Eimunto Nekrošiaus atminimui 

Vienas didžiausių Italijoje Neapolio tarptautinis teatro festivalis birželio 8 d. pradės nuo režisieriaus Eimunto Nekrošiaus atminimo pagerbimo. Festivalį atidarys vienas paskutiniųjų režisieriaus spektaklių „Cinkas“, sukurtas Jaunimo teatre pagal Svetlanos Aleksijevič kūrybą. Svarbiu festivalio pradžios akcentu taps ir parodos „Eimunto Nekrošiaus meno fortas“ atidarymas, sakoma pranešime spaudai.

Eimuntas Nekrošius dirbo įvairiuose pasaulio ir Lietuvos teatruose, bet didžiausią dėmesį skyrė savo įkurtam teatrui „Meno fortas“. Čia jis per pastaruosius du dešimtmečius surepetavo daugumą savo spektaklių. Kai kurie iš jų ir buvo rodomi „Meno forto“ salėje. „Meno fortas“ Nekrošiui reiškė ne tik vietą, į kurią jis nuolat sugrįždavo, bet taip pat išreiškė jo kūrybinę poziciją. Per teatro pavadinimą jo vadovas apibrėžė vertybines savo kūrybos koordinates. Režisieriaus kūrybiniai bendražygiai dailininkai Marius Nekrošius ir Nadežda Gultiajeva iš asmeninių nuotraukų, dekoracijų ir kostiumų eskizų bei nebeegzistuoajančių spektaklių objektų sukūrė parodą „Eimunto Nekrošiaus meno fortas“. Per šią parodą siekiama prisiliesti prie Eimunto Nekrošiaus kūrybinės asmenybės, parodyti jo poziciją ir žmogišką laikyseną.

Jaunimo teatras, kuriame 1980-aisias Eimuntas Nekrošius pradėjo savo kūrybinį kelią, ir teatras „Meno fortas“ organizuoja režisieriaus atminimui skirtą renginių ciklą. Renginiai prasidės Neapolyje ir tęsis rudenį tarptautiniuose teatro festivaliuose „Konfrontacijos“ Liubline, „Baltiskij Dom“ Sankt Peterburge, „Teritorija“ Maskvoje. Šių festivalių organizatorių iniciatyva bus ne tik pristatomi režisieriaus paskutinieji spektakliai, bet ir eksponuojama paroda, vyks dokumentinio filmo „Eimuntas Nekrošius: nutolinti horizontą“ rodymai, diskusijos.