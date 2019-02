Kiekybė ir kokybė, arba politinio manipuliavimo paradoksai 

Naujoji valdančiųjų iniciatyva, kurią neįmanoma ignoruoti – referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Pats klausimas dėl Lietuvos parlamento narių skaičiaus, žinoma, gali būti politinės ir visuomeninės diskusijos objektu (gal iš tikrųjų šį skaičių reikėtų didinti – kaip siūlo politologas Mažvydas Jastramskis). Tačiau šiuo atveju situacija yra sudėtingesnė. Vertinant kontekstą, galima teigti, jog nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) iniciatyvos stipriai dvelkia populizmu.

Ko gero, nebusiu labai originalus, nes jau daug kas pasisakė aptariamos iniciatyvos klausimu, tačiau pabandysiu susumuoti, kas man šiuo atveju kelia nerimą bei pasipiktinimą. Tačiau prieš tęsiant šį pokalbį noriu konstatuoti, kad valdantieji yra pakankamai nuoseklus savo politiniuose manipuliacijose. Tuo iš jų neatimsi, tad tebūnie tai vienintelis komplimentas jiems šiame tekste.

Pritarsiu minčiai, kad visas balaganas dėl referendumo sugalvotas tam, kad galima būtų mobilizuoti protestinius rinkėjus prezidento rinkimams. Šis elektoratas labiausiai būtų linkęs palaikyti būtent LVŽS kandidatą – Saulių Skvernelį. Prisiminkime, kad valstiečiai ir žalieji, esantys valdžioje, paradoksaliai siekia išnaudoti prieš vadinamąjį politinį elitą ir valdžią nukreiptą retoriką, t. y. įgyvendina „bičių prieš medų“ taktiką. Kitas paradoksas – tai veikia, nes ši taktika nukreipta į prastai politikoje besigaudančią bei stereotipais mąstančią visuomenės dalį. Tarp stereotipų ir politinių mitų, kurie valdo minėtą neorganizuotą piliečių bendruomenę – įsitikinimas, kad „visi valdžioje yra vagys“, kad „(bet kokia) valdžia yra bloga“, jog žmonės eina į politiką, kad „gautų vietą prie lovio“ ir pan. Minėtai visuomenės daliai galimybė sumažinti Seimo narių – t.y. „vietų prie lovio“ – skaičių yra pagunda, kuria sunku atsispirti.

Kodėl vadinu tai pagunda? Nes besivadovaujantiems visais minėtais stereotipais galimybė nubalsuoti referendume dėl Seimo narių skaičiau sumažinimo atrodo, kaip šansas atkeršyti nekenčiamai valdžiai, įkąsti jai. Tokia logika besivadovaujantys žmonės net nesupras, kur ir kaip LVŽS juos apgavo ir kad iš tikrųjų jie rizikuoja įkąsti patys sau. Atverčiame Lietuvos Respublikos Konstituciją ir skaitome antrą straipsnį: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Tada galime paklausti savęs, kokiu būdu Tauta realizuoja šį principą? Šiuolaikiniame pasaulyje mes jau negalime kalbėti apie klasikinį „graikiškos antikinės demokratijos“ modelį, kai visus miesto piliečius galima buvo sukviesti į vieną aikštę ir priiminėti sprendimus tiesioginiu balsavimu. Atsakymas į aukščiau iškeltą klausimą atrandamas Konstitucijos ketvirtame straipsnyje: „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“.

Taigi, Seimo nariai kaip tik ir yra tie „demokratiškai išrinkti atstovai“, per kuriuos Tauta realizuoja savo suverenią galią. Tačiau dabar, realizuodama galią tiesiogiai, t.y. balsuodama referendume, Tauta gali apriboti savo atstovavimą viename iš pagrindinių valdžios organų. Dar vienas paradoksas, kuriuo valstiečiai ir žalieji sumaniai manipuliuoja.

Kaip ir minėta, visai įtikinamai skamba versija, jog ši manipuliacija sugalvota siekiant atvesti į prezidento rinkimus, su kuriais sutampa ir referendumas, vadinamąjį nepatenkintą elektoratą, kuris daug burba, tačiau dažniausiai yra politiškai pasyvus – nes valdžia šiai visuomenės daliai yra „kažkas mistiško“ ir ten „ir taip viskas jau nuspręsta“. Taip mąstantys žmonės prie balsadėžių nevaikšto, nes nemato tame prasmės.

Tačiau minėtos manipuliacijos pasekmės gali būti žymiai rimtesnės, nei atrodo.

Čia vėl verta pavartyti mūsų Konstituciją ir prisiminti apie Seimo galias. Pavyzdžiui, Lietuvos sienos gali būti keičiamos tarptautine sutartimi, kai tam pritaria ne mažiau 4/5 Seimo narių (10 straipsnis). Po parlamento narių skaičiaus sumažinimo atitinkamai sumažės ir skaičius deputatų, kurie gali lemti valstybės sienos pokyčius. Hibridinių karų eroje toks aspektas tampa papildomų įtampų ir pavojų šaltiniu.

Be to, nepamirškime, kad Seimas be kita ko „svarsto ir priima Konstitucijos pataisas“ (67 straipsnis). Čia irgi galioja proporcingumo principas. 148 Konstitucijos straipsnyje nurodoma, jog pakeitimai į pagrindinį šalies įstatymą laikomi priimti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau 2/3 Seimo narių. Kitaip sakant, sumažinus parlamento narių skaičių taps lengviau keisti ir Konstituciją, kas vėlgi yra potencialių pavojų šaltinis.

Reziumuojant, galima paminėti, jog yra įprasta sakyti, kad svarbi yra kokybė, o ne kiekybė. Su tokiu teiginiu būtų sunku ginčytis, tačiau dabartinėje iniciatyvoje mažinti Seimo narių skaičių matomas tik kiekybinis aspektas, tuo tarpu, kad apie kokybę sunku būtų kalbėti. Be to, parlamento narių skaičiaus sumažinimas kaip tik gali lemti ir kokybės mažėjimą – tiek politinių sprendimų, tiek bendrai – lietuviškos demokratijos, aukojamos pigiam populizmui.

Viktoras Denisenko yra politikos apžvalgininkas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto lektorius

GOOGLE rekomenduoja