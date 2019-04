Kai nutolsta šviesos pavasaris 

Henrikas Gudavičius – gamtininkas, kraštotyrininkas, rašytojas, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas, Dzūkijos nacionalinio parko leidžiamo laikraščio „Šalcinis“ redaktorius. Žemaitis, į Dzūkiją persikėlęs 1990 metais, nepripažįstantis mobiliojo telefono, iš savo vienkiemio netoli Liškiavos rašo „Laiškus iš kaimo“, kurie jau sugulė į dvi knygas. Publikuojame naujausius jo laiškus-dienoraščius.

Kovo 1-oji

Šviesos pavasaris ateina daug anksčiau, nei rodo kalendorius. Jis ištinka tave staiga, visai nepasiruošusį. Ir netgi ne saulė po nykios žiemos tą šviesą tau atveria, ir ne upeliukas, prasiveržęs pro sniegus, tiesiog nežinia kas, nes vieną kartą pamatai, kad šviesos jau daugiau. Dar kiek palauksi, ir pirmoji geltonosios startos giesmė, pirmasis snieguolės žiedas primins tau, kad šviesos pavasaris jau buvo, jau įvyko. Žiemos veidą glostelėjusi šviesos paslaptis nesulaikomai tolsta... O dabar prasidės paukščių giesmių, besiskleidžiančių augalų ir dūzgiančių bičių pavasaris, žydinčių sodų ir kvepiančių alyvų pavasaris... Kaip gerai, kad viso to dar galime laukti ir sulaukti!

Vakar, paskutinę kalendorinės žiemos dieną, prie Bitinų Balų pasirodė gervės. O buvusios Pyterio Balčiaus sėdzybos naujo savininko šuo, didelis gauruotas haskis, atbėgęs į Liškiavą, sudraskė net dvylika vieno kiemo vištų. Tą pačią naktį Vilkiautinyje kažkoks pikčiukas išdaužė parduotuvės stiklą, įlindo vidun ir pasivogė keletą degtinės butelių...

Pirmąją kalendorinio pavasario dieną smarkiai suaktyvėjo naujasis šaltinėlis Vaikšnoro Ravo šlaite ir į Krūčių dabar srūva gelsvas vanduo. Aišku, kad stačiame šlaite, kur prieš aštuonerius metus staiga suburbuliavo spūdinis šaltinėlis, vėl atsirado nuošliauža. Kol srūvantis vanduo neišplaus viso nušliaužusio smėlio, tol Krūčiaus upelis tekės šiek tiek gelsvas. Šiuo lokaliu reiškiniu, be manęs, čia niekas daugiau nesidomi, budžiu ir stebiu tik aš. Niekas taip pat neįžiūrėjo, kad prieš aštuonerius metus šis naujas mažas Vaikšnoro Ravo šlaito šaltinėlis padidino Krūčiaus debitą gal dviem litrais per sekundę. Įdomu, kad vis dėlto dar įmanoma šį bei tą paslėpti net šiame visuotinio žinių publikavimo ir komentavimo amžiuje. Kai ką, žinoma, galima ir visiems išpasakoti, o kai ką vis dėlto vertėtų vien sau pasilikti. Tai juk ne koks nors egoizmas, o tik atidus Gamtos paslapčių tausojimas.

Pamaniau, kad net ir vėliavos kotu galima paremti senąją, praeityje gyvavusią medinių pirkių Lietuvą. Ne vien stiklo mūrais pavasarį spindi gimtoji mūsų žemė.

Nuslėpti nuo visų galima ir brangaus, labai godotino paukščio lizdą, ir žūklės ar grybautės vietą, ir ypatingą kvapą, kurį tik tu pats pajutai tik tau žinomoje vietoje ir tik pučiant pietvakarių vėjui. Dar įdomiau išlaikyti paslaptyje aidą. Nors gal tu specialiai visų tų įdomybių ir neslepi, tokie efemeriški reiškiniai juk slepiasi patys, tačiau patartina be reikalo ir bet kam neišplepėti, kada ir kur tu pajutai ar išgirdai tuos ypatingus kvapus arba garsus. Gamtos paslaptys išsaugomos ir perduodamos tik patikimiems šios žemės keleiviams. Mančiagirės girininkas Liudas Lukošiūnas 1991 metų žiemą vis dėlto man papasakojo, kaip jis vieną pavasarį mažame miškų kaimelyje, Bižuose, netoli garsiųjų Žiūrų, ankstų rytą išgirdęs nepaprastą tetervinų burbuliavimą. Ir ne tie daugybę kartų girdėti pavasariniai paukščių tuoktavietės garsai jį nustebinę, o netikėčiausias to burbuliavimo aidas, atsklindantis į Bižus iš Dėlinio pelkių. Geriausiai tą keistą aidą išklausyti esą galima tiktai stovint nuošalioje Pranės Pigagienės sodyboje ir tik toje vienintelėje to ypatingo kiemo vietoje...

Vos sulaukęs pavasario, išgirdau ir aš tą neapsakomai skvarbų Dainavos tarpušilių aidą ir įsitikinau, kad jo sukėlėjai šįkart buvo ne vien tetervinai, smarkiai burbuliavę prie Dėlinio ežerėlio, bet ir du dideli sodybos šeimininkės šunys, pririšti šalia svirno. Tereikėjo įsiklausyti: čia pat ėmus loti vienam ir kitam šuniui, aiškus jų lojimo garsas nutolo iki seno eglyno, ir neįtikėtinai stiprus atgarsis tartum dar gyvesnis, skardesnis, aršesnis bent tuzino šunų atskalijimas per Bižų pelkės plynę sugrįžo atgal... Žinoma, pati šeimininkė Pranė visa tai paslaptingai beaptarinėdama nurodė konkrečią vietą, kur tokie aštrūs, visą žaliąją ryto erdvę perskrodžiantys garsai geriausiai girdimi, nes į tą vietą jie ataidi taip įsimintinai ryškiai ir taip reikšmingai, tartum tolimų laikų perversmuose pradingusių neramių istorinių metraščių fragmentai... Tada pamaniau, kad šitokių atradimų geriau niekam neišduoti – vis tiek nesugebėsiu taip paaiškinti, kad patikėtų.

Margionių klojimo teatro šviesa traukė ne tik šio ir aplinkinių kaimų žmones. Tarp žiūrovų teko matyti ir Romualdą Ozolą, ir Juozą Aputį, ir Mykolą Karčiauską, ir kitus Lietuvos kultūros šviesuolius... Margionių klojimo teatras švenčiant 80 metų jubiliejų 2009 metais. / Brolių Černiauskų nuotrauka

Šis stebuklingo aido įspūdis taip ir liko paslaptyje kartu su sodybos šeimininkės jaudinančiu pasakojimu apie pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio sušauktą partizanų susibūrimą jos tėvų ir kaimynų trobose per pačias 1946 metų Velykas, kai iš toli atžygiavę, menkai tepailsėję vyrai ankstų rytą buvo užklupti priešų ir turėjo kuo skubiausiai trauktis į mišką. Bet jų kulkosvaidžių gynybinio atsišaudymo aidas buvęs toks stiprus, kad enkavėdistai, apsiskaičiavę, jog Bižus palikti suspėję partizanai aname pušyne už raistelio turi per daug kulkosvaidžių, nutraukę puolimą ir grįžę į Marcinkonis. Tokia tad partizanams anuomet padėjusio aido istorija, kurią išgirdęs tada, prieš dvidešimt aštuonerius metus, aš pasilikau ją sau kaip šventą paslaptį, o parašiau Dzūkijos nacionalinio parko laikraštyje „Šalcinis“ tik tiek, kad Bižų eigulio našlė P. Pigagienė vaišino labai skania duona ir paaiškino, kaip ją išsikepa: į ruginę tešlą ji pridedanti išvirtų ir sutrintų bulvių.

Beje, tąkart ji prisiminė, kad ir anksčiau buvo regėjusi mane klaidžiojantį po Žiūrų kaimą, bet „pripadabinusi in Drobelį“. Jau tada aistringas paukščių gyvenimo tyrėjas Eugenijus Drobelis tuose Trakiškių, Žiūrų, Bižų tarpumiškiuose buvo žinomas kaip saviškis gamtininkas, kuris smalsių žmonių dažniausiai vengdavęs, sakydavęs, kad vietiniai kartais jam sutrukdo stebėti erelius, o juo labiau pelėdas, kurios aktyviai gyvena naktį... Nakčia po eglynus belandžiojantis jaunas vyras šiais nebe partizanų laikais gal kartais ir pasirodydavęs įtartinas, bet miškų žmonės gerai atskiria, kas yra kas.

Margionių klojimo teatro vaidintojai, Juozo Gaidžio trupės artistai Jonas ir Agota Bakanauskai 1993 metais. / Brolių Černiauskų nuotrauka

Kovo 4-oji

Kieme geltonosios startos renka išbirusias cikorijų, raudonėlių, sukatžolių sėkliukes. Kai kas sako, kad geltonoji starta yra gražiausias mūsų krašto paukštis. Turbūt todėl, kad toks jaukus ir draugiškas, juk neišskrenda, nepalieka mūsų ir žiemą. Ir gieda gražiai, nors šiek tiek melancholiškai. O mėlynosios ir didžiosios zylės, kaip įpratusios, vis lesinėja riebalingas kruopas prie paplavų kaupo. Staiga atlekia bukutis, stveria snapu didelę moliūgo sėklą ir nešasi miškan... Gerai girdėti, kaip iš Bitinų pušynėlio ataidi juodųjų strazdų švilpavimai, dar nelabai melodingi, lyg nedrąsūs.

Henrikas Gudavičius. / "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Viską stebiu ir girdžiu ankstų rytą stovėdamas ant pirkios laiptų. Atrodo, kad tas pavasarinis judėjimas Švento Kazimiero dieną bus gana gyvas – sinoptikai žadėjo net dešimties laipsnių šilumą. Viltinga diena tiems, kas nelengvai peržiemojo. Galima prisiminti Vinco Mykolaičio-Putino eilėraštį apie permainingą kovą, ypač tas eilutes, kur minima, kaip saulė „ligonio dar neskustą žandą gaivinančiai rytą paglosto“. Įdomus, permainingas dvylikos eilėraščių ciklas „Mano mėnesiai“, ir atrodo, kad niekas anuomet neužkliuvo priekabiems literatūros cenzoriams. O juk visko buvo šio rašytojo gyvenime ir kūryboje. Štai perskaičiau Juozo Paukštelio „Atsiminimus“ jo Raštų šeštajame tome ir manau, kad apybraiža apie V. Mykolaitį-Putiną gerai parodo tą sielvartingą, ne per giliausiai užslėptą sovietinio laikotarpio konfliktiškumą. J. Paukštelis gražiai pasakoja apie Kauno inteligentus tarpukariu, ypač žavisi Vaižgantu ir Putinu. Gerasis Vaižgantas – labai gyvas ir bičiuliškas, o Putinas – mąslus poetas, rimtas prozininkas, literatūros profesorius. Viskas lyg ir suprantama, bet neaiškumai išryškėja tada, kai susimąstome apie tai, kaip sovietiniais metais jau Vilniuje gyvendamas V. Mykolaitis-Putinas praranda „gyvenimo geismą“. J. Paukštelis nuoširdžiai jaudinasi dėl poeto melancholijos ir depresijos, tarsi nematydamas ligos priežasties. O juk, regis, tereikėjo prisiminti tik vieną Putino eilėraštį, kuriame sveikinamas naujas (sovietinis) gyvenimas. Ir nemanykime, kad anuomet nekilo tokių dilemų nei Antanui Venclovai, nei Teofiliui Tilvyčiui. Daug kas lieka nežinoma ir nepaaiškinama.

V. Mykolaitis-Putinas nepasitraukė į Vakarus 1944-aisiais, bandė pritapti prie to naujo, dviprasmiškai pakilaus gyvenimo Lietuvoje, kiek įstengdamas dirbo ir kūrė, tačiau labai tragiškai nuskamba šie J. Paukštelio užrašyti profesoriaus prisipažinimai: „Turiu sumanymų, turiu „Sukilėlių“ antros dalies planą, o jėgų ir pasiryžimo jau neturiu.“ Čia kilnaus, kūrybingo žmogaus tragedija, žinant, kad ir šiandien literatūrologai priskiria jo romaną „Altorių šešėly“ prie geriausiųjų lietuviškos prozos kūrinių... Galiu prisiminti, kad žymus menotyrininkas ir muziejininkas Paulius Galaunė pokario Lietuvoje gyveno ir dirbo stebėtinai tyliai, nors taip pat būtų galėjęs dėstyti aukštosiose mokyklose, o jo labai įdomi ir gražiai iliustruota knyga „Lietuvių liaudies menas“ sovietmečiu nesulaukė pakartotinio leidimo, todėl mano kartos Kauno studentams buvo nelengvai prieinama. Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius tada gyveno tarsi prisidengęs įdomia viso pasaulio velnių kolekcija, kurią galėjom suprasti kaip norėjom: tie velniai „vandravojo“ didelėje šviesioje salėje, o turtinga tautinių juostų kolekcija buvo užglausta blausiame koridoriuje. Balys Sruoga, jau sunkiai sirgdamas, parašė epochinį baisiausių išgyvenimų dokumentą – karo nusikaltėlius demaskuojantį „Dievų mišką“, tačiau buvo priverstas redaguoti tuos puslapius, kurie sovietinei cenzūrai pasirodė nesuderinami su socialistinio realizmo dėsniais. Visa tai visiems dabar gerai žinoma, bet skaitant vienokius ar kitokius atsiminimus apie V. Mykolaitį-Putiną, atrodo, kad daug kas vis dar lieka paslaptimi.

Pranė Pigagienė lauktuvių riekia pačios keptą duoną. Bižų kaime 2008 metais. / Brolių Černiauskų nuotrauka

Kovo 11-oji

Penktą valandą ryto termometras rodo vieną laipsnį šalčio. Ir jokio vėjo nejaučiu, oras ramus ir gaivus. Aušrinės eglyne šaukia naminė pelėda: u-hu-hu-hūūū... u-hu-hu –hūūū... Juodas baltas kiemsargis Gauronas, iškišęs letenas iš savo būdos, regis, irgi klausosi, bet nė kiek nepyksta, jam nerūpi toli ūkianti pelėda. Dar visai tamsu, bet man šį ankstyvą metą svarbu, kaip iškelsiu Šalinių vienkiemio vėliavą, jeigu jos tvirtą kotą – dailiai nužievintą liauno lazdyno kartį, vakar kuo skubiausiai išvežiau į Liškiavą, į beatgyjantį Vilkelynės kiemą, ir būtent juo sutvirtinau senas kopėčias, nes meistrai ten šiek tiek aptvarkys seną namą, kuriame jau keletą metų niekas nebegyveno... Pamaniau, kad net ir vėliavos kotu galima paremti senąją, praeityje gyvavusią medinių pirkių Lietuvą. Ne vien stiklo mūrais pavasarį spindi gimtoji mūsų žemė.

Šeštą valandą jau beveik šviesu. Pelėda nutilo, bet prie Bitinų Balų pradėjo klykauti gervės. Ant skiedryno baigiu sumeistrauti naują kotą vėliavai, iš lėto nupjaustydamas apyžalės pušinės karties šakas turistiniu pjūkleliu, nes ir gerą kirvį, ir vienrankį pjūklą taip pat jau išvežiau į Liškiavą. Gali būti, kad po Velykų persikelsiu gyventi tenai, arčiau legendinio Liškiavos vienuolyno, į buvusius Petro Vilkelio namus. Staiga papučia šiaurys, ir iš tamsiai mėlynų debesų pabyra kietos, skaudžios sniego kruopos. Man jau grumba rankos, bet neisiu į pirkią pasiimti pirštinių. Kažkodėl atrodo, kad šitokį atsakingą vėliavos iškėlimo rytmetį, palaipsniui atsisveikinant su gal penkiolika metų mane glaudusiu Šalinių viensėdžiu, reikia būtinai pajusti staiga atsiradusį vėją ir šaltą sniegą. Tegu įsigeria į žilus plaukus ir į palaikius rūbus ryto vėsa, gal gyviau įsijausiu ir įsivaizduosiu, kad bent kiek priartėju prie nebeatmenamos pirmykštės poledynmetiškųjų genčių būties, kai ištvermingiausi žiniuoniai tik šitaip atviru veidu ir pajausdavo, ką jiems sakydavo debesys ir vėjai, atspėdavo, koks bus oras rytoj, kai reikės kilti medžioklėn.

Galvoju šitaip, neslėpdamas veido nuo šalto šiaurės vėjo, ir nebijau susireikšminti, nes esu ganėtinai pagyvenęs, žilas ir sušalęs, tik staiga susivokiu, kad tas žvarbus vėjas atnešė man kadaise skaitytų minčių šuorą apie sodžių, tėviškę, genties bendruomenę, ir jau beveik žinau, kad kažkuris Hermano Hesės herojus šitaip mąstė. Gal ne tas vienišius filosofas Stepių vilkas ir ne klajoklis dailininkas Klingzoras, o būtent keistasis „Stiklo karoliukų žaidimo“ magistras Knechtas. Taip, šių nežinia kodėl atskriejusių minčių siuntėjas – tas alegorinis mokinys ir mokytojas Knechtas, gerokai nutolęs nuo realaus gyvenimo, nuo konkretaus laiko ir vienaip ar kitaip pasirenkamos vietos... Bet gal tik šitaip ir išsigrynina tikroji H. Hesės meistrystė: jo herojų mintis kartais pajunti kaip savas, tereikia kažkokio atsitiktinumo, gal šiurpoko vienišumo vėjo ar tylaus pavasarinio graudulio akimirkos.

Vėliavos kotas turi būti standartinis, tai aš žinau, bet neturiu standartinio, ir man atrodo, kad šįryt svarbiau, kokios mintys lydi tą valstybės vėliavos iškėlimo ritualą sename, per šitiek metų baltais jazmino žiedais švytėjusiame vienkiemyje. Gerai žinau, kad joks prašalaitis šiandien neužsuks į jau gerokai apgriuvusį Šalinių dvarelį, pasislėpusį miške, niekas nesukritikuos nestandartinio mano vėliavos koto, niekas nesutrukdys ir žvarbiai vėjuotų prisiminimų. Tokiomis dzūkiško pavasario dienomis prisimenu ir savo žemaitišką tėviškę, pagalvoju apie tėvo brolį Juozą Gudavičių, 1944-aisiais emigravusį į Vakarus, ir apie mamos brolį Kazį Lukauską, mirusį Kanadoje, kuris taip pat nesulaukė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo... Labai neramus buvo pokario laikas. Iš mūsų Kalniškių kaimo į Sibirą ištrėmė tik dvi šeimas, o bijojo visi, nes jau vien dėl to, kad kažkokie ryšiai sieja tave su užsienyje gyvenančiais giminaičiais, galėjai patekti į tremiamųjų sąrašus. Be to, net ir po Stalino mirties mūsų apylinkėse slapstėsi vienišas partizanas, nepatikėjęs paskelbtąja amnestija, – jis vaikščiodavo tik naktimis, o visi jį saugojo kaip galėjo, – ir visi bijojo. Mes, per Antrąjį pasaulinį karą gimę vaikai, į tą suaugusiųjų baimę labai stipriai įsijautėme... Yra sakoma, kad istorijos geriausia mokytis įsiskaitant į amžininkų liudijimus, – į tai, ką gyvieji parašo apie savo meto gyvuosius, – atseit, nebus tokiuose tekstuose melo. Tačiau juk svarbu prisiminti ir tai, ką būtent tu pats veikei, ką galvojai vieną ar kitą reikšmingą savo šalies gyvenimo valandą. Štai ir atsiminsiu, kad šią 2019 metų kovo 11 dieną Dzūkijoje tikrai jau klykavo gervės, parskridusios į Bitinų Balas, visai šalia Liškiavio ežero. O ankstų šios dienos rytą trumpam sugrįžusi žiema prišaukė man H. Hesės, intelektualiosios psichologinės literatūros virtuozo, vėjuotą aimaną.

Margionių kaimo gyventojas filosofas Romualdas Ozolas prie paminklo režisieriui Juozui Gaidžiui, švenčiant šio 100-ąsias gimimo metines 2008 metų balandžio 10 dieną. / Brolių Černiauskų nuotrauka

Pagaliau pirkioje, jau po pusrytinės grikių košės ir puodelio raudonėlių arbatos, įsitaisau prie šiltos krosnies ir įsiskaitau, kas mano paties užrašyta 1991 metų kovo vienuoliktosios dienoraštyje, kai Dzūkijos nacionaliniame parke minėjome vienų metų atkurtos Lietuvos sukaktį. Gyvenau tada Darželių kaime prie Grūdos upės, nelabai toli buvo ir Margionys, ir Musteika. Tą dieną į savo gryčią mane pasikvietęs Margionių klojimo teatro artistas Jonas Bakanauskas papasakojo, kaip įdomu būdavę, tu tik įsivaizduok, per patį karą vaidinti naujai surežisuotą spektaklį apie ginkluotus Lietuvos partizanus, iškilmingai miške prie laužo prisiekiančius kovoti už Lietuvos nepriklausomybę, kai tuo metu visą Lietuvą užėmę vokiečiai, greit įvedę tvarką Varėnoje, griežtai kontroliavę geležinkelį ir šeimininkavę Dzūkijos šiluose, tu nepatikėsi, Margionių kaimo teatrui buvo net paskolinę tikrus šautuvus. Apie tai pasakodamas Jonas tuoj pat prisiminė ir tai, kokie žiauriai pikti būdavę tie patys vokiečiai, kaip jie trinksėdavę tų pačių šautuvų buožėmis, kai reikalaudavę atiduoti maisto duokles: įsiverždavo į pirkią su šunimi, kuris tuoj pat užuosdavo mėsą, ir, jeigu seniūnas pamatydavo savo knygoje, kad esi ko nors neatidavęs okupacinei valdžiai, tuoj pat tas vokiečių atsivestas šuva surasdavo tavo paslėptus lašinius. Būdavo taip, kad dėl to ir kiaulę margioniškis sodietis pasiskersdavęs miške, ir mėsą paslėpdavęs, į namus jokiu būdu nenešdavęs.

Pasirodo, kad tokį ryškų etnografinį Margionių klojimo teatro epizodą užsirašęs, aš dar tą pačią dieną dviračiu suspėjau apsilankyti ir Musteikoje. O ten taip pat paklausinėjau tenykštį senolį Vincą Gaidį, kaip begyvuojąs, kaip besijaučiąs pavasarį. Garbus musteikiškis pirmiausia pasidžiaugė Kovo 11-osios švente, o tada pasiskundė, kad nebegirdi Musteikoje dzūkiškų dainų. O kaip dainuodavę musteikiškiai! Kadaise jokie sunkūs darbai nesutrukdydavę žmonėms dainuoti! Nei badas, nei maras, nei audra, nei karas neužgniauždavo to gero ūpo musteikiškiams dainuoti, o margioniškiams vaidinti klojimo teatre.

Kai nutolsta šviesos pavasaris

Kovo 27-oji

Rytą neskubu išeiti į kiemą, per daug šviesos apžilpusioms akims: ir saulė pernelyg ryški, ir sniegas neapsakomai baltas. Viensėdžio kiemas – lyg teatro dekoracija, todėl žvelgti į ją geriausia iš toliau. Abu su katinu žiūrim į baltą erdvę pro plačiai atvertas prieangio duris. Išvaizdingos sniego kepurės pūpso ant tvirtoviškų akmeninių stulpų – tai buvusio dvaro, vėliau kolūkio arklidžių griuvėsiai, tikras scenovaizdis. Šiandien – Teatro diena, sakau katinui, o jis nė mur mur... Snigti pradėjo vakar, smarkiai krito didelės šlapios snaigės, ir minkštas sniegas greitai užklojo laukus, nulenkė medžių šakas. Naktį atšalo, o rytą – žiūrėk, kokia saulė ir šiluma! Tikras teatras. Galvoju taip, ir prisimenu, kaip prieš 30 metų komandiruotės metu Karelijoje lankydamasis Petrozavodsko universitete, gavau dovanų vaikams skirtą knygą „Liesnoj teatr“, kurios pirmajame puslapyje palinkėjimą „iš visos širdies“ man užrašė pats šios knygos autorius filosofas ir poetas Jurijus Linikas. Knygos viršelyje pakiliai nupiešta smagi spungė, bet skrenda ji nutūpusi ant krokodilo, kuris tartum laineris nardo tarp pūkinių pienės parašiutų. Truputį žemiau – gražuolis šeirys, tarsi norintis prašnekinti nežinia ko filosofiškai besišypsantį baltą kiškį. O dar žemiau ropoja šiaurinis elniavabalis, jis tikrai šiaurinis, neretas Karelijoje, bet Lietuvoje įrašytas į Raudonąją knygą. Miniatiūriniuose J. Liniko smulkiosios prozos etiuduose moksliškai motyvuotai atgyja įvairiausių gamtos teatro spektaklių epizodai su miškų, pievų ir vandenų gyvūnijos bei augmenijos charakteriniais vaidmenimis, su paukščių, roplių, vabzdžių, gėlių metamorfoziniais gebėjimais pamėgdžioti, apsimesti, persikūnyti, neatpažįstamai pasikeisti, – kaip kad ir trumpame šitokių ypatingų drugelio vikšro, cikados ar voro gebėjimų aprašyme „Duokite man skruzdėlės vaidmenį“. Pasiūlyčiau vaikaičiui Rokui paskaityti šią knygą, kai sveikinsiu jį balandžio 3 dieną su dešimties metų sukaktimi, bet kad nemoka rusų kalbos. Reikėtų pasidomėti, gal J. Liniko „Miško teatras“ buvo išverstas į anglų kalbą, tikrai padovanočiau anūkui, o juk ir lietuviškai ši knyga patraukliai suskambėtų, jeigu tik kas išverstų iki kitų metų Knygų mugės.

