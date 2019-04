I. Padariau nusikaltimą. Mes, rašytojai, esame susitarę leidiniams, redakcijoms ir kt. interesantams neduoti tekstų už dyka. Išsiderėti tam tikrą sumą už kūrinių ar jų ištraukų publikacijas vadovėliuose, brošiūrose ir kituose aplinkraščiuose. Keletą metų solidariai laikiausi taisyklės neleisti publikuoti be atlygio. Kad nepriprastų. Tiksliau, kad atprastų kaulyti. Bet išaušo diena, kai mane pričiupo. MO muziejus. Per tarpininkus, per gerus žmones. Tokius gerus, kad negalėjau atsakyti. Pasakiau – imkit, kiek jums reikia, ir spausdinkit, jei tie mano senieji eilėraščiai jums dar įsitenka.

Tekstas spausdintas „Literatūra ir menas„

„Porą mėnesių delsiau užsukti į MO pasirašyti dovanojimo akto. Galiausiai išaušo ankstyvas penktadienio rytas, kai nuvariau automobilį į autoremonto dirbtuves keisti padangų ir šiaip planiškai patikrinti. Vyrai garaže moka tikrinti ir visada randa ko pasiūlyti. Jie mėgsta naujoves. Aš irgi. Pernai dėl naujovių sutarėm – sankaba, radiatorius, galiniai stabdžiai, stabdžių diskai, stabdžių apkabos. Šiemet – naujos vasarinės padangos, priekiniai stabdžiai, perdegusias lemputes pakeitė net tuose žibintuose, kurių nenumaniau esant. Ir dar kažką, ko neįsiminiau, nes asocijavosi su itin nesvarbiais dalykais. Tos valandos, kol krapštosi po tavo pilnamečio automobilio vidurius ir skambinėja kas 15 minučių, gana įtemptos. Galiausiai pasako sumą. Su nuolaida, nes esu nuolatinis klientas. Vis vien junti apkrovas centrinei nervų sistemai. Sąmonę aušinu mantra: kiek man viskas bekainuotų, bet, summa summarum, poezija apsimoka. Yra tokia slovėnų poeto Alešo Štegerio eilėraščių knygelė lietuviškai „Poezija apsimoka“. Ir gana linksma jos leidybos istorija. Poetas, vertėjas Laurynas Katkus nusprendė bendraamžio slovėno eilių rinktinę pavadinti „Poezija apsimoka“, tačiau knygos apipavidalintojas – irgi poetas – Tomas S. Butkus atkakliai prieštaravo tokiai koncepcijai. Tiksliai visų ginčo argumentų nepamenu, tačiau Tomas mėgino sutelkti jaunųjų poetų koaliciją, kad visi kolektyviniu spaudimu pakeistų Lauryno intencijas dėl pavadinimo. Galiausiai kreipėsi į patį Kornelijų Platelį, kad šis tartų svarų žodį. Jei gerai pamenu 14 metų senumo batalijas, Kornelijus neįžvelgė nieko blogo, kad poezija apsimoka. O ir šiaip – Lauryno lengvai neperkalbėsi. Liko „Poezija apsimoka“. Tačiau Tomas irgi ne iš kelmo spirtas: pirmajame viršelyje įmaketavo „aleš šteger / poezija“, o „apsimoka / eilėraščiai“ nukėlė į ketvirtąjį viršelį.