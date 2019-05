Nakties vizijos iš Mykolo Žilinsko kolekcijos 

Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune pristatoma paroda „Nakties vizijos: XVII-XX a. dailininkų kūriniai iš Mykolo Žilinsko kolekcijos“.

Parodoje eksponuojami įvairių Europos šalių dailininkų darbai, sukurti XVII-XX amžiuje. Tai – retai į galerijos sales atkeliaujantys nakties grožio ir paslapties inspiruoti vaizdai, kuriuos Lietuvai padovanojo žymusis kolekcininkas Mykolas Žilinskas (1904–1992). Dalis jų eksponuojami pirmą kartą.

Noktiurnai ne tik atskleidžia nakties pasaulį, bet ir atspindi asmeninį Mykolo Žilinsko skonį.

Naktis kaip fonas Vakarų Europos dailės kūriniuose sutinkama nuo XIV amžiaus, tačiau kaip atskiras ir savarankiškas žanras noktiurnai išpopuliarėja XVII amžiaus olandų mene. Parodą kaip tik ir pradeda vieno žinomiausių ir subtiliausių to meto nakties vaizdų tapytojo Aerto van der Neero pasekėjo peizažas. Kiek vėliau, XIX amžiuje, naktis tampa svarbiu įkvėpimo šaltiniu romantikams. Eksponuojamuose jų kūriniuose ji paprastai įgauna sutaurintos, svajingos, mistinės ar net iki sakralinio lygmens pakylėtos gamtos pavidalą. Dar vieni didieji noktiurnų garbintojai buvo XIX-XX amžiaus sandūroje kūrę simbolistai. Jiems naktis dažniausiai asocijuojasi su paslaptimi, tamsa, baime, blogiu ar skausmu. Be to, tiek į transcendenciją linkusiems romantikams, tiek nuo tikrovės besistengusiems pabėgti simbolistams naktis gali tapti puikia priedanga kelionei į fantastinį sapnų, nuojautų ar pasakų pasaulį. O XIX a. II p. – XX a. pr. kūrę realistinės pakraipos dailininkai tiesiog stengėsi perteikti savaiminį nakties grožį.

Eksponuojami noktiurnai ne tik atskleidžia daugiaveidį nakties pasaulį, bet ir atspindi asmeninį M. Žilinsko skonį. Jam svarbi ir vertinga galėjo pasirodyti tiek žymaus dailininko nutapyta įspūdinga drobė, tiek nežinomo ar mažai žinomo autoriaus sukurtas ir kolekcininko sielos stygas palietęs nedidelis darbelis. Paroda veiks iki birželio 30 dienos.

Reklama