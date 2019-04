Kandidatų debatai: keli subjektyvūs įspūdžiai prie plovo 

Vakar buvau vienas iš tų, kurie dvi valandas žiūrėjo (ne visai įdėmiai, nes iš pradžių gaminau plovą, po to jį valgiau) kandidatų į prezidentus debatų 2-ąją dalį. Pirmosios dalies nežiūrėjau, nes nelabai įdomu – ką naujo gali pasakyti Valentinas Mazuronis su Nagliu Puteikiu? Kam įdomūs, kandidatai, kurie patys netiki savo pergale?

Kita vertus, ir pirmaujančių kandidatų (Ingridos Šimonytės, Sauliaus Skvernelio ir Gitano Nausėdos) diskusija nebuvo kažkoks „stebuklų laukas“. Jei ir toliau vyks tokios diskusijos – bus nuobodu ir teks įsijungti „Tautos tarną“ ir grožėtis prezidento rinkimais Ukrainoje. Tad jei praleidote dvi valandas užsiimdami kita veikla, nesigraužkite nagų (blogiausiu atveju, galite juos dar kartą peržiūrėti ČIA).

Tai čia pirmas „subjektyvus įspūdis prie plovo“.

Antra, kas krito į akis, – populizmas, kuris skirtingai, nei galima tikėtis sklido ne iš už beveik nieką neatsakingos opozicijos atstovės ar politikoje nebuvusio nepriklausomo kandidato (kurie galėjo į šuns dienas išdėti visą dabartinę valdžią bei nupiešti „šviesų jų prezidentavimo rytojų“), o iš Vyriausybės vadovo (tiesa, jis tas dvi valandas, tikriausiai, nedirbo premjeru). Nuo ekonomikos iki politikos Saulius Skvernelis negailėjo pažadų ir sakė tai, ką nori girdėti rinkėjas. Jis ir į Maskvą važiuotų bei sutartų, jis ir Lietuvoje liktų iki galo kovoti, o nepabėgtų, kaip koks Antanas Smetona, jei pasikartotų 1940-ieji.

Ginatas Nausėda ir Ingrida Šimonytė tuo metu dalyvavo intelektualų-ekspertų diskusijoje: daug kalbėjo (protingai kalbėjo), bet paprastam rinkėjui per sudėtingai, įtraukiant per daug kintamųjų, aplinkybių, tarptautinių terminų, per daug neapibrėžtai, o kartais net bandė išsisukti nieko nepasakydami, kad nesupykdytų tam tikrų rinkėjų (pvz., Gitanas Nausėda apie šeimos sąvoką).

Jei į antrąjį turą išeis Ingrida Šimonytė, tuomet Saulius Skvernelis galėtų tikėtis tapti „apačių“, kairiųjų ir patologiškai konservatorių nekenčiančių (o, tokių daug: nereikėjo kolūkių griaut!) rinkėjų pasirinkimu.

Taigi trečiasis įspūdis: gerb. kandidatai, debatai – tai ne fizikos olimpiada ar mikroekonomikos egzaminas.

Žinoma, galbūt, tokia Gitano Nausėdos ir yra strategija? T.y. susikurti, tiksliau, išlaikyti į reitingų viršūnes jį iškėlusį, EKSPERTO įvaizdį. Todėl jis ir toliau kalba iš aukšto, pasverdamas kiekvieną žodį, vengdamas radikalių apibendrinimų.

Bet čia atėjo… Skvernelis, uždavęs klausimą apie Gitano Nausėdos apsilankymą pas kariuomenės vadą Joną Vytautą Žuką su ne bet kuo, o su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi.

Pirmoji Sauliaus Skvernelio žinutė Gitanui Nausėdai: „Aš žinau, ką veikei aną vasarą“ (buvo toks siaubo trileris). Antroji Sauliaus Skvernelio žinutė jau rinkėjams: Gitanas Nausėda – ne visai ekspertas, o ne tik bankų, bet ir oligachų statytinis. Iliustracijai – Sauliaus Skvernelio rinkimų štabo komunikacijos vadovo Skirmanto Malinausko netrukus po „skandalingo“ klausimo „Facebook“ parašytas komentaras: „Kandidatas Gitanas Nausėda pas kariuomenės vadą eina su stambaus verslo asociacijos vadovu Valdu Sutkumi. Ši asociacija vienija tokias įmones kaip Maxima, SEB ar G.Nausėdos viešųjų ryšių agentūrą Idea Prima. Kiek žinau, pastaroji bendrovė ne tik šiuo metu rūpinasi G.Nausėdos įvaizdžiu.“ Bbrrr… kaip baisu!

Blogiausia, kad Gitanas Nausėda į šias abi „užkoduotas“ žinutes sureagavo emocingai, o ne šaltai, kaip kad būtų ekspertas. Taigi Skvernelio komanda atrado silpnąją EKSPERTO vietą, todėl Gitanas Nausėda gali tikėtis naujų panašių smūgių – nuo jo namo statybos po Pūčkorių atodanga iki… Skvernelis žino, ką Gitanas veikė aną vasarą.

Išvada, Sauliaus Skvernelio rinkimų kampanija nusitaikė į reitingų viršūnėse esantį Gitaną Nausėdą. Viena vertus, čia toks „bachūriškas“ triukas – trenki didžiausiam, tada kiti išsigąsta, o tu tampi „verchas“ („Robinas Hudas“ – jei jums gražiau skamba).

Kita vertus, tai šaltas išskaičiavimas: nors Gitanas Nausėda laikoma dešiniosios pakraipos kandidatu, tačiau už jį, tikėtina, linkę balsuoti ir politikoje nesusitepusio, naujo veido (mesijo – jei jums gražiau skamba) išsiilgę rinkėjai. Tad antrajame ture jis gali tikėtis perimti bent dalies „apačių“ bei neapsisprendusių balsų, o tai nieko gero Sauliui Skverneliui. Jei į antrąjį turą išeis Ingrida Šimonytė, tuomet Saulius Skvernelis galėtų tikėtis tapti „apačių“, kairiųjų ir patologiškai konservatorių nekenčiančių (o, tokių daug: nereikėjo kolūkių griaut!) rinkėjų pasirinkimu.

Tiesa, lieka viena smulkmena – pats Saulius Skvernelis turi patekti į antrąjį rinkimų turą. Kol kas, manau, dirbama teigiama linkme. Tik reikėtų padirbėti su elgesiu prieš televizijos kameras. Per šiuos debatus Saulius Skvernelis beveik nuolat žiūrėjo į apačią (ne į kameras ar vedėją) – senas įprotis skaityti administracinės (ar pan.) teisės pažeidimo protokolą?

Sugrįžtant prie Ingridos Šimonytės – kaip ir nėra, ko daug kabinėtis. Kalba sklandi, intelektualios įžvalgos, ironija, bet ir vėlgi, ar tauta supras (Lietuva – ne tik Antakalnis ir hipsteriai „Coffee Innuose“? O svarbiausia – vis dar nesu tikras, ar Ingrida Šimonytė tikrai nori būti prezidente? Jei per konservatorių vidinius kandidatų rinkimus sutriuškinto Vygaudo Ušacko akys man sakė: „Labai, labai, labai ir labai noriu…“, tai iki šiol Šimonytės žvilgsnis teigia: „Galbūt...“

Pabaigai, patarimas debatų organizatoriams – viskas kaip ir puiku, bet mes norime reginio, „kraujo“ – kitą kartą leiskite kandidatams užduoti daugiau klausimų savo oponentams.

P.S. Šis mano komentaras yra visiškai subjektyvus, gal šiek tiek įtakotas plovo. Su nei vienu kandidatu nesu pasirašęs jokios konsultavimo sutarties. Plovo receptą galite rasti ČIA.

