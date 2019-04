Šaltojo karo metraštis: nuo bakteriologinių ginklų iki Reagano ir Gorbačiovo romantikos 

Padidėjus politinei įtampai tarp JAV ir Rusijos, analitikai prisimena Šaltojo karo epochą, ypač kai JAV ir Rusija vasarį-kovą pasitraukė iš Šaltojo karo pabaigoje pasirašytos Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties. Susidomėjusi viso to kontekstu atsiverčiau ne per seniausiai „Briedžio“ leidyklos išleistą Davido E. Hoffmano knygą „Negyvėlio ranka: šaltojo karo ginklavimosi varžybos ir jų palikimas“. Joje prisimenama ši sutartis, pasirašymo aplinkybės, be to pateikiama daug kitos faktinės medžiagos, kuria sekant galima ne tik atrasti nūdienos reiškinių ištakas, bet ir patenkinti smalsumą, kas vyksta uždaruose politikų kabinetuose ir kaip lemiami didieji pasaulio įvykiai.

Istorija iš pirmų rankų

Tiems, kurie nenori skaityti viso teksto, kuriame bendrai aptarsiu kai kurias knygos turinio ir šiandienos sąsajas, pabandysiu perteikti trumpą reziumė: kuo, kam ir kodėl galėtų būti įdomi ši knyga.