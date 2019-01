Tapino atsitraukimo planas 

Ponas Tapinas paskelbė, ką ketina daryti, kai ponas Saulius Skvernelis jo, kaip ir reikėjo tikėtis, per duotą 14 dienų laikotarpį neatsiprašė.

Ką gi, panašu, kad per šias 14 dienų ponas Tapinas pagaliau rado laiko pasikonsultuoti su teisininkais ar advokatais ir, bent jau kaip aš supratau, bent jau tam kartui, atsisako minties kreiptis į prokuratūrą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 154 str., t.y. šmeižto, galimo padarymo, kaip ir tam kartui atsisako minties kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka dėl asmens garbės ir orumo gynimo. Protingas sprendimas, sakyčiau, kadangi, kaip ir minėjau prieš dvi savaites, galimybių, kad pono Skvernelio veiksmuose prokurorai ar teismas įžvelgtų nusikalstamos veikos, numatytos BK 154 str., požymių, iš esmės nėra, kaip ir beveik nėra galimybių laimėti tokią bylą teisme dėl garbės ir orumo gynimo.

Dabar ponas Tapinas nurodė, kad ketina kreiptis į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl galimai pažeistos pono Skvernelio etikos. Kaip matyti iš šiandieninio pono Tapino pranešimo, jame argumentai ir teisiniai motyvai pateikiami absoliučiai kiti, nei buvo prieš 14 dienų, kaip ir pateikiamas kardinaliai kitas pono Tapino veiksmų planas. Prieš 14 dienų, telefonu komentuodamas šią situaciją, berods, Alfos žurnalistui, paminėjau, kad kažkiek nedidelių galimybių ponui Tapinui šioje situacijoje matyčiau, jei ponas Tapinas bandytų eiti per galimai pažeistą pono Skvernelio etiką, o ne per šmeižtą baudžiamaja teisena, ar per garbės ir orumo gynimą civiline teisena.

Įvertinus tai, panašu, kad per šias 14 dienų poną Tapiną pakonsultavo tokioje srityje nusimanantis kolega / kolegos bei pateikė jam tokį veiksmų planą, kuris turi bent jau mažą galimybę pasisekti. Kita vertus, tokio plano ponui Tapinui ir reikėjo, nes po tokio skambaus šūvio prieš 14 dienų trauktis jis jau nebegalėjo, net jei ir suprato, kad jo galimybės užtampyti poną Skvernelį per teismus ar prokuratūrą yra artimos nuliui. Taigi, panašu, kad matome pono Tapino atsitraukimo planą, siekiant išsaugoti savo veidą.

Dominykas Vanhara – advokatas. Šis komentaras pirmą kartą publikuotas 2019 m. sausio 18 d. Dominyko Vanharo asmeninėje „Facebook“ paskyroje.

