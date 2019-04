Keliaujanti Filharmonija: belaukiant 80-mečio 

Apie Lietuvos nacionalinės filharmonijos (LNF) sezoną, artėjantį Vilniaus festivalį, apie meną, transformuojantį erdves, pripildantį jas sveiko deguonies, neatpažįstamai pakeičiantį rajonus, kurie paskui tampa patrauklūs ir verslui, kalbamės su LNF generaline direktore Rūta Prusevičiene.

Balandžio 3 dieną Valdovų rūmuose vyksiančioje konferencijoje „Lietuvybės kodas“ R. Prusevičienė skaitys pranešimą „Festivalių politika ir ekonomika – pagrindinės „festivalizacijos“ tendencijos Europoje“. Smalsu, su kokiais iššūkiais susiduria šiuo metu renovuojamos LNF koncertinis sezonas, būsimi renginiai, kiek menui svarbus rėmimas, norint dalyvauti globalioje rinkoje.

– Šis sezonas LNF neįprastas – atnaujinant pastatą tenka koncertuoti vis kitose salėse. Kaip sekasi, ar patiriate sunkumų?

– Filharmonijai šis sezonas jau 78-asis. Mūsų Didžioji salė – vienintelė Lietuvoje tokios geros akustikos erdvė, jai jau daugiau kaip 110 metų – tiesiog prašosi atnaujinama. Renovacijos reikėjo dėl daugybės priežasčių. Turėjome problemų dėl senos vėdinimo sistemos, trūko apšvietimo scenai ir orkestrui, ypač kai įrašinėjami koncertai, kurių poreikis didžiulis. Scenoje yra instaliuotos kameros, patys galime įrašyti koncertus ir visam pasauliui transliuoti per savo interneto svetainę. Kviestiniai Filharmonijos kolektyvai taip pat labai dažnai pageidauja, kad juos įamžintų Lietuvos televizija arba radijas. Ši salė yra lankomiausia, tad ir labiausiai nusidėvėjusi. Bus atnaujintos ir žiūrovų aptarnavimo intelektinės sistemos, duomenų bazės, kuriose – milžiniškas kiekis informacijos apie visus atlikėjus, koncertus. Į mus dėl šios informacijos kreipiasi daugelis užsienio ir Lietuvos organizacijų.

Renovacija prasidėjo nuo sausio, tad turėjome susiplanuoti koncertines keliones ir po Vilnių, ir po Lietuvą. Daug išvykų su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru (LNSO), Lietuvos kameriniu orkestru (LKO), tad išbandome įvairiausias erdves, ir jos, deja, orkestrams ne visos tinka. Apskritai Lietuvoje trūksta geros akustikos salių.

Vilniaus festivalį pradės Amsterdamo koncertų salės „Concertgebouw“ džiazo orkestras su amerikiečių dainininke Madeline Bell. / Anso van Hecko nuotrauka

Kita problema – klausytojams nepatogios erdvės, per mažos scenos, jose netelpa visi muzikantai. Todėl esame dėkingi partneriams – muziejams, Kauno filharmonijai, Klaipėdos koncertų salei, Valdovų rūmams, Lietuvos dailės muziejui, kurie mus įsileidžia. Iš pradžių ne visos salės buvo pritaikytos koncertams, tačiau dabar tinkamai sutvarkyta infrastruktūra, ir mūsų ištikimieji klausytojai tiesiog plūstelėjo į tas erdves. Jau keletą mėnesių rengėme koncertus Valdovų rūmuose su Lietuvos kameriniu orkestru. Džiaugiamės klausytojų antplūdžiu, vadinasi, koncertų poreikis išlieka. O klausytojai nuolat teiraujasi, kada bus atnaujinta ir atidaryta Filharmonija.

– Išties įdomu, kada ir kokiais koncertais LNF atvers duris?

– Filharmonijos atidarymas ateinantį lapkritį bus įspūdingas ir iškilmingas – vyks tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas (pianistų finalas – lapkričio 15–17 dienomis). Paskui – vienas įspūdingiausių Vilniuje vykstančių festivalių – Mūzos Rubackytės įkurtas ir jos vadovaujamas Vilniaus fortepijono muzikos festivalis, jo pagrindinė organizatorė – Filharmonija. Laukia aštuoni koncertai, meistriškumo kursai, diskusijos, koncertas visai šeimai su M. Rubackyte. Šio festivalio apžvelgti atvyks žymūs užsienio muzikos kritikai, radijo žurnalistai. O 2020-ieji yra jubiliejiniai ir LNF, ir Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui – švęsime 80-metį.

Kai menininkai išvalo orą, pripildo sveiko deguonies, į tuos rajonus ateina verslas.

– Smalsu, kaip pasikeis Filharmonija po renovacijos?

– Pastarąjį kartą visas pastatas atnaujintas prieš 26 metus. Tuomet rekonstrukciją pradėjo Lenkijos bendrovė „Budimex“, gerai išmananti paveldo renovavimo ir modernizavimo galimybes, o darbus baigė lietuviškos įmonės, tarkim, žiūrovų kėdės pagamintos Plungėje. Jas nuspręsta parduoti aukcione. Lietuvoje yra besikuriančių salių, kultūrinių erdvių, kurioms jos pravers. Konkursą naujoms salės kėdėms, tarp jų ir keliolikai specialiai pritaikytų neįgaliesiems, laimėjo lietuvių kompanija, atstovaujanti didelę patirtį turinčiam lenkų gamintojui iš Bydgoščiaus miesto. Beje, į Bydgoščiaus filharmoniją koncertuoti dažnai vyksta maestro Juozas Domarkas, dabar – ir Modestas Pitrėnas, svečiavosi pianistas Lukas Geniušas. Šie gamintojai kėdes gamino Kauno muzikiniam ir Kauno „Lėlės“ teatrams.

Vilniaus festivalio svečias - žymus lenkų dirigentas Antonis Witas. / Juliuszo Multarzyńskio nuotrauka

Ieškoma autentiškų spalvų

– Kokie pokyčiai numatyti scenoje?

– Scena jau buvo sutvarkyta, pakeista jos danga. Baigiant darbus liks perdažyti sienas, kurias dabar tyrinėja paveldosaugos ir restauracijos meistrai, atliekami polichromijos tyrimai. Per 110 metų ne visi dokumentai yra išlikę, o mums svarbu sužinoti, kokiomis spalvomis sienos buvo dažytos, ar jau pastatymo metu kai kurios detalės buvo auksuotos, ar tai padaryta vėliau. Pavyzdžiui, prieš keliolika metų fojė, laiptinės sienos buvo kur kas šviesesnės, vėliau renovuojant buvo atrastos visiškai kitos, autentiškos sienų spalvos – rusvos, medžio imitacijos. Teko nudažyti taip, kokios jos buvo 1902 metais, kai miesto visuomenei atverta daugiafunkcė salė. Juk turime prisiminti, kad šioje salėje 1905 metais dirbo Didysis Vilniaus Seimas, opera „Birutė“ čia buvo pastatyta 1906 metais, o M. K. Čiurlionis čia dirigavo Lietuvių savišalpos draugijos chorui. Prisimenant tą laikotarpį svarbi ir to meto jausena, estetika.

Šiuo metu atliekami salės sienų spalvų tyrimai, sužinosime, ar reikės jas koreguoti. Labai nesinorėtų jų tamsinti, nes šviesos scenoje dar labiau trūks. Buvęs apšvietimas neatitiko muzikantų kasdienio darbo poreikių. LNSO repetuoja rytais, po pietų – LKO, o vakarais vyksta koncertai. Scenoje 10–12 val. žmonės dirba ir jiems turi būti labai tiksliai sufokusuota šviesa į natas. Be to, svarbu, kad per koncertus žiūrovai juos gerai matytų, ir jie patys patogiai jaustųsi.

Lietuvos kamerinis orkestras, vadovaujamas Sergejaus Krylovo (centre), į Vilniaus festivalį pakvietė du Šveicarijoje gyvenančius smuikininkus Pavelą Vernikovą ir Svetlaną Makarovą. / Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Po Vilnių keliaujantis festivalis

– Kuo žiūrovus nudžiugins artėjantis Vilniaus festivalis?

– Pirmiausia jis irgi bus keliaujantis festivalis, bet tik Vilniaus mieste. Erdvės jau išbandytos: Valdovų rūmai, Šv. Jonų bažnyčia, „Compensa“. Festivalį birželio 3 dieną pradės svečiai iš Amsterdamo – žymiausios Nyderlandų koncertų salės „Concertgebouw“ džiazo orkestras. Tai pats profesionaliausias šalies džiazo bigbendas, koncertuojantis su amerikiečių dainininke Madeline Bell.

Rusų dramos teatro salėje žiūrovus pakviesime į teatralizuotą pastatymą „Laukimas“. Pero Giunto istorija Solveigos akimis“. Ši simfoninė pasija solistams, chorui ir orkestrui pagal Edvardo Griego muziką dramai „Peras Giuntas“ bei jo giesmes yra bendras penkių šalių projektas, o jo vykdomasis prodiuseris – Bergeno tarptautinis festivalis. Laukia nemaži iššūkiai. Netrukus atvyks režisieriaus asistentai pasižiūrėti, kaip bus įmanoma Lietuvos rusų dramos teatre, senojoje operos teatro scenoje, sutalpinti LNSO, chorą „Vilnius“, solistus ir visą techninę įrangą.

Vilniaus festivalyje pianistas Andrius Žlabys ir Bazelio (Šveicarija) kamerinis orkestras atliks du Wolfgango Amadeuso Mozarto koncertus fortepijonui ir orkestrui. Taip pat pirmą kartą lankysis žymus italų baroko muzikos orkestras „Il Pomo d'Oro“ ir prancūzų violončelininkas Edgaras Moreau.

Rūta Prusevičiemė: „Filharmonijos salėje 1905 metais dirbo Didysis Vilniaus Seimas, 1906 metais buvo pastatyta opera „Birutė“, o Mikalojus Konstantinas Čiurlionis čia dirigavo Lietuvių savišalpos draugijos chorui. Renovuojant pastatą mums svarbi ir istorinė estetika.“

Žiūrovų laukia du įspūdingi LKO koncertai Šv. Jonų bažnyčioje su kinų solistu ir kompozitoriumi Guo Ganu. Jis yra Kinijos liaudies instrumento erhu virtuozas, muzikuoja visais stiliais, pats kuria. Kamerinis orkestras, vadovaujamas Sergejaus Krylovo, pasikvietė du Šveicarijoje gyvenančius smuikininkus Pavelą Vernikovą ir Svetlaną Makarovą, taip pat italų pianistę Glorią Campaner. Šv. Jonų bažnyčioje jie atliks lietuvių kompozitorių – Vidmanto Bartulio ir Algirdo Martinaičio – bei jų vyresniųjų kolegų, Lietuvos muzikams artimų kūrėjų Alfredo Schnittke's ir Gijos Kančelio kūrinius.

Vilniaus festivalis visuomet užsako vieną kūrinį lietuvių kompozitoriui. Šiemet Ramūnas Motiekaitis rašo kūrinį kinų instrumentui erhu ir LKO. Kompozitorius yra gyvenęs ir studijavęs Japonijoje ir Kinijoje, jam gerai žinoma Rytų muzika, šių šalių instrumentų galimybės, tad jis su malonumu ėmėsi šio kūrybinio iššūkio.

"Renovuojant pastatą mums svarbu išlaikyti ir istorinę estetiką", - sakė Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. / Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Vienas didžiausių festivalio koncertų skirtas Stanislawo Moniuszkos 200-osioms gimimo metinėms. Vilniuje kompozitorius yra gyvenęs 14 metų, čia vedė savo mylimąją. Jo keturios „Aušros vartų litanijos“ solistams, chorui ir orkestrui skambės Šv. Jonų bažnyčioje, kurioje kompozitorius dvejus metus vargonavo. Tai nepaprasto grožio kūrinys, skirtas Vilniui, Aušros vartams. Koncertui bus sutelktos didelės muzikinės pajėgos – labai žymus dirigentas Antoni Witas iš Lenkijos, taip pat garsūs lenkų solistai Ewa Wolak ir Rafalas Bartminskis, mūsų solistas Liudas Mikalauskas ir Lietuvoje studijavusi latvių dainininkė Vera Talerko.

Menas keičia erdves

– Filharmonijai turbūt labai svarbus rėmimas, juk iš bilietų išgyventi neįmanoma?

– Tikrai ne. Visąlaik reikalingos sutelktinės lėšos ir mūsų sezono koncertams, o ypač Vilniaus festivaliui, kai pasikviečiame iškilių užsienio atlikėjų, orkestrų. Organizuoti festivalius įmanoma tik turint rėmėjų. Jau trečius metus LNF mecenuoja koncernas „Achemos grupė“. Daug Filharmonijos renginių, iniciatyvų numatome gerokai iš anksto. Jei nežinotume paramos apimties, neturėtume ištikimų bendražygių, nuolatinių festivalio rėmėjų, negalėtume planuoti. Juk mes, kaip ir visi dabar pasaulyje, esame globalioje rinkoje. Jau nebėra premjerų traukos, kad atlikėjai atvyktų į Lietuvą vien dėl to, kad norėtų pažiūrėti nematytą šalį, – Europos Sąjungoje esame 15 metų, tad didelių nuolaidų negalime tikėtis. Nors dar kartais pavyksta susiderėti dėl geranoriškų bičiulių. Kita vertus, 20 metų esame Europos festivalių asociacijos nariai, tai mums leidžia dalyvauti partnerystės projektuose.

– Ar pastaruoju metu verslas noriai gręžiasi remti meno?

– Labai norėtųsi, kad būtume visiškai subrendę suprasti, jog be tarpusavio sutarimo daugelis dalykų nepajudėtų. Menas ir kultūra, ypač festivaliai, atlieka itin išskirtinę socialinę funkciją. Jie projektuoja ateitį, sprendžia tam tikras socialines problemas, užpildo nišas, tokius visuomenės poreikius, kurie atsiskleidžia tik ateityje. Tarkim, menas eina į tokias visuomenės grupes ir erdves, kur, kaip pajuokavo vienas mano kolega, net policija nedrįsta. Kūrėjai drąsiai gali dekonstruoti kai kuriuos reiškinius, sąmonės būsenas. Prisiminkime, kaip menininkai prieš 20 metų ir vėliau apsigyveno visiškai apleistuose Užupio, stoties rajonuose, kurie dažnam atrodė atgrasūs.

Kai menininkai išvalo orą, pripildo sveiko deguonies, į tuos rajonus ateina verslas. Kartais jis net išstumia menininkus, nes nekilnojamojo turto kainos tose kūrybiškai transformuotose vietose labai pakyla. Tai byloja Vilniaus, Kauno ir kitų miestų patirtis.

Neseniai Briuselyje su Europos Sąjungos kultūros komisaru vengru Tiboru Navračičiumi bei daugelio Europos festivalių ir koncertų salių vadovais kalbėjomės apie tai, kaip Europos didmiesčiuose po imigrantų krizių, teroro atakų menininkai ėjo derėtis, kalbėtis su piktomis, nepatenkintomis savo socialine būkle imigrantų bendruomenėmis. Į Vilniaus Kirtimų rajoną yra šiek tiek panašus Briuselio Molenbeko rajonas, į kurį iš tiesų policija bijojo eiti. Ten į gyventojus prabilę menininkai, kviesdami kartu spręsti problemų, kurios suprantamos ir jiems, išjudino labai daug.

Pozityviai nuteikia ir pastarųjų metų vyksmas Lietuvoje, regionų kultūros skatinimas. Kai kurie regionai tiesiog suklestėjo, atsirado puikių kultūrinių iniciatyvų, kurios išjudino tvyrojusį sąstingį.

Reklama