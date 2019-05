LŽ archyvas. Čikagos lietuvis grįžo su šeima, šuniu ir gitara 

Džiazo muzikantas, boso gitaristas Kęstutis Stančiauskas, JAV koncertavęs su muzikos legendomis Milesu Davisu, Chicku Corea, Tina Turner ir daugeliu kitų, išleidęs 7 plokšteles, pristatytas Amerikos muzikos žurnaluose „Billboard“, „Downbeat“, „Jazz Times Magazine“ ir „New York Times“, pernai gruodį grižo gyventi į Lietuvą, iš kurios jo tėvai, vienas kito nepažinodami, buvo priversti bėgti 1945 metais.

Kęstutis su žmona Gaile, trimis vaikais, šuniu ir gitara į Lietuvą parvyko tik praėjusių metų gruodžio 5 dieną, tad juokauja, jog yra čia dar labai žalias. Ir tik šiomis dienomis muzikantas iš muitinės atgavo savo bosinę gitarą, kuri iš už Atlanto keliavo ilgiau nei jos šeimininkas. „Dabar ją reikia parodyti meistrui, instrumentas jautrus, tad būtina, kad gitarą apžiūrėtų specialistas, įsitikintų, kad viskas gerai veikia ir galiu ja groti“, – paaiškino ne vieną dešimtį metų boso gitara muzikuojantis vyras. Grojęs su pasaulinio garso džiazo žvaigždėmis, Čikagos lietuvis susipažinęs ir su mūsų garsiais atlikėjais Arina, Andriumi Mamontovu, Marijonu Mikutavičiumi ir kitais, su kuriais jam taip pat teko ne kartą koncertuoti.

Kęstutis Stančiauskas: „Tai, kad muzikinė karjera klostėsi Čikagoje, lėmė skaudūs pokario įvykiai: tėvai susitiko Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, susituokė, ten gimiau ir aš.“

Gimė pabėgėlių stovykloje

Tai, kad muzikinė K. Stančiausko karjera klostėsi Čikagoje, lėmė skaudūs pokario įvykiai. „Mano tėvas turėjo trauktis iš Lietuvos, jis buvo ūkininko sūnus, jo broliai žuvo partizanaudami. Tėvelis buvo iš Rumšiškių, o mama taip pat pabėgo nuo sovietų okupacijos iš gimtųjų Trakų. Jiedu susitiko Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, susituokė, o 1951 metais ten gimiau aš. Kai atsirado galimybė išvykti į Ameriką, jie su manimi ant rankų patraukė į Čikagą“, – skaudžią šeimos istoriją prisiminė Kęstutis. Jo teigimu, įsikūrus Čikagoje iki pat mokyklos jis kalbėjo tik lietuviškai, anglų kalbą pradėjo mokytis jau mokyklos suole.

Kęstučiui Stančiauskui gyvenimas suteikė progą groti su žymiausiais pasaulio džiazo ir bliuzo muzikantais. / Asmeninio albumo nuotrauka

„Kaip žinome, Čikagoje yra didžiausia Amerikoje lietuvių bendruomenė, tad buvo tautiečių, kurie ilgai taip ir neišmoko kalbėti angliškai. Jie puikiai galėjo gyventi tarp savųjų ir nejausti poreikio mokytis anglų kalbos, nes čia buvo viskas: lietuviškos parduotuvės, bažnyčia, visos reikalingos paslaugos. Tad pirmaisiais savo gyvenimo metais kalbėjau tik lietuviškai“, – aiškino muzikantas. Kai Kęstutis pradėjo lankyti mokyklą, mama nutarė, kad jam būtų pravartu išmokti groti kokiu nors instrumentu. Prisiminęs pašnekovas juokėsi, jog siaubingai nenorėjo groti jam parinktu klarnetu. Tad kai paaiškėjo, kad klarneto pamokų lankyti negalės, nes klasė jau sukomplektuota, džiugiai ėmėsi trimito. Tačiau muzikos mokyklą vaikystėje lankė tik porą metų ir pasitaikius pirmai progai ją metė.

Jaunystėje nepažįstamojo padovanota bosinė gitara tapo neatsiejama Kęstučio Stančiausko gyvenimo dalimi. / Asmeninio albumo nuotrauka

Nepažįstamasis įdavė gitarą

Vis dėlto muzika iš Kęstučio gyvenimo ilgam nepasitraukė. Būdamas 14 metų paauglys, sulaukė bendraamžių kvietimo į jau suburtą vaikinų ansamblį, kuriam kaip tik reikėjo trimitininko. Tokia koncertinė veikla jam patiko, kartą ar du per savaitę rengiami koncertai netrukdė mokytis ir leido užsidirbti šiek tiek pinigų. „Kai baigiau mokyklą, kilo pasirinkimo klausimas – kas toliau? Kadangi jau buvau gana rimtai įsitraukęs į šią sritį, stojau mokytis kompozicijos į Amerikos muzikos konservatoriją Čikagoje. Turėjau nuostabią dėstytoją, kuriai tada buvo apie 90 metų, bet ji sugebėjo įtraukti ir parengti mane tolesnei muziko karjerai“, – pasakojo džiazo muzikantas.

"Ir grybas mano, ir vyras mano", - po šia nuotrauka šmaikščiai parašė Gailė. / Asmeninio albumo nuotrauka

Dėl lemtingo nutikimo jaunystėje Kęstučio rankose atsidūrė bosinė gitara, kuria jis groja jau daugiau nei keturis dešimtmečius. Anksti palikęs tėvų namus ir pradėjęs savarankišką gyvenimą viename šiaurinės Čikagos daugiabutyje, vieną karštą vasaros dieną jaunas muzikantas stovėjo šalia savo namo, iš kurio tuo metu kraustėsi vienas gyventojų.

„Tai buvo juodaodis vyrukas, kurio iki to laiko nebuvau nei matęs, nei su juo kalbėjęs, – prisiminė pašnekovas. – Eidamas pro mane jis sustojo, pažiūrėjo ir pasakė: „Tu turėtum groti bosine gitara. Palauk.“ Užbėgo į savo butą ir išėjo nešinas bosine gitara. Ją įdavė man į rankas. Daugiau jo nebemačiau. Kadangi mano rankose buvo gitara, pamaniau, kad reikia pramokti ja groti. Nuo to laiko ji mano nuolatinis gyvenimo palydovas jau daugelį dešimtmečių.“

Kęstutis Stančiauskas prisipažino:"Man pinigai nėra svarbiausias dalykas, noriu, kad ir mano vaikai augtų aplinkoje, kur nereikia gyvenimo aukoti tik dėl pinigų." / Alinos OŽič nuotrauka

Gyvenimą pakeitusi moteris

Per ilgą ir itin turiningą muzikanto karjerą Amerikoje K. Stančiauskas grojo su žymiausiomis to metu džiazo ir bliuzo žvaigždėmis. Taip susiklostė, jog gana ilgą laiką buvo nutolęs nuo lietuvių bendruomenės, o iš šio pasaulio iškeliavus tėvams suprato, kad nebeturi su kuo pasikalbėti lietuviškai. Pajutęs lyg tuštumą, suvokė, kad jam kažko stinga. Lietuvai atgavus nepriklausomybę į Ameriką atvykdavo vis daugiau lietuvių muzikantų, su jais Kęstutis pradėjo groti. Juokėsi prisiminęs, kad sulaukęs pasiūlymo suburti muzikantus A. Mamontovo koncertui Amerikoje net neįsivaizdavo, kas tas Mamontovas. „Tik kai visa salė klausytojų kartu su Andriumi traukė per koncertą jo dainas, supratau, kad čia rimtas muzikantas ir žmonės mėgsta jo muziką ir myli jį“, – šypsojosi pašnekovas.

Dar Amerikoje, bet mintimis - jau į Lietuvą. / Asmeninio albumo nuotrauka

Prieš keliolika metų vienas Kęstučio pažįstamas paprašė keleto meistriškumo pamokų jaunai, dainininkės karjerą pradedančiai merginai, atvykusiai gyventi į Čikagą iš Kauno. Atėjęs sutartu laiku į sutartą vietą, Kęstutis būsimos savo mokinės pralaukė daugiau nei valandą, ši smarkiai vėlavo. „Bet oras buvo gražus, tad sėdėjau, laukiau, dairiausi. Pamačiau labai simpatišką merginą, pasigrožėjau ja iš tolo. Kai ji priėjo prie manęs, supratau, kad būtent jos čia ir laukiu“, – pirmąją pažintį su žmona tapusia Gaile prisiminė Kęstutis. Lietuvos publikai Gailė šiandien žinoma kaip Aldegunda iš savo pasirodymo nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje.

Lietuvaitė Gailė tapo Kęstučio mūza ir vaikų mama. / Asmeninio albumo nuotrauka

Muzika sujungė Kęstutį ir Gailę, jie šiandien augina tris vaikus. Nors abiejų muzikinė karjera Amerikoje klostėsi sėkmingai, Kęstutis prisipažino nuolat susimąstydavęs, kad būtų šaunu grįžti į Lietuvą ir čia auginti savo vaikus. Tačiau lengviau pasakyti, nei padaryti. Kurį laiką pora ieškojo vaikams mokyklos, dairėsi tinkamo gyventi namo. „Man nebuvo sunku priimti sprendimą persikelti gyventi į Lietuvą. Kaip tremtinių vaikas, turiu Lietuvos pilietybę, ją turi ir mūsų vaikai. Man visada norėjosi, kad vaikai augtų apsupti lietuvių kultūros. Negaliu nieko blogo pasakyti apie Ameriką, tai tikrai puiki šalis, tačiau čia viską valdo pinigai. O man pinigai nėra svarbiausias dalykas, noriu, kad ir mano vaikai augtų aplinkoje, kur nereikia gyvenimo aukoti tik dėl pinigų. Lietuviška, europietiška dvasia man priimtinesnė, todėl jaučiuosi Lietuvoje puikiai. Tikiuosi, ir mano šeima čia bus laiminga. Kol kas taip ir yra“, – gerai nusiteikęs tikino į tėvų žemę grįžęs Amerikos lietuvis.

Šeimos asmenukė Kęstučio Stančiausko gimtadienio rytą. / Asmeninio albumo nuotrauka

