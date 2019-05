Gegužės 30 – birželio 2 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksta jubiliejinė, jau dešimtoji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“.

„Litexpo“ centre žiniasklaidos atstovams mugės vadovė Diana Stomienė ir menotyrininkas Ernestas Parulskis papasakojo renginio atsiradimo istoriją, aptarė kaip per dešimtmetį pakito požiūris į jį.

„Visi, kam įdomus šiuolaikinis menas, „ArtVilniaus“ mugės datą pasižymi būtinų aplankyti renginių kalendoriuose.“

Sukūrė nuo nulio

Diskusiją moderavęs kultūros lauko žurnalistas Tadas Jačiauskas prašė pašnekovų prisiminti tą dieną, kai buvo sumanyta įkurti meno mugę.

Iš kairės: menotyrininkas Ernestas Parulskis, mugės vadovė Diana Stomienė, žurnalistas Tadas Jačiauskas. / Alinos Ožič nuotrauka

Pasak D. Stomienės, ši mintis kilo daug anksčiau nei startavo pati mugė. Galimybė įgyvendinti sumanymą atsirado tada, kai Vilnius tapo Europos kultūros sostine.

„ArtVilnius“: 65 galerijos ir beveik 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių

„Po ilgų svarstymų ir abejonių, – lengva nebuvo. Pačią paskutinę akimirką išsiunčiau elektroninį laišką, kuriame išdėsčiau savo idėją. Visgi gerai, kad paspaudžiau siųsti, – startavome, – šypsojosi prisiminusi D. Stomienė. – Tai didelis renginys, viską reikėjo sukurti nuo nulio.“

Povilo Ramanausko „Lanksčioji tapyba“ (Meno parkas). / Alinos Ožič nuotrauka

E. Parulskio manymu, po 2009-ųjų krizės išliko tik tie renginiai, kurie turi minkštąją galią: meno mugė „ArtVilnius“, „Gatvės muzikos diena“, „Kultūros naktis“. Tai esą parodo, kad „Lietuvos kultūros sostinės“ projektas – sėkmingas.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius‘19“ vadovė prisipažino, jog pasiruošimo metu nebuvo laiko galvoti apie krizę – reikėjo startuoti. „Kadangi buvo skirtas finansavimas, mes labai džiaugėmės, puolėme į darbus. Bet 2010-aisiais mugė neįvyko. Suprantate, ką tai reiškia – jei nutrūks, daugiau nebepadarysi. Tos kultūrinės pagirios buvo sudėtingos, reikėjo skubiai ieškoti rėmėjų. Tačiau mes nesnaudėme, ir jau 2011-aisiais pavyko surengti sekančią mugę“, – aiškino D. Stomienė.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Menotyrininkas prisiminė, jog organizavus pirmąją mugę apėmė dvilypiai jausmai – buvo šiek tiek netikslinio pavydo. Tačiau profesinė reakcija išliko aiški – mugė duoda naudą, sukuria edukacinę vertę.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Nuo poliarinio rato iki juodosios jūros

D. Stomienė pastebėjo, kad per devynerius metus mugė gerokai keitėsi. Per savo gyvavimo metus „ArtVilnius“ subūrė nuolatinių, ištikimų mugės dalyvių, galerijų, menininkų, institucijų, kolekcionierių bei partnerių ratą, tokių kaip pavyzdžiui, nevalstybinė institucija, administruojanti reprezentatyvią meno kolekciją – „Lewben Art Foundation“. Per tą laiką „ArtVilnius“ pritraukė nemažai dalyvių iš užsienio – Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Šiemetinės mugės viešnia paskelbta Prancūzija, specialią #FocusFrance programą inicijavo ir palaiko Prancūzų kultūros institutas Lietuvoje. Pirmą kartą į Vilnių atvyksta 11 rinktinių Prancūzijos galerijų ir gausybė šios šalies menininkų.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Iš viso jubiliejinėje meno mugėje dalyvaus 65 galerijos ir beveik 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Į Lietuvos sostinę taip pat atvyksta galerijos iš Austrijos, Vokietijos, Italijos, Baltarusijos, Ukrainos, Estijos, Latvijos bei Danijos.

"Bionics" (Kaunas, Lietuva). / Alinos Ožič nuotrauka

Tarptautinėje skulptūrų, instaliacijų ir performansų parodoje „Takas“ dalyvaus 20 menininkų iš Lietuvos, Suomijos, Danijos, Ispanijos, Vokietijos, ir Latvijos.

Arvydas Ališanka "Paprastai". / Alinos Ožič nuotrauka

E. Parulskis įsitikinęs, jog visi, kam įdomus šiuolaikinis menas, „ArtVilniaus“ mugės datą pasižymi būtinų aplankyti renginių kalendoriuose. „Tai didelio masto meno mugė, o jei kalbėti populistiškai – nuo poliarinio rato iki juodosios jūros“, – šypsodamasis sakė jis.

Dusetų dailės galerija. / Alinos Ožič nuotrauka

Menotyrininkas vylėsi, jog po dešimties metų mūsų regionas sustiprės, vidurinioji klasė atsigaus ir meno pirkėjai įgaus daugiau galių. Jis pasidžiaugė, kad lyginant su kaimyninėmis šalimis Lietuvos šiuolaikinio meno atstovai – stipresni. Tačiau antikvarinėje rinkoje – yra priešingai.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

D. Stomienės pastebėjimu, per pastaruosius trejus metus padėtis kiek pagerėjo. 2017-aisiais „ArtVilnius“ organizatoriai paskaičiavo, jog per keturias meno mugės dienas parodų ir kongresų centre „Litexpo“ apsilankė 22,5 tūkstančio lankytojų, buvo parduota virš 200 meno kūrinių už 280 tūkst. eurų.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Tai esą geras rezultatas, – procesas nenutrūksta. Meno gerbėjai apie meno kūrinius galvoja ne tik kaip apie interjero detalę, bet ir investiciją.

Galerija "Menų tiltas". / Alinos Ožič nuotrauka

„Jei darbas kokybiškas, jis ras pirkėją – negalima žiūrėti snobistiškai. Tai didžiausias meno rinkų ir mugių žavesys“, – kalbėjo E. Parulskis.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Kaip cunamis

T. Jačiauskas „ArtVilniaus“ mugės atsiradimą prilygino gravitacinių bangų atradimui. Akimirką sudvejojęs pašnekovų atsiklausė – ar galimas toks palyginimas, galbūt tai cunamis, kuris pakeitė visą meno lauką.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Atakydama į klausimą D. Stomienė stebėjosi: šiemet dešimt metų sukanka ir Nacionalinei dailės galerijai, ir Mo muziejui. Kažkokių bangų tikrai būta.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

„Gal tai visų taip nekenčiamo VEKS (sutrumpintai Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009) bangos?“, – retoriškai klausė E. Parulskis.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Kasmetinis „ArtVilniaus“ akcentas yra geriausių mugės galerijų ir menininkų rinkimas bei apdovanojimas. Įsteigtos 4 nominacijos: „Geriausias menininkas“, „Geriausia galerija“, „Geriausia skulptūra, instaliacija“, „Geriausias jaunasis menininkas (iki 35 m.)“.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Pasak D. Stomienės, nominacijos yra svarbios ne tik dėl piniginio apdovanojimo, bet ir dėl tarptautinio susidomėjimo laimėjusiu menininku. „Menininkai tampa populiariūs tiesiog per naktį, – vaizdžiai kalbėjo ji. – Visi verti laimėti, bet... geriausius išrenka komisija.“

Mattias Jansons "Swamp express". / Alinos Ožič nuotrauka

Kokią žinią parašytų, jei turėtų galimybę išsiųsti laišką sau į praeitį? D. Stomienė buvo atvira – siųstų perspėjimą: „Net neįsivaizduoji, kas tavęs laukia“. Na, o E. Parulskis buvo pozityvesnis, išsiųstų sau trumpą patarimą: „Džiaukis, žiūrėk, užsirašinėk.“ Tai esą svarbiausia.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Tradiciškai visos diskusijos užsibaigia klausimais apie ateitį. D. Stomienė nori tikėti, kad ateityje į „ArtVilnius“ atvyks geriausios galerijos, taps rytų Europos lydere. Na, o E. Parulskis žvelgė praktiškai: „Noriu, jog lietuviai ir kaimynai turėtų kuo daugiau pinigų, kad galėtų pirkti meną.“

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“ yra vienintelė šiuolaikinio meno mugė Lietuvoje ir didžiausia meno mugė visame Rytų Europos regione. Kasmet ją aplanko per 20 tūkst. lankytojų.

Jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“. / Alinos Ožič nuotrauka

Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’19“ vyks gegužės 30-birželio 2 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.

