Muzikos legenda Giedrė Kaukaitė: apie aną ir šį laiką 

Lietuvos dainininkė, operos solistė, pedagogė, profesorė, lietuvių kompozitorių vokalinės muzikos Lietuvoje ir užsienyje atlikėja ir propaguotoja Giedrė Kaukaitė šiais metais mini kūrybos 50-metį. Ta proga Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje susirinkę gerbėjai negailėjo susižavėjimų šūksnių ir plojimų savo dievaitei. Bravo!

Renginį moderavusi muzikologė Jūratė Katinaitė sakė, jog G. Kaukaitė yra ryškiausia ir originaliausia Lietuvos XX amžiaus kamerinės, mažosios vokalinės scenos artistė. „Ne viena ryškiausių, o ryškiausia. Šį titulą galima ramiai naudoti“, – pabrėžė muzikologė.

Pakeitė muzikos likimą

Kūrybos vakaras retrospektyviai pavadintas „Apie aną ir šį laiką“ pačios dainininkės valia. „Kiekvienam mūsų (jei nors kiek esame patyrę anų laikų) G. Kaukaitė yra istorijos dalis. Kam nors – ryški linija, kažkam – punktyras, dar kam nors – tik horizonte šmėstelėjęs brūkšnelis. Daug kas prisimena jos repertuarą, rečitalius, į atmintį įsirėžusį vokalinį tembrą – specifinį kaukaitišką balsą. Ji buvo ispaniško repertuaro atradėja, pionierė Lietuvoje“, – kalbėjo J. Katinaitė.

Muzikologė Jūratė Katinaitė (dešinėje) bandė apibrėžti svarbiausius solistės pasiekimus. / Alinos Ožič nuotrauka

Kaip trumpai apibūdinti G. Kaukaitę, nevardijant datų, labai daug kompozitorių pavardžių, šimtų rečitalių, neanalizuojant, koks repertuaro plotis, ilgis ir gylis?

J. Katinaitė bandė apibrėžti svarbiausius solistės pasiekimus. Anot muzikologės, G. Kaukaitė pakeitė lietuvių muzikos likimą: „Jeigu ne ji, galbūt ne toks būtų Feliksas Bajoras, Bronius Kutavičius ir kiti, jaunesni. Ir atvirkščiai: jei ne jie, pati G. Kaukaitė veikiausiai būtų kitokia. Giedrė privertė publiką pamėgti baroką, pirmoji lietuviams atvėrė jau minėtas ispanų dainas. Supažindino su kitokiu Piotru Čaikovskiu. Giedrė pirmiausia yra menininkė, o po to – dainininkė, kad ir koks gražus jos balsas.“

G. Kaukaitė turėjo stilių, buvo stilingas personažas. Tais laikais, kai muzikantai nusimanė tik apie muzikos stilius, solistė publiką žavėjo kostiumais, aksesuarais, miniatiūrų teatru. „Praėjo dvidešimt dveji metai nuo jos ryžtingai pabaigtos karjeros, bet vis dar apie tą karjerą kalbame. Dirigentas, smuikininkas Saulius Sondecis kitados yra pasakęs: atlikėjas gyvas tol, kol gyvas paskutinis jo klausytojas. Gandas apie G. Kaukaitės karjerą bus tuomet, kai mūsų visų nebebus, – įsitikinusi muzikologė. – Kaip dainininkė G. Kaukaitė yra aname laike, kaip menininkė – šiame.“

Paskutinis dailininko Mykolo Šeduikio paveikslas, kuriame Giedrė Kaukaitė pavaizduota kartu su vyru kino režisieriumi Arūnu Žebriūnu. / Kadras iš Algimanto Kunčiaus kino ekspromto nuotrauka

Į ano laiko archyvus G. Kaukaitės menas nenugarmėjo – iškyla atmintyje dažniau nei radijo ar televizijos eteryje. „Giedrė yra visu jos gyvenamuoju laiku, jos niekada nepaleidžia gyvenimo geismas, ji žino paslaptį“, – gražių žodžių dainininkei negailėjo J. Katinaitė.

Kūryba – šventas dalykas

Pati G. Kaukaitė taip pat nenorėjo brėžti itin ryškios takoskyros tarp ano ir šio laiko. „Kad ir kiek galvočiau, skaityčiau ir domėčiausi, negaliu pasakyti, kas yra anas ir šis laikas. Laikas – visas kartu, manau, mums visiems taip pat. Jeigu sako: vakar buvo, šiandien yra, rytoj bus (mažiausiai galima kalbėti apie tai, kas bus rytoj). Bėgant laikui pradedi galvoti apie tai, kas buvo vakar, pradedi analizuoti. Taigi šiek tiek prognozuoji rytojų“, – išmintimi dalijosi solistė.

G. Kaukaitės laikų Vilnių ir jos namų atmosferą galima pamatyti fotografo Algimanto Kunčiaus kino ekspromte „8,5 min. su Giedre ant stogo“ (1982). „Iš tikrųjų yra aštuonios minutės. Pavadinimą pagražinome pridėdami pusę minutės. Šiokia tokia aliuzija į italų kino režisierių Federico Fellini“, – atskleidė dainininkė.

Į kūrybos vakarą susirinko būrys Giedrės Kaukaitės bendraminčių. / Alinos Ožič nuotrauka

Viename filmo kadrų grakšti it katė G. Kaukaitė laipioja stogu: matyti Mokslininkų namų bokštas, horizonte – Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. Dainininkė pasakojo, kad čia, Juozo Tumo-Vaižganto gatvės 9-ame name ji su šeima anuomet gyveno. Vėliau, tiesa, išsikėlė.

Kalbėdama apie aną laiką J. Katinaitė pažymėjo, jog neretai kūrėjai linkę tarsi užstrigti gražiausiuose, prasmingiausiuose savo karjeros metuose. Tačiau šito esą negalima pasakyti apie G. Kaukaitę – esamuoju laiku ji yra kuriantis žmogus.

„Gyvenimas grūdino, buvo įvairiausių situacijų... Visose tose situacijose svarbiausi buvo žmonės – vienokie, kitokie ar trečiokie. Jie darė didžiausią įtaką, leido daryti išvadas, spręsti savo pasirinkimą.“

G. Kaukaitė prisiminė šviesaus atminimo Jono Aleksos, choro, simfoninio orkestro, operos dirigento bei pedagogo, vieną pasakymų. „Kalbėdamas viešai iš tribūnos (kaip tik J. Aleksai būdinga – jis buvo intriguojantis, netikėtas) pasakė didelę teisybę. Klausė, koks mums yra svarbiausias žodis iš trijų skiemenų? Atgimimo laikotarpis, visi pamanė, kad Lie-tu-va. O jis visiems netikėtai atsakė: Kū-ry-ba“, – pasakojo dainininkė. Kiek patylėjusi patikino – kūryba tikrai šventas dalykas.

Visgi net ir G. Kaukaitė negali pasakyti, kad jos kūrybiniame gyvenime viskas vyko sklandžiai. Buvo ir toks laiko tarpas, kai jautėsi tarsi kažkur išėjusi, nebedalyvaujanti. Buvo įsivogęs nereikalingumo, tuštumos jausmas. „Tai galbūt susiję ir su šeimos įvykiais. Abi dukros išvyko į užsienį – neplanuotai, neprogramuotai. Buvome patriotai, niekada net nesvarstėme galimybių – išvažiuoti ar likti... Tačiau taip susiklostė gyvenimas. Kai likau viena, turėjau išeiti iš akademijos (nuo 1978-ųjų G. Kaukaitė dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, LMTA profesorė – aut.) Namuose buvo pernelyg sudėtinga situacija. Bet žiūrėdama šį filmą pamaniau, jog 1982-ieji mano gyvenime buvo lyg graži kulminacija. Ir kūrybiniu, ir amžiaus požiūriu“, – priėjo prie išvados solistė.

Renginio akimirka. / Alinos Ožič nuotrauka

Piko septynmetis

Sakoma, kad žmogaus gyvenimas padalytas į svarbias septynerių metų atkarpas. Kas septynerius metus žmogaus organizmas keičiasi, atsinaujina. Remdamasi šia teorija, G. Kaukaitė sakė, jog tuo metu buvo jos laimingas piko septynmetis. Nuo to laiko į praeitį ėmė žvelgti visai kitokiu žvilgsniu. „Kažkoks kitoks grįžimas. Manau, visi išgyvena tokį laiką, kai pajunta, jog į praeitį pradeda dairytis kitaip“, – teigė ji.

G. Kaukaitės manymu, 2017-aisiais jos parašytas tekstas „Mano Eldorado“ (autorė specialiai ištarė Eldorado, ne Eldoradas) – taip pat septynmečio rezultatas. „Eldorado – rojus, kurio žemėje nerandame, bet visada ieškome. Šis tekstas buvo tarsi prašymas sau pačiai – leisti. Rašinėjau nuo 1982-ųjų, tačiau tai buvo labiau atsitiktiniai dalykai. Ką nors parašydavau tik tada, kai užeidavo šišas. Rodės, negali neparašyti, jausdavausi išsisakiusi. Užtat čia leidau sau prognozuoti tęstinį išsisakymą“, – prisipažino vakaro kaltininkė ir kaukaitišku balsu iš užrašų ėmė skaityti savąjį Eldorado...

Renginio akimirka. / Alinos Ožič nuotrauka

Iš Plungės į Prūsalius galėjau eiti trim keliais / Palei Babrungą, takais arba vieškeliu / Retai kada vieškeliu ėjau – per daug tiesu ir lygu / O ir Jonelio neprakalbinu / Koplytėlėj po didžiąja liepa / Kad ir pabeldžiu jam į stiklą / Jis į mane akių nepakeIia / Tik susimąstęs į savo baltas lelijas po kojom žiūri / (...)Vyniojosi mano takas vingių vingiais per pievas, per daubas / (...) Ropštėsi viršun kartu su pakriauše / (...) O Babrungas žemai besroveno, pritilęs, vos įžiūrimas / (...) Dar nerūpėjo, kodėl upės teka / (...)Jei kas paklaustų – kur Eldoradas, tasai nerastas auksinis / rojus žemėj / Sakyčiau – ten, už to devinto posūkio / Kur prie Babrungo kvepia topoliai ir liepos / Kur vandeny dar vis sūpuojas mano veidas

Pamažiukais perėjus prie dabartinio laiko, J. Katinaitė ragino ir toliau būtąjį laiką kiek palikti nuošaly. Ji klausė dainininkės, kaip per gyvenimą šioji pasikeitusi, kokie dalykai nugludinę labiausiai? Kodėl G. Kaukaitė dabar esanti būtent tokia, o ne kitokia?

Kitoje šio Zitos Sodeikienės piešinio (pagal kompozitoriaus Felikso Bajoro kūrinių ciklą „Sakmių siuitos“) pusėje surašytas vadinamasis testamentas. / Alinos Ožič nuotrauka

Dainininkė prisipažino, kad ne visada viskas klostėsi pagal planą, lūkesčius ir svajones. Šiek tiek kitaip, bet ne prasčiau. „Ar dėl to likau mažiau laiminga? Gyvenimas grūdino, buvo įvairiausių situacijų... Visose tose situacijose svarbiausi buvo žmonės – vienokie, kitokie ar trečiokie. Jie darė didžiausią įtaką, leido daryti išvadas, spręsti savo pasirinkimą. Žmogiškas ryšys – didžiausia laimė, tikrumo matas“, – sakė G. Kaukaitė ir pridūrė, kad aplink visada buvo žmonių, kuriems bet kada gali paskambinti. Svarbiausia, iškart atsiliepia. Ji žino, jog uždavusi tiesų klausimą visada sulauks atsakymo, ir tai bus šventa teisybė, – juodu ant balto.

Daugelyje savo koncertmeisterių moterų G. Kaukaitė įžiūrėjo mamą ir seserį (tarp jų ir pianistė Gražina Ručytė-Landsbergienė).

Solistė prisiminė nebylios atramos sulaukusi iš vieno jai švento žmogaus, kai išlydėjo savo sutuoktinį kino režisierių Arūną Žebriūną į amžinybę. „Buvo daug gražių užuojautų ir palaikymo, tačiau tas žmogus man neparašė nieko, ir aš jam labai dėkinga. Kai galbūt po pusmečio su juo susisiekiau, atsakė, jog seniai turi man paruošęs žinutę, tik ilgai dvejojo, kada išsiųsti. Tai buvo italų dainininko iš Sardinijos Andrea Parodi daina. Toje dainoje tilpo viskas, ką galėčiau sudėti į visas užuojautas, jų nė kiek nenuvertinant... Dvasiniai turtai, su kuriais tenka susidurti iki pat šiol – brangiausi. Palaiko mane, padeda apsispręsti“, – jautriai kalbėjo menininkė.

„Bėgant laikui pradedi galvoti apie tai, kas buvo vakar, pradedi analizuoti. Taigi šiek tiek prognozuoji rytojų.“

Su testamentu

Dainininkės G. Kaukaitės kūrybinės veiklos 50-mečiui skirtame vakare pristatyti dailininkės Zitos Sodeikienės, šiuo metu gyvenančios Jungtinėse Valstijose, piešiniai – iliustracijos pagal kompozitoriaus Felikso Bajoro kūrinių ciklą „Sakmių siuitos“.

Kalbama, kad šį kūrinį balsui ir fortepijonui G. Kaukaitė iškėlė į lig tol nepažintas atlikimo aukštumas. Kai 1997-aisiais Z. Sodeikienė lankėsi Lietuvoje, G. Kaukaitė kartu su G. Ručyte-Landsbergiene surengė koncertą, atliko „Sakmių siuitą“. „ Kodėl būtent „Sakmių siuitą“? 1973-iaisiais, po pirmojo mano vizito į JAV, Z. Sodeikienė sužavėta šio ciklo sukūrė vienuolika piešinių, nes yra vienuolika dainų, – priešistorę pasakojo solistė. – Taigi ji sėdėjo salės viduryje, klausėsi išplėtusi akis. Man atrodo, jog nei iki tol, nei paskui „Sakmių siuitos“ taip gerai nepadainavau. Tarsi nutrūkau nuo kažkokios grandinės. Tai toks atvejis, kai viskas buvo taip, kaip aš norėčiau. Tokių momentų gyvenime – gal penki ar šeši. Ir aš juos puikiai prisimenu – konkrečius koncertus, sales. Kai nori tokį pasirodymą pakartoti, turi ilgai laukti, kol kas nors tau nusišypsos iš aukštai.“

Vakaro svečiai. / Alinos Ožič nuotrauka

Su šiais Z. Sodeikienės piešiniais G. Kaukaitė atsisveikino, kai teko išsikelti iš buto, esančio J. Tumo-Vaižganto gatvėje. Iliustracijas padovanojo F. Bajorui, jos iki šiol kabo kompozitoriaus namuose. 1997-aisiais, nors piešiniai jau buvo padovanoti F. Bajorui, G. Kaukaitė su kolegomis ant vieno užrašė savitą testamentą:

„Vilnius, 1997-ųjų gegužės trečioji. JAV gyvenanti lietuvių dailininkė Z. Sodeika, išgirdusi F. Bajoro vokalinį ciklą „Sakmių siuita“, padainuotą dainininkės G. Kaukaitės Čikagoje, padarė šio ciklo iliustracijas. Vienuolika piešinių. Šie piešiniai dar vienas gyvenimo ratas, jie išbuvo G. Kaukaitės namuose nuo 1973-iųjų iki 1996-ųjų (...). Kitus metus šie darbai kabos kompozitoriaus F. Bajoro namuose. Po to, kai mūsų nebebebus, šie kūriniai turi patekti į LMTA globą (...). Pasirašo Z. Sodeika, G. Kaukaitė ir F. Bajoras.“

„Kadangi visi trys tebesame – testamentą galime ir pakeisti, nebūtinai turime padovanoti LMTA, galime ir persigalvoti. Tiesa, Feliksai?“ – G. Kaukaitė žaismingai kreipėsi į salėje sėdintį kompozitorių F. Bajorą.

Į šį pasakymą šmaikščiai reagavo J. Katinaitė. Ji pasakė, kad dainininkė – kaip tos močiutės, kurios per giminės balių vis kitiems pažada savo palikimą užrašyti. Publika prajuko – kiekvienas atpažino dalelę savęs.

Giedrė Kaukaitė. Bibliotekoje atidaryta solistės portretų paroda. / Evelinos Joteikaitės nuotrauka

Apie sielą

Aktorius Egidijus Stancikas prieš perskaitydamas G. Kaukaitės laišką kompozitoriui Faustui Latėnui „Apie sielą“, parašytą 2014-aisiais, sakė, jog dar būdami jauni aktoriukai išvydo G. Kaukaitę A. Kunčiaus kino ekspromte „8,5 min. su Giedre ant stogo“: „O kai gyvenimas padovanojo susitikimą, jau buvau baigęs studijas, aktoriavau Kaune. Kažkoks žemaitiškas Babrungo vanduo užliejo sielą, širdį ir iki šiol tebeskalauja mūsų graži bendrystė.“

Minėtame laiške G. Kaukaitė kompozitoriaus F. Latėno klausia, ar šis prisimena, kaip 1996-aisiais buvo užsukusi pas jį ir prašė parašyti ką nors netikėta. Ruošdamasi rečitaliui kaip visada ieškojo koncerto razinkos: „(...) Visi klasikinės dainininkės netikėtumai – Bajoras, Kutavičius, Martinaitis, Balakauskas ir ankstesnieji – Balsys su Juzeliūnu, o pakeliui ir Bašinskas, Jurgutis, Juozapaitis ir Urbaitis bei jų „seneliai“ Gruodis ir Nabažas – jau buvo tapę savastimi. Kaip senus pažįstamus pasitikau Mahlerį ir Brahmsą, Schubertą, Mozartą ir Britteną. Hendelis, toks artimas italų muzikai, pasirodė kitoks, o ir aiškesnis, nes buvau suvokus, jog muzika pirmiausia yra kalba. Ir Šimkų ėmiau dainuoti kitaip, ir Čaikovskį. Tačiau tuokart, kai užsukau pas Tave „ko nors netikėto“, mane jau buvo pasigavus Viduržemio jūra – De Falla, Obradors, Garcia Lorca, o iš Lotynų Amerikos atsiliepė ir Villa-Lobos su tėvynainiais. (Astoro Piazzolos tuomet dar nežinojom.) Regis, tai sutapo su perskaitytu Marquezo „Patriarcho rudeniu“ ir jo „Šimtu metų vienatvės“, su gastrolėmis Ispanijoje, su kelione į Argentiną ir Braziliją (...).“

Dainininkė Giedrė Kaukaitė. / Algirdo Rakausko nuotrauka

Laiške G. Kaukaitė aprašo savo ieškojimus, įtakas, santykį su F. Latėnu. Pamini ir naują F. Latėno kūrinį „Išsiskyrimai“, kuriam kompozitorius parinko Sigito Gedos eiles: „Kur išėjo mano siela... kur ji dingo.“ Prisipažino pyktelėjusi: „Kokie išsiskyrimai? Ar jau Faustas mane iš scenos varo? Na, na. Niekur ta mano siela dar neišeina! Apipainiojai Gedą trumpučiu miesto dainos motyvu „be tautybės“, elegantiškai balansuodamas ant tyčinio banalumo ribos. Paprastutis la la la iš kabareto, atsidūręs greta „pasaulinės svarbos“ klausimo apie sielą, suskambo ironiškai. Prisiminiau jaunystę, pakvipo braškėm ir atostogom, kai saulė leidos vėlai, tekėjo anksti, kai dienos buvo ilgos ir šviesios. Užkrėtei tuo motyvu kaip virusu, kuris nenustoja baladotis galvoje visą dieną. Naktį, verčiantis ant kito šono, tęsiasi toliau, ryte išnyra vietoj „labas rytas“, ir taip be galo – lig varčios ir vėl nuo pradžios. Chuliganas! Kaišioji pagalius ir savo bendraamžiams kolegoms, ir man į ratus?“

Pasak J. Katinaitės, šis laiškas taip pat daug pasako apie G. Kaukaitę, kokia ji yra šiandien, kaip ji reflektuoja, mato kitus, suvokia šios dienos menininko situaciją... Tai esą daro didžiausią įspūdį.

Paprašytas trumpai atsakyti į G. Kaukaitės žodžius, F. Latėnas replikavo, jog vieši laiškai dabar madingi. O iš tokios efektingos moters... „Pradedi gyventi prisiminimais, atrodo, kad visa tai buvo nutikę kažkam, ne mums. Kiekviena diena, valanda, minutė turi savo konkretų likimą. Konkreti – kiekvienam mūsų. Kartais, būna, laikas sujungia. Kaip ir tada Giedrės prašymas. Jei matai, kad žmogaus vidus dega, jis išgyvena, jis – ligonis gerąja, sielos prasme. Man pasirodė, kad ji tokia buvo“, – kalbėjo kompozitorius. G. Kaukaitė suskubo jį pataisyti: „Ir te-bė-ra!“

Nepažįstamoji

Vakare kalbėjęs buvęs ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius Valentinas Sventickas prisipažino besijaučiąs keistokai – jam įprasta terpė kita, jis yra literatūros pasaulio žmogus. Tad ruošdamasis kalbai pasirausė tarp savo „netikėtai parašytų lapelių“, kuriuos vadina dzūkiškai – „guriniais“. „Galvoju, gal ką nors rasiu, žinokit – radau“, – šypsodamasis sakė jis.

Paskaitė du „gurinėlius“, kuriuos, kaip sakė literatūrologas, galbūt galima būtų pavadinti bendra antrašte „Nepažįstamoji“ (pagal rusų literatūros klasiką, poetą Aleksandrą Bloką). V. Sventickas nusikėlė į 2009-uosius, poeto Mykolo Karčiausko sukaktuvinį vakarą Rašytojų klube. Tuomet į jo darbo kabinetą ir įžengė įspūdinga moteris, kaip V. Sventickas nuspėjo – G. Kaukaitė. „Pareikalavo, kad vakaro metu viešai perskaityčiau jos sveikinimo atviruką Mykolui, nes pati negalėsianti dalyvauti. Patikino, kad žinos, ar tinkamai tai padariau. Taip ir buvo. Atsiuntė žvalgą“, – linksmai pasakojo literatas.

Kitą kartą susitiko su G. Kaukaite 2013-aisiais. Per rašytojo ir dailininko Leonardo Gutausko 75-mečio vakarą. Ir vėl V. Sventickas turėjo suteikti žodį „muzikos pasauliui“, įsiterpiantį į sustyguotą vakarą. Netrukus paaiškėjo – tai G. Kaukaitė. Kartu ji atsivedė iš Amerikos ką tik atskridusį operos solistą Vaclovą Daunorą. Abu dainavo.

Akimirka iš Algimanto Kunčiaus kino ekspromto „8,5 min. su Giedre ant stogo“, 1982 metai. / Evelinos Joteikaitės nuotrauka

Pažiūrėjęs dokumentinį filmą apie G. Kaukaitę „Aš žinau tą smoką“ (rež. Marius Siparis), V. Sventickas nusprenė, jog nenuostabu, kad solistė būna tokia neatpažįstama, „kaip visaip ji atrodo“. Lengviau atpažinti pagal dainavimą. „G. Kaukaitė jautė poreikį išsakyti ryšį su tais meno žmonėmis, kurie jai buvo artimi, jaunystės įspūdžius bei jausmus. „Literatūroje ir mene“ paskaitau G. Kaukaitės pasakojimų, panašių į atsiminimus. Kartu tai įspūdžiai, pasvarstymai, refleksijos. Puiki dainininkė turi autentiško pasakojimo talentą ir nenumanomų digresijų, subtilybių, metaforiškų vaizdų, neįprastų pajuokavimų. Supranta žodžius, kuriuos dainuoja, ir pati, pasirodo, moka rašyti“, – konstatavo literatūrologas.

G. Kaukaitė viename savo tekstų pamini alantiškio dailininko Mykolo Šeduikio paskutinį paveikslą, kuriame ji pavaizduota kartu su A. Žebriūnu. A. Žebriūną išlydint iš šio pasaulio į geresnį, Šv. Jonų bažnyčioje po mišių skambėjo Maironio „Lietuva brangi“ ir „Užmigo žemė“.

Kūrinių pavadinimai buvo įpiešti ir į minėtą M. Šeduikio paveikslą. „Dabar supratau, kad prieš chrestomatines eilutes „Užmigo žemė. Tik dangaus / Negęsta akys sidabrinės“ – bus buvęs pirmas posmas, kurį talentingas poetas suprato turįs išbraukti. Tame posme, kurio niekada neperskaitysime, turėjo būti kunigo-poeto artėjimas prie visa ką sugėrusios prasmių ir garsų dermės“, – teigė literatūrologas.

Grįždamas prie dainininkės G. Kaukaitės, jis čia pat pateikė palyginimą, kuris, kad ir mistinis, atsitiktinis, esą atsiranda pats. „Kai G. Kaukaitė pradeda dainą, atrodo, kad tai antras posmas, nes prieš jį yra kažin kas įvykę, ko niekas niekaip neatkurs. Bet girdime, kad buvo“, – apibendrino vakaro kalbas V. Sventickas.

