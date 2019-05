LŽ archyvas. Apie Gediminaičių panteoną Kijeve 

Išskirtiniame interviu lzinios.lt nacionalinio Kijevo Pečorų lauros istorinio-kultūrinio draustinio generalinis direktorius, istorijos mokslų daktaras Liubomiras Michailinas papasakojo apie seniausią Ukrainos vienuolyną ir kaip su juo susijęs Konstantinas Ostrogiškis bei kiti Gediminaičiai.

„Konstantino Ostrogiškio asmenybė tokia spalvinga, kad mes net neabejojome antkapinio paminklo jam atstatymo reikalingumu. Visuomenė ir mokslo žmonės pritaria sumanymui jį atstatyti jo istorinėje vietoje – Kijevo Pečorų lauros Uspenjės sobore. K. Ostrogiškis buvo žymus valstybės, karinis ir pravoslavų Bažnyčios veikėjas, Pečorų lauros mecenatas“, – sakė L. Michailinas. Pasak jo, atkurti paminklą planuota dar 2000 metais, kai buvo atstatytas 1941 metais susprogdintas soboras. Tačiau daug laiko prireikė buvusio soboro interjero, labai brangaus ikonostaso atkūrimui. Šie darbai dar nebaigti.

Kaip pasakojo L. Michailinas, K. Ostrogiškio gyvenimas tampriai susijęs su Kijevo Pečorų laura. Čia palaidotas ir jo prosenelis Fiodoras Ostrogiškis – istorinė asmenybė, Žalgirio mūšio dalyvis. Jo palaikai ilsisi vienuolyno teritorijoje, Tolimosiose olose. Pats K. Ostrogiškis palaidotas Kijevo Pečorų lauros Uspenjės sobore. Tai pats svarbiausias Ukrainos stačiatikių soboras. „K. Ostrogiškis skyrė daug lėšų lauros atstatymui, didžia dalimi finansavo ir Uspenjės soboro ikonostaso sukūrimą“, – kunigaikščio nuopelnus vardijo L. Michailinas.

"Tokio didelio ir puošnaus antkapinio paminklo, koks Kijevo Pečorų lauros Uspenjės sobore stovėjo kunigaikščiui Konstantinui Ostrogiškiui, apskritai visoje Ukrainoje nėra", - sakė Liubomiras Michailinas.

Garbinga palaidojimų vieta

„Kijevo visuomenė buvo plačiai supažindinta su paminklo atstatymo idėja. Muziejuje buvo rengiamos viešos paskaitos. Visuomeninės kultūros paminklų apsaugos organizacijos vienbalsiai pritarė atkūrimo projektui, – sakė direktorius. – Lietuvos ir Ukrainos specialistams pavyko atkreipti ir politikų dėmesį. Pernai pas mus vyko Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos tarpparlamentinės asamblėjos posėdis, kur buvo apsvarstytas paminklo atstatymas ir vienbalsiai tam pritarta. Deputatai pažadėjo kreiptis į Vyriausybes dėl finansavimo. Mums malonu girdėti, kad pirmą įnašą jau pažadėjo skirti Lietuva.“

Kaip pasakojo L. Michailinas, palaidojimų Uspenjės sobore buvo daug, o paminklų – nelabai. Tuo labiau – tokių puošnių. „Būti palaidotam šiame sobore – didelė garbė, – sakė jis. – Iki XVI amžiaus visas plotas po soboru jau buvo užimtas, laisvų vietų palaidojimams neliko. Todėl buvo pristatomi papildomi pastatai kilmingų ir nusipelniusių žmonių palaikams. Dar vėliau imta laidoti ir aplink soborą. Tačiau daugumai mirusiųjų buvo statomi ne paminklai, o antkapinės metalinės ir akmeninės plokštės. Ant jų – tik užrašai, jokių puošnių elementų ar skulptūrų. Jas galima ir dabar pamatyti.“

Išskirtinis paminklas

L. Michailino teigimu, tokio didelio ir puošnaus antkapinio paminklo ne tik sobore, bet ir apskritai Ukrainoje nėra. „Jis išsiskiria ne tik savo dydžiu, tai meno šedevras, iš brangių medžiagų sukurtas pagal to meto tradicijas. Įtariame, koks garsus skulptorius galėjo jį sukurti, tik neturime tai įrodančių dokumentų. Manome, kad tai darbas to paties italų meistro, kurio du paminklai stovi Tarnuve (Lenkijoje), užsakyti taip pat K. Ostrogiškio sūnaus“, – sakė L. Michailinas.

Vienoje iš Kijevo Pečorų lauros parodų salių eksponuojama XVII amžiaus Konstantino Ostrogiškio paveikslo kopija, sukurta 1883 metais.

Identifikuoti Gediminaičiai

Uspenjės soboras turistams iš Lietuvos įdomus ir tuo, kad čia yra didžiausias išlikęs Gediminaičių panteonas. Direktoriaus teigimu, jau pavyko identifikuoti penkiolika Gediminaičių – žymių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinių asmenybių. Šalia jų dar palaidoti šeimų nariai. Todėl palaikų gana daug. Algirdo antroji žmona Julijona taip pat palaidota Uspenjės sobore.

„Ir tai dar ne pabaiga. Gali būti, kad ateity identifikuosime ir daugiau palaidotųjų“, – teigė L. Michailinas. Atstačius paminklą K. Ostrogiškiui, bus labiau susikoncentruota ties Gediminaičių panteono įamžinimu. Kol kas lentelių jiems atminti dar nėra. Bet jau paruošti dideli informaciniai stendai su palaidotųjų Gediminaičių vardais, nupiešta jų kapaviečių schema. Stendai eksponuojami šalia soboro stovinčioje XVIII amžiaus varpinėje.

Kaip patikino L. Michailinas, Gediminaičių įamžinimas numatytas šiek tiek vėliau. „Pats soboras dar ne taip seniai atstatytas. Šiuo metu atkuriami jo interjerai, labai brangus ikonostasas, – pasakojo direktorius. – Jei paminklą K. Ostrogiškiui atstatysime 2020 metais, o soboro sienų tapybą pabaigsime 2021– 2022 metais (šiuo metu dekoruojamos antro aukšto sienos), tada pradėsime rūpintis Gediminaičių įamžinimu. Darbai dideli, bet malonūs.“

Pečorų lauros istorijos muziejuje pasakojama ir apie paminklo Konstantinui Ostrogiškiui atstatymo idėją, eksponuojamas 15 kartų sumažintas maketas, nuotraukos.

Kas domina turistus

Pasak L. Michailino, anksčiau turistų iš Lietuvos buvo vienetai. „Dabar pagausėjo, ypač jaunimo. Jie susidomėję užsisako ekskursijas. Gidai akcentuoja bendrą Ukrainos ir Lietuvos istoriją. Kijevo Pečorų lauros istorinis-kultūrinis draustinis – tarsi didelis bendros mūsų šalių istorijos puslapis“, – sakė L. Michailinas. Be to, šis vienuolynas lankytojus traukia ir dėl to, kad Rytų Europoje yra tik penkios lauros (laura – aukščiausias vienuolyno statusas). Trys lauros yra Ukrainoje, dvi – Rusijoje. Kijevo Pečorų laura – pati seniausia. Vienuolyną XI amžiuje įkūrė vienuolis ateivis iš Černigovo Antonijus Pečerskis, apsigyvenęs Žemutinėse olose.

„Šiuo metu 20 ha ploto vienuolyne yra 144 architektūros paminklai, seniausi pastatai – XII amžiaus. Paminklų koncentracija čia tikrai didelė. Dalį draustinio sudaro veikiantis vyrų vienuolynas. Gyvenančių vienuolių skaičius nuolat kinta, tačiau vidutiniškai gyvena 150, – pasakojo L. Michailinas. – Turistai gali lankytis visoje vienuolyno teritorijoje, tik ne vienuolių celėse. Per didžiąsias šventes vienu metu mišios laikomos iškart keliose cerkvėse, nes vienoje netilptų visi tikintieji.“

Kaip pasakojo draustinio direktorius, anksčiau, prieš Ukrainos ir Rusijos karinį konfliktą, per metus vienuolyne apsilankydavo 1 mln. 200 tūkst. turistų. „Su piligrimais būtų dar daugiau. Kiek jų apsilanko, mes net nežinome, nes jie bilietų neperka. Dabar turistų sumažėjo. Kai kurių šalių ambasados savo šalių piliečiams nerekomenduoja vykti į Ukrainą, – sakė L. Michailinas. – Anksčiau lauroje lankydavosi labai daug turistų iš Rusijos. Dabar jų praktiškai nėra.“

L. Michailino pastebėjimu, šiuo metu Ukrainoje – savotiškas istorinių temų bumas, žmonės vis labiau domisi tais įvykiais, vietovėmis, paminklais, apie kuriuos anksčiau buvo mažai žinoma.

Įėjus į vienuolyno teritoriją, priešais visu grožiu atsiveria Uspenjės soboras.

Uspenjė sobore identifikavus Gediminaičių ir jų šeimų narių kapavietes, šalia stovinčioje varpinėje eksponuojamas informacinis stendas su palaidojimų schema.

Ant Uspenjės soboro sienų pavaizduoti tie asmenys, kurie finansiškai ir kitokiais būdais prisidėjo prie Pečorų lauros suklestėjimo. Tarp jų yra ir Gediminaičių.

