Dar vienas valstiečių referendumas 

– Dabar pakelkit rankutes, o rytoj sužinosit, už ką balsavot.

Taip jau buvo – ne tik 1940-aisiais, – kai prieš kelerius metus tariami patriotai siūlė neleisti švedui europiečiui nusipirkti Lietuvoj ūkio (nors lietuvis Švedijoje gali), o iš tikrųjų suktai stūmė daugelį kitų tikslų. Svarbiausias – išlupti Lietuvą iš Europos Sąjungos, paliekant atsilikimui ir V. Putino malonei; be to – pakeisti Lietuvos santvarką į valdomą tampomą lengvais kasdieniais referendumais (mažytė kvota) ir be žmonių teisės išsikasti savo žemėj žvyro, gauti artezinio vandens, jeigu tam nepritars latifundinė „valstiečių“ bendruomenė. Toks paketas tūnojo paslėptas po būgneliais apie šventą gimtąją žemę, kurią gudruolių šeimos mikliai susirenka dešimtimis tūkstančių hektarų.

Žmonės nesigilino, referendumo rezultatą būtų sužinoję rytoj. Teisingai padarė, kurie nėjo balsuoti.