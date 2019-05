Merkinėje – princo Joachimo tiltas 

„Merkinėje vis dar pasitaiko istorinių atradimų, galima sakyti, stebuklų. Vienas gyventojas savo ūkiniame pastate parodė storą betoninę, gotišku šriftu užrašytą lentą, bylojančią, kad tiltą per Nemuną Merkinėje 1916 metais pastatė Prūsijos princas Joachimas“, – sakė Merkinės krašto muziejaus muziejininkas Žygimantas Buržinskas.

Betoninė lenta kaip nereikalinga daugelį metų gulėjo Tautvydo Turausko namuose, kol jis vieną kartą ją atidžiau patyrinėjo. Pasikvietęs archeologą, architektūrologijos doktorantą Ž. Buržinską, kuris suprato, jog tai yra tilto statybos atminimo lenta, radinį padovanojo muziejui.

„Tiltas statytas Pirmojo pasaulinio karo metais. Užrašas šiek tiek aptrupėjęs, tačiau galima perskaityti: „Prinz Joachim Brücke. Erbaut v. 2. Landst. .........komp. 17 (Erbaut von 2. Landsturmpionier (?)kompanie 17). Oktober 1915 – April 1916.Berker Oberltn. u. Komp. Führer.“ Turime aiškų įrodymą, kas statė tiltą ir kad jam jau daugiau kaip šimtas metų“, – sakė Ž. Buržinskas. Įdomu, kad princas Joachimas yra paskutiniojo Vokietijos imperatoriaus ir Prūsijos karaliaus Vilhelmo II sūnus.

Tilto ilgai nebuvo

Kaip Merkinės krašto muziejaus tinklapyje rašė muziejaus vadovas istorikas Mindaugas Černiauskas, iki pat Pirmojo pasaulinio karo pradžios per Nemuną ties Merkine tekdavo keltis keltu ar valtimis. 1693–1695 metais sudarytame Merkinės seniūnijos inventoriuje nurodoma, kad per upę kėlė dviejų vyrų aptarnaujamas keltas.

Tilto statybos atminimo lenta - jau Merkinės krašto muziejuje. / Ramūno Guigos nuotrauka

„Pastatyti medinį tiltą per Nemuną ties Merkine 1812 metais buvo nurodęs Napoleonas Bonapartas, tačiau šis sumanymas įgyvendintas nebuvo. Prancūzai persikėlė per Nemuną ties Kaunu, – teigė M. Černiauskas. – Napoleono armijai bėgant nuo rusų, 1812 metų pabaigoje 1813 metų pradžioje pagrindinės carinės kariuomenės pajėgos per Nemuną kėlėsi jau ties Merkine. Žiema buvo šalta, upė užšalusi. Per Nemuną ledu rusai perėjo trimis kolonomis, tada „suskambėjo dainos ir grėsmingos Rusijos caro vėliavos suplazdėjo Lenkijos kunigaikštystės žemėje“. Iš Merkinės rusai kėlėsi labai gerai nusiteikę, nes čia rado „nesuskaičiuojamas prancūzų maisto atsargas ir vyną“, kurie buvo susandėliuoti dominikonų bažnyčioje.“

Planus statyti tiltą per Nemuną ties Merkine carinė valdžia puoselėjo ir 1816 metais, tačiau šie planai įgyvendinti nebuvo. Pasak M. Černiausko, nors 1912–1914 metais Vokietijos kariuomenės generalinio štabo žemėlapyje tiltas dar nepavaizduotas, tačiau būtent 1914 metais pastatydintas pirmasis tiltas per Nemuną ties Merkine. „1914 metais prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, tiltu per Nemuną pro Merkinę į užnemunę jau žygiavo caro kariuomenės daliniai. Kai rusams teko trauktis, patys tiltą 1915 metais ir sudegino, – teigė M. Černiauskas. – 120 metų istorinėje Lietuvos žemėje viešpatavusius rusus keletui metų pakeitė vokiečiai. Prie vokiečių 1915–1916 metais tiltas atstatytas. Statyba pradėta žiemą, mediniai poliai buvo kalami iškirtus eketes.“

Viena iš senųjų istorinių Merkinės tilto nuotraukų. / Merkinės krašto muziejaus nuotrauka

Akylai saugotas

1918 metais paskelbus apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą, tiltą pradėjo saugoti Lietuvos kariuomenės kariai. Merkinės krašto muziejininkai turi surinkę nemažai nuotraukų su Merkinės tiltu. Daugelyje matosi ne tik čia nusifotografavę merkiniškiai, svečiai, bet ir tiltą saugantys kariai. Tarpukariu Merkinė buvo pasienio zonoje su Vilniaus kraštą okupavusia Lenkija, tad tiltas buvo akylai saugomas.

„1941 metais vokiečiams užpuolus Lietuvą okupavusią Sovietų Sąjungą, rusai ruošėsi susprogdinti Merkinės tiltą, bet nespėjo, – teigė M. Černiauskas. – Kaip yra pasakojęs iš Česukų anapus Merkio kilęs J. Kvaraciejus, pirmąją karo dieną prie tilto buvo apie 50 kareivių, bet pradėjus bombarduoti Merkinę visi greit išsibėgiojo. Pagal vieną iš versijų, vienas merkiniškis įvykdė sabotažą ir nukirpo sprogdinimo laidus.“

Prūsijos princas Joachimas. / Oldthing. de nuotrauka

Pasak M. Černiausko, pirmosiomis karo dienomis per tiltą nepertraukiamai ėjo daug vokiečių motorizuotų dalinių. Patį tiltą saugojo Kukumbalio kalvose įrengtos užmaskuotos priešlėktuvinės baterijos bei vokiečių aviacija, įkurta ant plynaukštės ties Česukų kaime.

1944 metų vasarą nuo sovietų jau teko bėgti vokiečiams. Merkiniškiai yra matę, kaip iš orlaivių vokiečiai mėtė su parašiutais savo tankams benziną. „Praėjus paskutiniams vokiečių motorizuotiems daliniams, pasigirdo stiprus sprogimas ir vokiečiai susprogdino Nemuno tiltą. Tilto dalių likučiai skriejo net už dviejų kilometrų“, – teigė M. Černiauskas.

Susprogdintas tiltas sovietų greit buvo atstatytas. Bet jo pagrindas – dar Prūsijos princo Joachimo laikais statytas. Ž. Buržinskas ir M. Černiauskas džiaugiasi pačiu naujausiu, unikaliu eksponatu – tilto statybos 1915–1916 metais atminimo lenta.

Senasis tiltas atsilaikė ir per didįjį 1958 metų potvynį. Sijinis, aštuonių angų, 211,5 m ilgio, 7,8 m pločio tiltas ant medinių polių 1996 metais įrašytas į kultūros vertybių registrą.

