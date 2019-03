Moteris baroko muzikos kūrėjų avangarde 

Koncertas, skirtas vienos pirmųjų moterų kompozitorių Barbaros Strozzi 400 metų jubiliejui paminėti.

2019 metais minimas vienos pirmųjų moterų kompozitorių ir baroko dainininkės-virtuozės Barbaros Strozzi (1619–1677) keturių šimtų metų jubiliejus. Baroko dainininkė Renata Dubinskaitė kartu su klavesinininke Alina Rotaru šia proga parengė jos kūrybai skirtą rečitalį „Barbara Strozzi: moteris baroko muzikos avangarde“, kurį klausytojai galės išgirsti kovo 13 d. 18 val. Valdovų rūmuose, Tarptautiniame Marco Scacchi senosios muzikos festivalyje. Ši talentinga XVII a. kompozitorė Lietuvoje išsamiai pristatoma pirmą kartą.

Nesantuokinė poeto ir libretisto Giulio Strozzi dukra užaugo progresyvioje intelektualinėje aplinkoje Venecijoje, nuo ankstyvo amžiaus muzikos mokėsi pas patį Francesco Cavalli, Claudio Monteverdi mokinį ir garsiausią to meto operų kūrėją, vadovavo intelektualų klubui „Accademia degli Unisoni“. B. Strozzi vardas rašytas tarp pačių ryškiausių XVII a. Italijos muzikos kūrėjų vardų: ji reikšmingai prisidėjo prie naujo muzikos žanro – kantatos – raidos ir publikavo net 8 savo kūrinių rinkinius – daugiau, nei pavyko išleisti kitiems garsiausiems to laiko kompozitoriams jiems gyviems esant, ir to pasiekė neturėdama nei nuolatinio mecenato, nei bažnyčios paramos. Absoliučiai vyrų dominuojamoje visuomenėje ši drąsi moteris, vieniša keturių vaikų mama sugebėjo ir neprilygstama dainininke („la virtuosissima cantatrice“), ir unikalia kūrėja, kurios muzikinės vizijos ir po daugelio šimtmečių jaudina klausytojus. Jos kantatos ir arijos, daugiausia parašytos plataus diapazono moteriškam balsui reikalauja išties virtuoziškos technikos ir baroko stiliaus bei retorikos išmanymo. Jose tarsi mini operose ypatingai emocionaliai, melodingai ir dramatiškai perteikiami meilės išgyvenimai – netikėti disonansai, staigūs šuoliai, dinamiška epizodų kaita, kontrastingos nuotaikos įtraukia klausytojus į tikrą jausmų dramą.

Koncerte skamba kūriniai iš visų publikuotų kompozitorės natų rinkinių, išskyrus Opus 1, kadangi jame yra vien daugiabalsiai madrigalai, ir Opus 4, kuris buvo prarastas. Muziką papildo dainininkės pasakojimai apie B. Strozzi gyvenimą ir kūrybą, supažindinantys klausytojus su šia įkvepiančia moterimi ir talentinga kompozitore. Klausytojams pateikiami kūrinių tekstų vertimai į lietuvių ir anglų kalbas.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė dainininkė Renata Dubinskaitė jau daug metų aistringai tyrinėja baroko muziką, ji tobulino savo įgūdžius senosios muzikos meistriškumo kursuose Prancūzijoje, Čekijoje, Danijoje, Italijoje, Brazilijoje ir Lietuvoje su tokiais garsiais senosios muzikos atlikėjais kaip sopranas Maria Cristina Kiehr, tenoras Jan van Elsacker, dirigentas Vincent Dumetre ir kitais. R. Dubinskaitė yra dueto „Duo Barocco“ dainininkė ir meno vadovė, tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ dainininkė ir prodiuserė. Ji koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir Paryžiuje, Ženevoje, Osle, Zalcburge, Trondheime, Amsterdame, Stokholmo ir Braitono senosios muzikos festivaliuose, „Musique3“ Briuselyje, Namiūro muzikos festivalyje, „Jeunesse“ Vienoje, Bacho kamerinės muzikos festivalyje Rygoje, „Glasperlenspiel“ Tartu ir kituose festivaliuose. R. Dubinskaitė nuolat rengia baroko muzikos programas su Nacionalinės filharmonijos ansambliu „Musica Humana“. Ji veda koncertus ir rašo tekstus apie baroko muziką, kur akivaizdi jos pirmosios specialybės – dailėtyros įtaka ir jos kaip menotyros mokslo daktarės bei lektorės patirtis.

Alina Rotaru studijavo fortepijoną ir chorinį dirigavimą savo gimtajame Bukarešte. Persikėlusi gyventi į Vokietiją 1999 m. ji studijavo klavesiną su Siegbertu Rampe ir Wolfgangu Kostujaku Duisburge, su Carstenu Lohffu ir Detlefu Bratschke Bremene ir Bobu van Asperenu Amsterdame. Kaip solistė ji koncertavo visoje Europoje, taip pat Japonijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir JAV. Ji dėsto Bremeno menų universitete. Jos solo CD įrašai su J. P. Sweelincko, J. J. Frobergerio kūriniais klavesinui ir anglų virginalistų muzika sulaukė puikių kritikos įvertinimų ir leido jai įsitvirtinti tarp ryškiausių šių dienų jaunosios kartos klavesinininkų. Šiuo metu A. Rotaru gyvena Vilniuje, kur kartu su Dariumi Stabinsku 2016 m. įkūrė ansamblį „Morgaine“.

Renatos Dubinskaitės rečitalis parengtas gavus Lietuvos kultūros tarybos individualią stipendiją.

