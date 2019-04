Mergaitė, užaugusi „Sostų karuose“ 

Milijonus gerbėjų visame pasaulyje turintis fantastinis serialas „Sostų karai“ pradėjo rodyti paskutinio sezono serijas. Nuo 13 metų jame Arya Stark vaidinanti Maisie Williams šiame seriale sulaukė pilnametystės ir ketina pradėti suaugusios aktorės karjerą.

Kai buvo nufilmuotos paskutinės „Sostų karų“ serijos, Maisie suėjo 21-eri metai. Kai ir jos herojė Arya, Maisie, duodama interviu žurnalui „Hallo“, žodžio kišenėje neieško, tačiau jos išvaizda kardinaliai skiriasi nuo merginos suvaidinti personažo – rožiniai plaukai nė iš tolo neprimena niūrių rudų ir pilkų tonų, kurie aktorę lydėjo per visą serialą. „Dievinu rožinę spalvą, net mano nešiojamas kompiuteris yra rožinis“, – kvatoja Maisie.

Aryos Stark juodus odinius bridžus ir rudą tuniką pakeisti merginai mielais šviesių spalvų drabužiais M. Williams pavyko tik pernai, kai Airijoje buvo baigtas filmuoti ilgiausias jos gyvenime serialas. Dabar Maisie sako besimėgaujanti užtarnautu poilsiu, bet tai ne visai tiesa: Londone ji daug laiko praleidžia savo kuriamos programėlės „Daisie“, skirtos kūrybingiems žmonėms, biure, o būsimų projektų sąraše – keletas potencialiai populiarumą pelnysiančių filmų, tarp kurių – serialas „Naujieji mutantai“,

Pagal "Sostų karų" scenarijų seserys Sansa ir Arya Stark ilgai konfliktavo, tačiau aktorės gyvenime buvo geros draugės. / nuotrauka

– Maisie, prasidėjo aštuntasis, paskutinis „Sostų karų“ sezonas. Kaip dabar jautiesi?

– Negalėjau sulaukti kol jis pagaliau pasirodys ekranuose. Jaučiu, kad mano gyvenime prasideda naujas etapas. Beje, labai įdomus sutapimas: aš baigiau filmuotis seriale, o dauguma mano bendraamžių baigė studijas koledžuose ir dabar sprendžia, ką ateityje dirbs ir kaip gyvens. Aš taip pat tai darau. Visi mes kažkuria prasme absolventai. Dairausi aplinkui ir matau: mažai kas iš mano bendraamžių žino ką toliau daryti, tad iš karto nusiraminu, nes esu tokia ne viena. Visiems natūralu kažko baimintis ir abejoti dėl ateities, todėl dabar tiesiog mėgaujuosi laisvu laiku, kuris leidžia man įsiklausyti į save, savo norus.

Ekrane seserys, gyvenime - geros draugės: Maisie Williams ir Sophie Turner. / nuotrauka

– „Sostų karai“ smarkiai pakeitė šiuolaikinę televiziją. O kaip šis serialas pakeitė tavo gyvenimą?

– Na, pavyzdžiui, kai tik pradėjau jame filmuotis, labai norėjau kompiuterio. O dabar galiu leisti sau nusipirkti jų kad ir dešimtis, ir pačių geriausių (juokiasi). Juokauju, žinoma. Iš tiesų mano šeima niekad nebuvo pasiturinti. Dabar aš suprantu, kiek daug padarė mama, kad mano ir mano brolių bei seserų vaikystė būtų giedra. Mes visi svajojame jai kažkaip už tai atsidėkoti. Ir tai, kad dabar galiu padėti savo šeimai materialiai, matyt, ir yra didžiausia dovana, kurią gavau dalyvaudama šiame projekte. Jau viena tai kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. Kartais pasižiūriu į savo sąskaitą banke ir man norisi sau įsižnybti (Maisie turtas šiuo metu vertinamas apie šešiais milijonais dolerių). Kaip aš iš vis to pasiekiau?

– Pradėjai filmuotis labai jauna, vos trylikos metų. Kokį patarimą šiandien duotum tai jaunai Maisie, jeigu būtų tokia galimybė?

Arya Stark "Sostų karuose" vaidinusi Maisie Williams turėjo vilkėti specialų korsetą, kad kūnas būtų kaip berniuko. / nuotrauka

– Kuo daugiau fotografuoti per filmavimus. Bet, laimei, nuotraukų yra nemažai, jas darė mama, kuri fotografavo viską ir visus. Dar daugiau, ji net rinko visus siūlgalius ir atplaišas nuo mano kostiumų ir dėjo juos į specialų krepšelį, kuris dabar saugomas pas mus namie. Kartą, kai man davė per ilgą diržą prie kostiumo, ji ir nuo jo nukirpo gabaliuką. Aš dabar kaip šarka: galiu sėdėti ir gėrėtis šiomis „brangenybėmis“. Taip kad patarimą sau jaunai duočiau kitą: nepriimti savęs ir aplinkinių per daug rimtai. Tai, beje, aktualu iki šiol. Tiesiog aš pradėjau filmuotis būdama trylikos, tad reikėjo dažniau leistu sau pabūti normalia paaugle. O aš tuo tarpu vis tvirtindavau“ „Aš suaugusi, aš žinau ką darau. Noriu irgi filmuotis iki išnaktų. Kodėl negalima? Noriu dirbti 12 valandų per parą.“ Paskui užsaugau ir supratau, kokia buvau kvailiukė. Paskutinio sezono filmavimo metu elgiausi jau kitaip: „Kada man bus pertrauka? Aš jau ištisas tris valandas negėriau arbatos.“ (juokiasi)

Filmavimo aikštelėje užsimezgusi draugystė tarp Maisie ir Sohie tęsiasi ir pasibaigus "Sostų karams". / nuotrauka

– Septintame „Sostų karų“ sezone tavo ir Sophie Turner personažai Arya ir Sansa Stark pirmą kartą nuo pirmųjų serijų vėl kartu. Kaip vyko seserų susivienijimas?

– Man regis filmavimo grupė buvo šokiruota, nes aš iki tol niekada nesielgiau taip neprofesionaliai. Buvo vienas operatorius, kuris filmavo pirmąsias serijas, kai mudvi dar buvome vaikai. Ir čia priešais jo objektyvą pasirodo dvi 20-metės merginos, kurios elgiasi siaubingai... O tarp dublių apsimetinėja, kad tarp jų vyksta romanas (juokiasi). Taigi operatorius tiesiog siuto nuo mūsų pragariško dueto.

– Ar nebuvo sunku augti ir bręsti visų akivaizdoje? Juk tavo jaunystė, iš esmės, buvo paaukota serialui.

– Taip, bet mane tai neblogai užgrūdino. Visi sunkumai, su kuriais susiduria paaugliai, vyko tiesiai priešais kameras. Pamenu, kai jau pradėjau bręsti ir įgauti moteriškas formas, mano Aryai pagal siužetą reikėjo apsimesti berniuku. Kostiumų kūrėjai pasiuvo man specialų korsetą, kad kūnas būtų kuo labiau panašus į berniuko. Visą sezoną su juo filmavausi, bet juk per tą laiką nenustojau augti. Todėl paskutinėse serijose jie pareiškė: „O dabar pridėsime pilvą, kad nesimatytų, jog turi krūtinę.“ Ir štai: tau 15 metų, tu stovi filmavimo aikštelėje, svajoji kaip susirasti draugą, o iš tavęs daro kažkokią pabaisą. Tai tiesiog siaubinga.

Trylikametė Maisie užaugo serialo žiūrovų akyse. / nuotrauka

– Ar nesibaimini, kad po šio projekto tau siūlys panašius vaidmenis?

– Kažkuria prasme tai neišvengiama: net kai nusidažau plaukus rožine spalva, mane vistiek kai kas įsivaizduoja kaip Arya. Tačiau, jeigu atvirai, erzina kita problema. Po „Sostų karų“ žiūrovams susiformavo šiuolaikinio kino maištautojos merginos stereotipas: vilkinti vyriškus drabužius, plaukus dažanti tamsia spalva ir amžinai visiems kelianti problemų. Gaunu skaityti daug scenarijų ir kas antrame – būtent toks tipažas, lyg kitų variantų tiesiog nebūtų. Nesinori vaidinti vieno ir to paties, man dabar įdomios kitos herojės ir kiti laikmečiai. Pavyzdžiui, labai norėčiau nusifilmuoti filme apie 60-uosius metus.

– Kodėl būtent 60-tieji?

– Makiažas ir šukuosenos (šypsosi). Man regisi, kad kai kurie aktoriai atrodo taip šiuolaikiškai, kad jų negali įsivaizduoti istoriniame filme. Man pasisekė: nuo pat vaikystės patekau į pseudoistorinį serialą ir dabar man siūlo merginų vaidmenis iš įvairių epochų. Tačiau man norisi nusikelti būtent į praėjusį amžių: laisvos meilės, puikios muzikos ir gražių drabužių metą. Ir, žinoma, išsilaipinimo Mėnulyje laikmetį. Taip kad jeigu šį interviu skaitys koks nors režisierius... (šypsosi)

– Baigiantis serialui beveik visi jo herojai išsprendė savo meilės reikalus. Tad kas gi laukia Aryos? Ar ir ji ras savo meilę?

– Meilė sau – štai kas iš tiesų svarbu. Dėl Aryos nežinau. Man regis ji iš vis aseksuali. Nors tarp jos ir Sansos kartais plyksteli kažkokia kibirkštėlė...

– Akivaizdu, kad labai susidraugavote su Sansą vaidinusia Sophie Turner. O draugų ne „sostuose“ turi?

– Laimei, yra žmonių, kurie nelaiko manęs įžymybe ir aktore, jiems aš paprasta jauna mergina, nes jie nežiūri „Sostų karų“. Matyt tai ir yra mūsų draugystės paslaptis ir priežastis, kad iki šiol „nesužvaigždėjau“ (juokiasi). Juokingiausia būna kai kas nors prieš susipažindamas ima atsiprašinėti: „Atleisk, nemačiau tavęs vaidinančios, „Sostų karai“ – visai ne mano skonio.“ Tokiomis akimirkomis aš tiesiog džiūgauju: „Ačiū Dievui, su šiuo žmogumi nereikės kalbėtis apie serialą.“ Kaip matote, mano simpatiją užkariauti labai lengva (juokiasi).

Parengė Goda AMBRAZAS

