Kuriasi jauna ir talentinga ateities lingvistų bendruomenė 

Šv. Velykų išvakarėse apdovanoti nacionalinio moksleivių esė konkurso „Ateities lingvistas“ nugalėtojai. Konkursą kasmet organizuoja Kazimiero Simonavičiaus universitetas kartus su Lituanistų sambūriu, VLKK, bendrove „Tildė“ ir TMD prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Jo tikslas paskatinti jaunus žmones mąstyti, kaip kursime kalbos ateitį skaitmeniniame amžiuje, kokių kalbos technologijų reikia šiuolaikiniam žmogui, kaip jos darys įtaką kalbų mokymui(si), kokios semantinės konstrukcijos gali būti paveikiausios reklamoje ir socialiniuose tinkluose, koks kalbos tyrimų vaidmuo kuriant dirbtinį intelektą, kodėl kalbininkas turi išmokyti robotus kalbėti lietuviškai, etc.

Kazimiero Simonavičiaus universitete susirinkę moksleiviai, jų mokytojai, konkurso rėmėjai ir partneriai kalbėjosi apie naujas lituanistui reikalingas kompetencijas dėl atsiradusių darbo perspektyvų IT įmonėse, dirbtinio intelekto kūrimo startuoliuose, socialinių tinklų ir skaitmeninių platformų kompanijose, diskutavo, kaip subalansuoti tradicinių ir novatoriškų dalykų dėstymą vienintelėje Lietuvoje lingvistikos bakalauro studijų programoje. Buvo diskutuojama ir apie tai, ar su lietuvių kalba pavėlavę į naujųjų medijų valdomą virtualų pasaulį, neįvertinę kalbos vaidmens technologiniuose ir socialiniuose pokyčiuose, nebūsime, kaip XIX amžiaus beraščiai valstiečiai, įstumti į nemalonias, nepatogias ir netgi pavojingas situacijas.

I laipsnio diplomu ir VLKK prizu buvo apdovanota L. Vainauskaitė iš Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, ją konsultavo mokytoja I. Lapinskienė. II laipsnio diplomai įteikti G. Pavlovičiūtei iš Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos (konsultavo O. Baumilienė) ir L. Mackevičiui iš Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos (konsultavo V. Dusevičius). Moksleiviui įteiktas ir Tildės prizas už inovatyviausią darbą. III laipsnio diplomais pagerbtos A. Daukšaitė (Palangos senoji gimnazija, mokytoja J. Galinauskienė) ir A. Naujalytė (Vilniaus licėjus, mokytoja V. Lisauskienė). Kaip poetiškiausias esė Lituanistų sambūrio apdovanotas Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos moksleivės G. Kiaunytės kūrinys (mokytoja A. Šliažaitė), o už tradicinių vertybių išryškinimą Lietuvių kalbos draugijos prizą gavo J. Juozaponis iš šv. Kristoforo gimnazijos (mokytoja D. Eigminienė).

Labai smagu, kad konkurso geografija šiemet išsiplėte, nes jame dalyvavo ir specialiuoju TMD prizu už supratimą, kad kalbos suartina žmones, buvo apdovanota Maskvos J. Baltrušaičio mokyklos moksleivė A. Vansevičiūtė (mokytoja A. Valavičienė).

Po prizų lietaus visi valgė puikių žmonių iš „Pirmo blyno“ bendruomenės iškeptus blynus. Mokytojai sakė, kad kai blynus šildo pats VLKK pirmininkas ir „Tildės“ direktorė – apima geras jausmas, kad kuriasi labai reikalinga valstybei bendruomenė, kuriai rūpi, kokia bus kalbos ateitis po pasaulį pakeitusio interneto, globalizacijos ir naujųjų medijų atėjimo.

Siūlome paskaityti nugalėtojos Lainedos Vainauskaitės esė „Su vėju svajonių link“

„Volar con el viento“[1] – pirmieji ispaniški žodžiai, išplaukę iš mano lūpų. Neturėjau supratimo, ką tai galėtų reikšti, bet įtariau, jog šį sakinį galėtų pasakyti tik žmogus, atradęs gyvenimo džiaugsmą (juk daina skambėjo lengvai, ritmas greitas, bet dainuojama neskubant, lyg dainininkas būtų visiškai atsipalaidavęs ir dar nespėjęs pavargti nuo gyvenimo). Aišku, iki tol girdėjau daug ispaniškų dainų... Ne tik girdėjau, bet ir „dainuodavau“ kartu: iš kolonėlės beskriejant žodžiui „contigo“[2], spėdavau įsiterpti ir sušukti „tigo“. Kartais slapta svajojau, jog galbūt man pasiseks, susitrenksiu galvą, panirsiu į komą, o pabudusi būsiu eilinis medikams nesuprantamas stebuklas ir vietoj „labas rytas“ ištarsiu „buenos días“[3]. Vis dėlto, kol neatradau Alvaro Soler dainos „Volar“, nepuoselėjau rimtos vilties išmokti nė poros sakinių ispaniškai (nebent tikrai būčiau susitrenkusi galvą): muzikoj sumišę žodžiai primindavo mišrainę, kurios receptūros nepatyrusi ausis neperprasdavo. Būtent per muziką, per mėgstamą dainą, kurią be vargo dainavau klausydamasi įrašo, prasidėjo mano kelias išsvajotosios kalbos link.

Šitaip į telefoną pridiegiau daug programėlių. Dalis programų, kaip vėliau paaiškėjo, turėjo nemokamų pamokų skaičių, kurį išeikvojus, reikia „tepti“, jog važiuotum toliau. Be to, dauguma programėlių – anglų ar kokia kita, bet ne lietuvių kalba. Laimei, anglų kalbą moku gana neblogai, tad didžiausios iškilusios problemos buvo tai, jog dauguma programų pasirodė nuobodžios, be to, jose trūko įvairesnių mokymo būdų. Juk kiekvienas žmogus – skirtingas, tad kiekvienas pasirenka savotišką mokymosi būdą: kai kurie rašo žodžius lipniuose lapeliuose, kuriuos paskui klijuoja ant žodžių reikšmes atitinkančių daiktų, kiti pataria namie susikurti šalies, kurios kalbą mėginama išmokti, atmosferą, dar kiti klausosi įraše diktuojamų žodžių, kuriuos paskui pakartoja. Beje, viena draugė tokių įrašų klausėsi miegodama, mėgino išmokti japonų kalbą, tačiau, kaip vėliau minėjo, hipnopedija nepasiteisino. Kodėl kartais taip sunku išmokti naujų kalbų?

Vaikams mokytis kalbų būna taip paprasta. Priešingai nei suaugusieji, maži vaikai be trukdžių iš aplinkos „sugauna“ naujų žodžių. Taip, jų smegenys kitokios – dar „tabula rasa“, į kurią rašyti galima bet ką. Vis dėlto didžiausią susižavėjimą sukelia vaiko reakcija – kaip džiaugiasi išmokęs ką nors nauja. Tikriausiai kiekvienas žmogus, nesvarbu, lingvistas ar ne, panašiai jaučiasi išmokęs bent žodį išsvajotąja kalba. Pamenu, kai išmokau ispanišką žodį „pescado“[4], taip ir matydavau save, sėdinčią prabangiame restorane ir besikreipiančią į padavėją: „El pescado y el agua, por favor.“ [5] Būtent tokį džiaugsmą – vaikišką, kartais net naivų – turi skleisti programėlė, skirta kalbai mokytis: ji turėtų būti įtraukianti lyg žaidimas. Galbūt ji net galėtų būti sukurta žaidimo forma. Pavyzdžiui, testų užduotis, reikalaujančias pasirinkti vieną tinkamą atsakymą, galima pateikti vientiso internetinio pokalbio forma. Mokydamasis žmogus turėtų pasirinkti iš kelių skirtingų galimų atsakymų, iš kurių tik vienas būtų parašytas be klaidos. Labai gaila, tačiau nė vienoj programėlėj neradau to, kas paskatino kalbos mokytis, – muzikos. Muzika turi ritmą, kuris įsimenamas paprasčiau nei žodžiai, todėl lengviau priimti naują informaciją, susiejus ją su skirtingais muzikos garsais, dainų ištraukomis. Kitas svarbus dalykas, kurį programėlių kūrėjai dažnai pamiršta, – taisyklės. Kiekvienoj kalboj taikomos vis kitokios rašybos, gramatikos ir skyrybos taisyklės, su kuriomis svarbu supažindinti programėlės naudotoją. Be to, tokia programėlė galėtų teikti informaciją ir apie šalį, jos istoriją, kultūrą. Niekas nesimoko kalbos šiaip sau. Dažniausiai mokytis kalbos atveda troškimas, svajonė kada nors aplankyti šalį, tad daug patogiau, kai visą reikiamą informaciją galima turėti vienoj telefono programoj. Be kita ko, kaip įžangą į naują temą naudotojui galima pasiūlyti susijusią sentenciją ar anekdotą bei jų vertimus į gimtąją kalbą, taip plėsti ne tik žodyną, tačiau ir praturtinti bendrųjų žinių bagažą, ugdyti kritinį mąstymą, humoro jausmą. Kad ir stengiausi, nepavyko rasti programėlės, siūlančios mokytis kartu su kitais bendraminčiais. Labai sunku mokytis kalbos vienam. Mokantis vienam, padidėja tikimybė, jog klaida bus nepastebėta, liks daug spragų, tad svarbu, jog programose būtų įmanoma bendrauti, į kalbos mokymąsi įtraukti ir draugus ar pokalbius užsienio kalba megzti su kitais, nepažįstamais programos naudotojais. Pavyzdžiui, užsienio kalbos išmokti panoręs lietuvis, nekeldamas kojos iš namų, su kitame laido gale įsitaisiusiu japonu, rusu ar amerikiečiu galėtų žaisti tokius kalbos žinias gilinančius žaidimus, kaip „Alias“ ar „Žodžių bokštas“. Svarbiausia, kad technologija būtų gerai paruošta. Labai dažnai į programėles įdedama užduotis, prašanti išversti sakinį iš gimtosios kalbos į užsienio, tačiau pamirštama, jog tą patį žodį galima išversti įvairiai, tad programose trūksta sinonimų, frazeologizmų...

Kiekvienas pats atranda tinkamą kompiuterinę programėlę mokymuisi. Vis dėlto ilgai ieškojęs ir nieko nepešęs žmogus gali priimti sprendimą viską mesti, todėl svarbu, kad ateities žmogų pasitiktų programa, išsiskirianti iš kitų universaliomis pritaikymo galimybėmis, įvairių mokymo būdų gausa, nuolat maitinanti žmogaus fantazijas bei skatinanti svajoti ir mokytis. Manau, drąsa svajoti dažnai atveda žmogų į kalbų mokymosi kelią ir neleidžia iš jo išslysti. Tad būtent tokia yra mano svajonių kalbos mokymosi programėlė – patraukli, žaisminga ir skambi, išradingai mokanti, plečianti akiratį ir kviečianti „volar con el viento“.

[1] ispaniškai „skristi su vėju.

[2] ispaniškai „kartu“

[3] ispaniškai „labas rytas“

[4] ispaniškai „žuvis“

[5] ispaniškai „žuvies ir vandens, prašau“

