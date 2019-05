Fotografas Andrius Burba į gyvūnus žvelgia iš apačios 

Tris su puse metų fotografo Andriaus Burbos vykdomas projektas „Underlook“ tapo jo gyvenimo dalimi. Pajutęs azartą fotografuoti gyvūnus iš apačios – negali sustoti. Šitaip nori įamžinti kuo daugiau gyvūnų rūšių. A. Burba yra įsitikinęs, – kad ir ką fotografuotų, tai bus pirmas kartas, nes niekas kitas nėra to daręs.

Fotografo veiklos A. Burba nevadina darbu ar pragyvenimo šaltiniu. Vadovaujasi žymaus kinų mąstytojo Konfucijaus posakiu, jog „pasirinkus širdžiai mielą darbą niekada nereikės dirbti“. „Underlook“ projektas gimė 2016-ųjų pradžioje. Fotografuojant iš apačios jau nuveikta išties nemažai – pradėjęs nuo kačių, šunų, triušių ant stiklo užkėlė arklius ir karvę.

Tarp A. Burbos fotoobjektų ne vien gyvoji gamta – savo žvilgsnį iš apačios fotografas nukreipė ir į dviračius. Nuvykęs į Nyderlandus buvo nustebintas dviračių gausos, jų populiarumo. „Under-bikes“ fotografijų serijoje galima pamatyti ir senųjų modelių dviračių, ir rankų darbo dvirates transporto priemones.

Fotografas pasiryžęs imtis naujų iššūkių: tai, ką jis nufotografuos ar sukurs – bus inovatyvi, nematyta, neregėta naujiena, niekam kitam nešovusi į galvą.

Tačiau vienam A. Burbai įgyvendinti visų savo sumanymų nebūtų pavykę – nuo pat pirmos dienos jį supa entuziastų komanda, kuri ateityje, fotografo teigimu, plėsis. Kol kas komandoje – šeši žmonės. Yra pagalbininkų iš Olandijos ir Vokietijos. „Underlook“ po truputį virsta tarptautiniu prekės ženklu.

Abu kūrėjai – A. Burba ir Ieva Midverytė turi po asistentą. Reikalų nemažai: yra internetinė parduotuvė, kurioje galima įsigyti autorių sukurtus produktus. Taip pat fotografui prireikia pagalbos įsirengiant mobilią studiją ir pan.

Andrius Burba yra įsitikinęs, kad ir ką fotografuotų, tai bus pirmas kartas, nes niekas kitas nėra to daręs. / Luko Šalnos nuotrauka

Kardinalūs pokyčiai

A. Burba su I. Midveryte – susipažino dar prieš „Underlook“ projektą. „Jei nebūtų kažkurio iš mūsų – nebūtų ir šito projekto“, – užtikrintai pareiškė fotografas.

Andrius pasakojo, kad su Indre jį suvedė domėjimasis reklamos industrija. A. Burba puoselėjo mintį tapti mados ir reklamos fotografu, o Ieva mokėsi reklamos mokykloje...

Kai pora nusprendė apsilankyti kačių parodoje, A. Burba atsiminė turįs idėją – fotografuoti kates iš apačios. O kur daugiau pamatysi tiek kačių vienoje vietoje? „Supratau, kad tai gera galimybė. Su Ieva buvome neseniai susipažinę, tačiau bendras darbas ėjosi gerai. Pamatėme, kad mūsų nuotraukos patinka kone visam pasauliui, ir mums patiko. Nusprendžiau mesti tai, kuo užsiėmiau anksčiau. Ir Ieva metė savo darbą. Pasinėrėme į projektą, kurį dar ir šiandien kuriame. Kartu dirbame, kartu gyvename“, – šypsojosi A. Burba.

Fotografas Andrius Burba į gyvūnus žvelgia iš apačios

Paklaustas, ar vienas kitam nenusibosta, fotografas tikino, kad dirbti dviese – daug geriau, nes šitaip gali praleisti daugiau laiko kartu. „Nėra taip, kad abu fotografuojame. Aš užsiimu fotografavimu, o ji atlieka tai, ko aš nemokėčiau, nespėčiau ir pan. Tačiau galiu pasakyti, kad Ieva dabar nusimano daugiau apie fotografiją, nei tada, kai susipažinome“, – patenkintas šypsojosi Andrius.

Vieno žymiausių Lietuvoje mados ir reklamos fotografo Tomo Kaunecko asistentu dirbęs vaikinas paliko mėgstamą darbą, tačiau dėl šio savo žingsnio nesigaili – A. Burbos teigimu, jam pavyko atrasti visiškai naują fotografijos sritį, pasaulyje mažai kam žinomą.

Todėl visai nenuostabu, kad fotografas pasiryžęs imtis naujų iššūkių: tai, ką jis nufotografuos ar sukurs – bus inovatyvi, nematyta, neregėta naujiena, niekam kitam nešovusi į galvą.

Fotografas Andrius Burba. / Luko Šalnos nuotrauka

Sieks atkreipti dėmesį

A. Burba vis dar neatsisako idėjos iš apačios įamžinti tigrą. Šį sumanymą vaikinas priskiria prie didesnių ateities planų. Kaip ir meniniu požiūriu ambicingą planą – nufotografuoti išrautą su šaknimis medį. „Norėtųsi prisidėti prie pasaulio problemų sprendimo. Nusiųsti žinutę – nekirskime medžių. Taip pat ir tigrai, kaip žinia, – nykstanti rūšis, pardavinėjami juodojoje rinkoje, iš to gaunant didžiulį pelną... Dramblio iltys ir kt.“, – vardijo fotografas, žadantis atkreipti visuomenės dėmesį į globalias problemas.

Originalaus projekto autorius tvirtino, jog jam visada buvo svarbi darbų kokybė. Tai tapo kone auksine fotografo taisykle – nuotraukos turi būti kokybiškos. Savo techniniams įgūdžiams tobulinti Andrius skyrė daug laiko ir dėmesio.

A. Burba prisipažino, kad jei ilgesnį laiką neužsiima kūryba, jaučiasi tarsi suvaržytas, tad nuolat turi kurti, planuoti, svarstyti. O šito jo veikloje esą netrūksta. Kaip netrūksta ir drąsos. Sumanęs nufotografuoti arklius iš apačios, fotografas iš aplinkinių sulaukė daug neigiamų atsakymų, netikėjimo. „Atrodė labiau neįmanoma, negu įmanoma. Jei būčiau silpnesnis – daryčiau kaip visi. Matyt, ne be reikalo esame laimėję įvairių apdovanojimų, prizų“, – pasigyrė Andrius.

Tikrai, „Juodas arklys iš apačios“ tarptautiniame konkurse „I Am Photographer 2017“ laimėjo „The Best Of Environmental Portrait“ kategorijoje.

Andrius Burba ir Ieva Midverytė džiaugiasi gavę padėką projektui "Underlook" per "PR Lapės" apdovanojimus 2017-aisiais. / Asmeninio archyvo nuotrauka

A. Burbos fotografijos publikuotos gerai žinomuose „Vanity Fair“, „Elle“ ir kituose užsienio žurnaluose.

2018-aisiais vienuoliktą kartą rengiamuose „Sony“ pasauliniuose fotografijos apdovanojimuose pateiktas rekordinis nuotraukų skaičius – per 320 tūkst. nuotraukų iš daugiau kaip 200 šalių visame pasaulyje. Tarp „Sony“ pasaulinės fotografijos apdovanojimų nominantų (į trumpąjį sąrašą) pateko ir A. Burba. Jo nuotrauka buvo eksponuota specialioje „Sony“ pasaulinės fotografijos apdovanojimų parodoje, kuri vyko Londono galerijoje „Somerset House“.

A. Burbos fotografuoto žirgo iš apačios nuotrauka neliko nepastebėta ir Kinijoje. Tarptautiniame „ZHongyun cup international horse culture photographer & artist award the pegasus prize 2018“ konkurse lietuvių fotografas dalinasi pirmąją vietą su kiniečių menininku Zhang Xiaomeng.

Iš Marijampolės kilęs A. Burba pasidžiaugė nepamiršęs ir gimtojo miesto – čia pristatė savo 8-ąją personalinę fotografijų parodą „Underlook“.

Šuo nufotografuotas iš apačios - fotoprojektas "Under-dogs". / Andriaus Burbos nuotrauka

Išnaudoti visas galimybes

Ar belieka laisvo laiko? Pašnekovas šypsodamasis sakė, jog visas jo laisvalaikis – fotografija. Tiesa, prisipažino skiriantis dėmesį meditacijai, kuri padeda susikaupti. Na, ir ekstremaliam sportui – riedlentėms, ilgalentėms (longboardams), dviračiams.

Nors ir nėra muzikos instrumentų žinovas ar kaip nors susijęs su muzika, A. Burba groja pačiu seniausiu pasaulyje pučiamuoju instrumentu Didžeridū (angl. didgeridoo), priskiriamu natūralaus medžio trimitams. „Šiuo instrumentu domiuosi nuo vaikystės – jis be galo įdomus ir ypatingas. Mėgaujuosi juo, šitaip praskaidrindamas savo kasdienybę. Tai taip pat vienas mano pomėgių, nors nesu muzikantas. Kuo toliau, tuo daugiau praleidžiu laiko juo grodamas.“

Kalbėdamas apie karjerą fotografas sakė matantis daug naujų galimybių – nori išnaudoti jas visas. Projektas „Underlook“ – neišsemiamas.

Andrius Burba su Ieva Midveryte – susipažino dar prieš „Underlook“ projektą. / Asmeninio archyvo nuotrauka

Visai neseniai atidaryta A. Burbos paroda „Under-Zoopark“. Nuotraukose iš apačios įamžinti egzotiški sostinės zoologijos parko „Zoopark“ gyventojai: lemūras, beždžionė, šimtakojis ir kt. A. Burba norėtų pratęsti savo projektą – fotografuoti zoologijos sode gyvenančius stambius gyvūnus. Šios fotografijos esą galėtų tapti ir puikia edukacijos priemone jaunimui.

Pajutęs azartą fotografuoti gyvūnus iš apačios – negali sustoti.

