Laimėkite kvietimus į filmą „Paryžiaus imperatorius“! 

Napoleono Bonaparto valdymo laikai. Eženas Fransua Vidokas – žiaurus, bebaimis, gudrus ir beprotiškai talentingas nusikaltėlis, kuris vagia, žudo ir plėšia tamsiose Paryžiaus gatvėse. Be to, jis be galo žavus, aplink jį nuolat sukasi gražiausios to meto moterys, vieną jų įkūnijo žavioji Ukrainos aktorė Olga Kurilenko.

Jo nesulaiko net ir storiausios griežčiausiai saugomų kalėjimų sienos. Pasitelkęs drastiškus pabėgimo būdus, jis sugeba pabėgti net iš labiausiai saugomo kalėjimo visoje Prancūzijoje. Visa tai jam pelno ne tik kriminalinio pasaulio autoriteto vardą, bet ir suburia aplink jį, jo nekenčiančių pavojingų recidyvistų ratą. Po paskutinio sėkmingo pabėgimo iš belangės E. F. Vidokas, slėpdamas savo tapatybę, dirba prekybininku, tačiau sėbrai greit suuodžia, kad prekiautojas ne kas kita, kaip pagarsėjęs kalėjimo bėglys ir apkaltinę jį nebūtu nusikaltimu, įduoda policijai.

Tačiau neteisingai apkaltintas E.F. Vidokas pasiduoda policijai, o mainais už laisvę padeda jai valyti gatves nuo visokio plauko sukčių, vagių bei žudikų ir taip pamažu sukuria ištisą kovos su nusikalstamumu imperiją.