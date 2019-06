Jam nereikia auksinio medalio 

Jėzus yra tobulas žmogus ir tobulas Dievas. Jis – auksas be priemaišų; saulė, be vakaro prieblandos; tiesos pilnuma, be melo šešėlio; meilė, „įsiskverbusi“ į Kryžių, kuriame slypi galutinė Jo bei mūsų pergalė...

Ar ruošiamės Kristaus Dangun Žengimą šiemet švęsti su didesniu vidinio džiaugsmo polėkiu nei pernai? Kasmet, turtėdami Jėzaus mokymo pažinimu, uoliau taisome savo klaidas, išgryniname požiūrius, nuosekliau bei nuoširdžiau savo mintis kreipiame į Jį, kad mūsų daromi sprendimai vis labiau atitiktų Jo planus...

Didi malonė yra spontaniškai su tikėjimu atsiliepti į Šventosios Dvasios įkvėpimus. Kai, apmąstę Dievo žodį, laisviau leidžiamės Jos vedami, ne savo pastangų dėka, o tik Jos apšviesti daugelį dalykų geriau suprantame, įžvalgiau vertiname, su tvirtesniu įsitikinimu drąsiau elgiamės ir, kai reikia, asmeninius reikalus atidėję, kitiems padėti skubame... Todėl kviečiame Dvasią, širdžių Valdovę, kad Ji su šviežiu malonės dvelksmu naujaip atvertų mūsų protus bei širdis, ir mes dar kartą padėkotume Jėzui, kad Jo žengimas dangun ir Dvasios atsiuntimas neegzistuoja vienas be kito. Nėra Sekminių be Šeštinių. Jei Jėzus nebūtų įžengęs į Dangų, nebūtų pas mus atėjusi Šventoji Dvasia, ir mes tebeklaidžiotume savo vienadienių minčių bei įnoringų troškimų labirintuose....