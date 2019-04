Į „Man Booker“ tarptautinę premiją pretenduoja šeši rašytojai 

Lenkų romanistė Olga Tokarczuk, praėjusiais metais apdovanota prestižine „Man Booker“ tarptautine premija, antradienį vėl buvo įvardinta tarp penkių pretendenčių moterų šių metų literatūros premijai gauti.

Gauti „Man Booker“ tarptautinę premiją, skiriamą Jungtinėje Karalystėje už geriausius į anglų kalbą išverstus pasaulio literatūros kūrinius, iš viso nominuoti šeši rašytojai.

2018 metais už romaną „Skrydžiai“ (Flights) apdovanojimą gavusi lenkų rašytoja šiemet yra nominuota už kūrinį „Išark plūgu mirusiųjų kaulus“ (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead).