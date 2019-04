Lietuvos istorija atsidūrė Giedriaus Kazimierėno paveiksluose 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje atidarytoje tapytojo Giedriaus Kazimierėno kūrinių parodoje tilpo tik šešios drobės. Įspūdingo dydžio kūriniuose menininkas pristato svarbiausius ir įsimintiniausius Lietuvos istorijos įvykius: Mindaugo karūnavimą, Gedimino laiškus, Algirdo pergalę prie Mėlynųjų Vandenų, Barboros Radvilaitės laidotuves ir kitus.

G. Kazimierėno paroda pristatoma kaip vienas iš Lietuvos nacionalinio muziejaus inicijuotų tęstinės serijos „Istorija ir dailininkas“ renginių, kuriuose akcentuojamas modernių menininkų santykis su istorinio naratyvo siužetais ir jų interpretacijomis. Buvusi ilgametė šio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė per parodos atidarymą sakė, kad jau penkiolika metų muziejus bendradarbiauja su iškiliausiais šiandienos menininkais, pristatydamas jų kūrybą istorine tematika. „Lietuvos nacionalinis muziejus ilgą laiką buvo asocijuojamas tik su čia saugomais ir eksponuojamais istoriniais dokumentais, daiktais, fotografijomis. Tačiau menas visais laikais yra istorijos dalis, tad menininkų kūriniams muziejuje tiesiog privalu būti“, – įsitikinusi B. Kulnytė.

Gyvybiškai svarbus žvilgsnis

Tapytojo G. Kazimierėno paveiksluose įvaizdintos didžios Lietuvos datos, dramatiškiausios jos istorijos akimirkos, iš jų išdidžiai į mus žvelgia Lietuvos didžiųjų kunigaikščių veidai. Dailininko tapoma Lietuva spinduliuoja didybe. Kritikų teigimu, G. Kazimierėnas pastaraisiais metais nuosekliausiai iš dabartinių lietuvių tapytojų gaivina istorinio žanro tradiciją, pakėlė jį į kokybiškai naują lygmenį. Istorinėse menininko drobėse sutelkta daugybė skirtingų epochų, civilizacinių erdvių simbolių, įvairių buities elementų, kurie sukuria ypatingą istorinei tapybai būdingą foną.

„Kaskart peržvelgti savąją istoriją yra ne tik prasminga, bet ir gyvybiškai svarbu kiekvienai valstybei. Juk nesusipažinę su istorija mes ir šios dienos kontekste nesame kompetentingi – nesame pajėgūs nei savosios tapatybės apibrėžti, nei su kitomis tautomis bei valstybėmis lygiaverčiai diskutuoti, nei savo Tėvynę mylėti kaip dera. Nes juk ar įmanoma mylėti tai, ko nepažįsti, nepajėgi apibrėžti, įsivaizduoti? Meilės objektas nebūna abstraktus. Be to, nepažindami savo praeities, negalime projektuoti ir savo ateities. Joks Lietuvos tęstinumas nėra ir nebus įmanomas, jeigu nukirpę siūliukus su istorija vaizduosimės Lietuvą it iš niekur ką tik atsiradusį debesėlį, štai pakibusį tuščioje erdvėje“, – kalbėjo tapytojas G. Kazimierėnas.

Menotyrininkė dr. Rasa Gečaitė palygino tapytoją su antikos poetu Homeru. / Alinos Ožič nuotrauka

Menotyrininkės ir meno istorikės dr. Rasos Gečaitės teigimu, Lietuvos Homeru pramintam pasakojamosios tapybos dailininkui G. Kazimierėnui puikiai pavyko sukurti kinematografiškai vizualius bemaž 3D formato tapybos paveikslus, kuriuose atgyja XIV amžiaus Lietuvos kova su mongolais-totoriais ir Žalgirio mūšio įtaigus iečių ir kardų gausmas.

Parodos lankytojus pasitinka įspūdingo dydžio Giedriaus Kazimierėno drobės. / Alinos Ožič nuotrauka

Tapytojo darbai – pilyse

Paveikslus Lietuvos istorijos tematika G. Kazimierėnas tapė trylika metų. Kaip pats sako, nesuskaičiuoja, kiek jau iš viso jų yra sukūręs. Dailininko drobė „Žalgiris. Rūstybės diena“ eksponuojama Medininkų pilies nuolatinėje ekspozicijoje, o paveikslas „Vytautas, laukiantis karūnos“ – Trakų salos pilyje. Prieš imdamasis teptuko, dailininkas studijuoja istorinę literatūrą, tyrinėja istoriniam laikotarpiui būdingus meno kūrinius, autentiškus artefaktus. Didelio formato daugiafigūriai tapybos darbai sukuria sakralų viduramžių manuskriptų iliuminacijų pojūtį.

Į muziejaus salę tilpo tik šeši įspūdingo dydžio menininko paveikslai. / Alinos Ožič nuotrauka

Tapytojas prisiminė, jog prieš trylika metų būtent Lietuvos nacionaliniame muziejuje įvyko istorinių paveikslų eskizų konkursas, kuriame jis tada dalyvavo. „Netyčia į šią temą įklimpau trylikai metų. Manau, kad dailininkas, tapantis istoriją, perteikia ją per šiuolaikinio savo matymo prizmę. Prieš šimtą metų ji buvo vaizduota vienaip, šiandien – kitaip. Tai absoliučiai natūralus menininko poreikis žvelgti ne tik į dabartį, ateitį, bet ir bandyti suvokti tai, kas buvo. Be šito nėra žmogaus tapatumo. Tai, kad mano darbų paroda surengta Gedimino kalno papėdėje, man pačiam labai simboliška: kažkur čia netoliese mūsų karaliui Kęstučiui buvo sukrautas laidotuvių laužas. Muziejaus salėje kabo mano kompozicija „Atsisveikinimas su Kęstučiu“. Man tai atrodo labai simboliška“, – per parodos atidarymą aiškino G. Kazimierėnas.

Giedriaus Kazimierėno paveikslo "Barboros Radvilaitės laidotuvės" fragmentas. / Alinos Ožič nuotrauka

Paroda „Istorija ir dailininkas: Giedrius Kazimierėnas“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje veiks iki birželio 16 dienos.

