paremta drama apie homoseksualų santuoką „Elisa y Marcela“ (Eliza ir Marsela).

18 metų Berlinalei vadovavęs D. Kosslickas šį birželį perleis savo pareigas italui Carlo Chatrianui, dabartiniam Lokarno kino festivalio direktoriui, ir olandei Mariette Rissenbeek, kuri dabar vadovauja kompanijai „German Films“, populiarinančiai vokiškus filmus užsienyje.

Savo paskutinėje Berlinalėje D. Kosslickas padarė politinį pareiškimą pasisiūlęs nupirkti bilietus Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) lyderiams į dokumentinio filmo apie Varšuvos getą „Who Will Write Our History?“ seansą.

