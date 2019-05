Leninas: isteriška asmenybė, subūrusi aklai pasitikinčius bendrininkus 

Lenino asmenybė verčia apmąstyti apie diktatoriaus įsigalėjimo logiką: gal ji priklauso nuo visuomenės pasyvumo ir manymo, jog nebus nieko reikšmingo iš grupės, kuri rengia perversmą? Kodėl Rusijos bolševikų partijai jis buvo tokia svarbi figūra? Todėl, kad valdė pinigus? Ar kad buvo isteriška asmenybė, sugebanti suburti savo bendrininkus aklam pasitikėjimui? Apie tai buvo svarstoma per diskusiją.

Per vengrų kilmės britų žurnalisto Viktoro Šebeštjeno knygos „Leninas: intymus diktatoriaus portretas“ pristatymą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje diskutavo istorikai Nerijus Šepetys ir Marius Ėmužis bei filosofė Nerija Putinaitė.

„Tai nėra tyrimas, bet knyga parašyta remiantis tyrimais“, – sakė N. Šepetys.

istorikai Nerijus Šepetys (dešinėje) ir Marius Ėmužis bei filosofė Nerija Putinaitė. / Stopkadras

Ir vyresnei, ir jaunesnei kartai

Anot N. Putinaitės, jos kartos, kiek vyresni ir jaunesni žmonės yra susipažinę su ideologizuota Lenino biografija. Sovietmečiu tai buvo neišvengiama. „Aišku, visiems buvo juokinga, nes žinojo, kad tos istorijos išgalvotos, – teigė ji. – O knyga – kaip tiesos krislas.“

Filosofė priminė, kad po Stalino mirties Leninas vėl buvo iškeltas į padebesius. Tai buvo ideologinė figūra, bet visiškai nuasmeninta. Todėl, anot jos, Lenino paveikslas, koks yra toje knygoje, daugeliui skaitytojų gali būti įdomus. Autorius nurodo sovietines klišes apie Leniną ir jas paneigia. Tai gali būti įdomu vyresnės kartos žmonėms. O jaunimą knygos herojus gali sudominti kaip istorinė asmenybė.

Pasak M. Ėmužio, knygoje dominuoja politinė biografija. O jį nustebino pabaiga, nes niekada nebuvo pagalvojęs, kaip turėjo jaustis Lenino našlė Nadežda Krupskaja, gyvendama Maskvoje ir suvokdama, kad už kelių kilometrų guli nepalaidotas velionis vyras. Anot istoriko, ji žinojo, kad Leninas nenorėjo tapti stabu.

Nerija Putinaitė. / BNS nuotrauka

Išorinis nuožmumas ir vidinis nuoseklumas

N. Putinaitės teigimu, knygoje atsiveria Lenino vidinis prieštaringumas. Viena vertus, jis turi geros rusiškos „dūšios“, kita vertus, be pasigailėjimo įsako deginti ištisus kaimus, žudyti tuos, kurie nepritaria revoliucijai. Knygoje išryškėja tas kontrastas. „Leninas parodytas kaip žmogus, kuris besąlygiškai siekia valdžios, – sakė filosofė. – Tai truputį neįtikina. Negi žmogus negali turėti vertybių? Ikirevoliuciniu laikotarpiu jis tarsi nori Rusijai gero, o vėliau pasirodo, kad viskas, ką jis daro, yra tik dėl buvimo valdžioje.“

Anot N. Putinaitės, tam tikroje aplinkoje kalbama, kad Stalinas buvo žiaurus, bet Leninas – žiauresnis. „Manau, ir autorius laikosi tokios nuostatos“, – sakė ji.

Filosofei Lenino pragmatizmas ir cinizmas yra daug baisesnis už asmenybinius Stalino nukrypimus. „Jei Stalino žiaurumas turbūt susijęs su jo asmenybe, Lenino žiaurumas – su politine pragmatika, – sakė ji. – Tai knygoje man padarė didelį įspūdį.“

N. Šepetys teigė, kad autorius aprašo, kaip Lenino išorinis veiksmo nuožmumas dera su vidiniu nuoseklumu.

Nerijus Šepetys. / BNS nuotrauka

Lėmė visuomenės pasyvumas

N. Putinaitės nuomone, knygoje atskleidžiama, kad Rusija buvo užvaldyta Lenino ir bolševikų dėl politikų pasyvumo. Po caro pasitraukimo daug vilčių buvo dėta į naująją Aleksandro Kerenskio vyriausybę, bet ši nesugebėjo padaryti nieko ryžtingo ir aiškaus, atliepiant lūkesčius. Po to, kai ši vyriausybė buvo nuversta, intelektualai, besiformuojantis Rusijos elitas nereagavo, dėl to vėliau sumokėjo didžiulę kainą. Apie Rusijos visuomenę tai pasako daug dalykų, teigė filosofė. Ji tęsė, jog tai verčia apmąstyti apie diktatoriaus įsigalėjimo logiką – kad ji priklauso nuo visuomenės pasyvumo ir manymo, jog gal nebus nieko reikšmingo iš grupės, kuri rengia perversmą. Iš to šaipomasi, grupės nariai laikomi apsišaukėliais. Tačiau viskas pasidaro rimta.

„Didžiausią klausimą kelia Lenino ir bolševikų partijos santykis, knygoje į tai nėra atsakymo, – sakė filosofė. – Kodėl Leninas bolševikų partijai buvo tokia svarbi figūra? Vienu metu net pagalvojau: gal todėl, kad jis pinigus valdė. Kitokio atsakymo sau nerandu. O galbūt todėl, kad jis buvo labai isteriška asmenybė, panašiai kaip Hitleris, ir knygoje tai parodyta. Skiriasi nuo Stalino, kurio asmenybės tipas visiškai kitoks. Tokia isteriška asmenybė, kaip Leninas, sugeba suburti savo bendrininkus aklam pasitikėjimui. Tačiau lieka klausimas: negi partijai susiburti ir veikti politinio pasyvumo atmosferoje isteriškas lyderis yra geriausia išeitis?“

N. Šepetys siūlė pasvarstyti, kas komunistus laikė kartu nuo pat pradžių, kai jie atsirado, iki likusių dabartiniame pasaulyje. Kaip teigė M. Ėmužis, turbūt juos susieja valdžios troškimas. O į valdžią einama ne ilguoju keliu, tarkime, per parlamentą, bet greituoju – užgrobiant valdžią per revoliuciją. „Vėliau bolševikai darė daug dalykų, bijodami prarasti valdžią, – tai teroras, represijos“, – sakė istorikas.

O pati revoliucija apima ne tik valdžios užgrobimą, bet ir norą įsitvirtinti, išlaikyti valdžią.

Marius Ėmužis. / Stopkadras

Išsklaidomi sovietmečio mitai

N. Putinaitę knyga įtikino, kad Leninas tikrai norėjo pasaulinės revoliucijos. Jis rėmė kitų šalių komunistus pinigais, kuriuos atimdavo iš varganos Rusijos. Tautų, buvusių Rusijos imperijoje, nepriklausomybes Leninas laikė laikinu žingsniu. Ir tikėjosi, kad bus sukurta pasaulinė bolševikinė valstybė. Nuo šios idėjos jis atsitraukė tik vėliau.

Pasak filosofės, panašiai buvo su valstiečiais: Leninas paskelbė, kad valstiečiams reikia suteikti žemės tik todėl, kad jie žudytų dvarininkus, o vėliau patys valstiečiai būtų represuoti ir paversti didesniais vergais, negu anksčiau, kai jie buvo baudžiauninkai, o dalis jų – apskritai išžudyta.

Anot N. Putinaitės pristatoma knyga „Leninas: intymus diktatoriaus portretas“ išsklaido daug mitų, kurie dar sovietmečiu buvo sąmoningai propagandiškai formuojami ir skleidžiami.

Leninas 1919 metais. / Wikipedios, Grigorijaus Goldsteino nuotrauka

***

V. Šebeštjenas – vengrų kilmės žurnalistas ir istorikas, su šeima dar vaikystėje palikęs Vengriją ir pabėgęs į Didžiąją Britaniją. Apie svarbius politinius pasaulio įvykius jis rašo straipsnius daugeliui įtakingų Jungtinės Karalystės ir JAV laikraščių, yra trijų bestseleriais tapusių istorinių studijų autorius.

Naujausia jo knyga skirta Leninui – žmogui, padariusiam esminę įtaką XX amžiaus pasaulio sanklodai. Tai išsami biografija, pagrįsta ne Lenino politinių sprendimų analize, bet bandymu įsigilinti į jo asmenybę. Leninas tikėjo, kad „politika yra asmeniška“, taigi autorius, jokiu būdu neaplenkdamas politinio ir visuomeninio Lenino gyvenimo, piešia jo, kaip žmogaus, portretą. Žmogaus, kuris mylėjo gamtą beveik taip pat stipriai, kaip ir revoliuciją. Žmogaus, kurio gyvenimą labiausiai paveikė moterys – motina, sesuo, žmona ir meilužė. Prieš akis prabėga idiliška vaikystė su šachmatais ir anglų literatūros klasika, brolio egzekucija dėl pasikėsinimo į carą. Remiantis istoriniais šaltiniais, autentiškais laiškais ir dokumentais, rekonstruojama dramatiška valdžios užgrobimo istorija.

Kaip tikras žiaurios, tironiškos, korumpuotos Rusijos vadas, jis ramiai siuntė į mirtį tūkstančius žmonių ir sukūrė sistemą, paremtą idėja, jog politinis teroras prieš oponentus yra pateisinamas siekiant idealo. Atskleista ilgai slėpta istorija apie jo gyvenimą su žmona Nadežda Krupskaja ir santykius su ilgamete meiluže bei bendražyge Inesa Armand. Lenino vaikystė, jaunystė ir ilgai trukęs egzilis – daugybė detalių atskleidžia naujus bolševikų revoliucijos vado bruožus.

