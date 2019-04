Istorinė Kauno sporto halė keičia veidą:vietoj jubiliejaus – rekonstrukcija 

Prieš 80 metų, 1939-aisiais gegužės 21 dieną buvo atidaryta Kauno sporto halė, tuo metu buvusi moderniausia Europoje specialiai krepšiniui skirta arena. Iškart čia vykusiame III Europos krepšinio čempionate lietuviai tapo nugalėtojais, o susidomėjimas krepšiniu šalyje tapo kone visuotiniu.

„Pamenu, 1989-aisiais, halės 50-metis buvo iškilmingai paminėtas, surengtas tarptautinis krepšinio turnyras, pagerbti Lietuvos krepšinio veteranai, 1939-ųjų Europos čempionai, suvažiavę tuomet iš Australijos, JAV ir kitų šalių. Labai apmaudu, kad šiemet, kai istorinei Sporto halei sukanka 80 metų, niekam tokios šventės nereikia“, – apgailestavo žurnalistas, ilgametės TV laidos „Krepšinio pasaulyje“ kūrėjas Vidas Mačiulis.

Čikagoje 1978 metais išleistoje knygoje „Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje“ iki šios stovinti halė pavadinta gyva nepriklausomos Lietuvos sportinio gyvenimo liudininke.

Kauno miesto savivaldybės atstovas ryšiams su visuomene Tomas Grigalevičius patvirtino, kad jokia iškilminga šventė nenumatyta. Vietoj jos – halės rekonstrukcija, kuri turi prasidėti arba balandžio pabaigoje, arba gegužės pradžioje. Rekonstrukcija turėtų užtrukti ne ilgiau, kaip 15 mėnesių. Po atnaujinimo pastato plotas padidės 1,5 tūkst. kvadratinių metrų, tad atsiras vietos ir barui, kavinei, erdvių ekspozicijoms. Salėje vietoj senų tribūnų bus sumontuotos teleskopinės tribūnos, kurias bus galima stumdyti. Atsisakius dabar esančių dujinių pakabinamų šildytuvų, bus pertvarkyta visa šildymo ir ventiliacinė sistema. 1939 metais per beveik 6 mėnesius pastatytoje halėje nebuvo šildymo sistemos, vandentiekio, neįrengtos pagalbinės patalpos po tribūnomis (išskyrus du persirengimo kambarius). Šie darbai buvo palikti ateičiai. Dabar po rekonstrukcijos antrame aukšte bus įrengtos šešios universalios patalpos po 50 kvadratinių metrų, taip pat multifunkcinė patalpa su transformuojamomis pertvaromis. Halė virs daugiafunkciniu centru, kuriame vyks ne tik sporto varžybos, bet ir koncertai, konferencijos, parodos.

Taip Kauno sporto halė atrodo dabar. / Ramūno Guigos nuotrauka

Senam istoriniam pastatui pats laikas padailinti savo veidą. Išorėje padailinimas bus kosmetinis, nieks iš esmės nesikeis. Juk halė – paveldo statinys, 1993 metais įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Krepšinio pasaulyje

Kaip prisipažino nuo jaunystės su visais svarbiausiais halės ir sporto aikštynų priešais halę įvykiais gyvenęs V. Mačiulis, krepšinis – jo pirmoji ir paskutinė meilė. „Nors, kaip žinau, halės 80-mečio nieks nešvęs, bet tai progai skirtą filmą aš vis tiek parengsiu, – sakė nuo 1992 metų sukūręs 1115 laidų „Krepšinio pasaulyje“ kūrėjas, turintis milžiniškus vaizdo archyvus. Kaip prisiminė V. Mačiulis, seniau, jo žurnalistinio darbo pradžioje, iš krepšinio varžybų buvo galima rengti tik transliacijas. Jokių interviu.

„Pamenu, 1979 metais „Žalgiris“ krito iš aukščiausios lygos. Vyko atrankos turnyrai. Kad išliktų aukščiausioje lygoje, reikėjo, kad žalgiriečiai užimtų 1 arba 2 vietą. Galvoju, kaip čia jam padėti. Pasiėmiau aparatūrą ir rytais po kiekvienos treniruotės ėmiau kalbinti krepšininkus, trenerį, o paskui tuos įrašus leisti halėje prieš varžybas. Susirinkdavo daug žmonių pasiklausyti tų interviu, – pasakojo V. Mačiulis. – Rygos VEF liko pirmoje vietoje, „Žalgiris“ – antroje. Paskui, kaip malonu buvo, kai „Sporto“ laikraštyje perskaičiau tuometinio komandos trenerio Stepo Butauto interviu, kuriame jis pasakė, kad aš buvau tas šeštas žaidėjas, kuris krepšininkais tikėjau ir įkvėpiau juos.“

Tarpukario žvaigždės

1989 metais halėje tautinėmis juostomis buvo pagerbti tarpukario Lietuvos krepšininkai, 1939 metų III Europos čempionato, vykusio Kaune, nugalėtojai. / Ramūno Guigos nuotrauka

Kaip pasakojo V. Mačiulis, kai Lietuvos krepšininkai 1937 metais Rygoje vykusiame II Europos krepšinio čempionate tapo nugalėtojais, Lietuvai reikėjo surengti III čempionatą. Jam ir buvo pastatyta Kauno sporto halė. 1939 metais Lietuvos krepšininkai taip pat pelnė Europos čempionų vardą. Po šių pergalių krepšinis Lietuvoje labai išpopuliarėjo, susidomėjimas krepšiniu tapo beveik visuotinis.

1989 metais į halės 50-mečio šventę buvo suvažiavę daug tarpukario krepšinio žvaigždžių. „Kauno sporto halės jubiliejaus ir III Europos krepšinio čempionato nugalėtojų (jų buvo daug atvykę į šventę) garbei tuomet buvo surengtas tarptautinis krepšinio turnyras“, – pasakojo šventę tuomet vedęs V. Mačiulis. Tarp atvykusių žvaigždžių – Pranas Lubinas (gimęs 1910 Los Andžele, miręs 1999 metais Kalifornijoje). Taip pat Konstantinas Savickas (1908 metais gimęs Punske, miręs 1992 metais Čikagoje). K. Savickas, pasak V. Mačiulio, vadinamas Lietuvos krepšinio tėvu: 1935 metais atvykęs į Lietuvą mokė žaisti krepšinio, 1936 metais buvo Lietuvos rinktinės treneris, išleido knygą „Krepšinis“.

Po rekonstrukcijos pasikeis ir halės vidus. / Kauno miesto savivaldybės archyvo nuotrauka

Laimingas tuomet buvo ir į Kauną iš JAV atvykęs P. Lubinas, susitiko su senais bičiuliais, buvusios komandos nariais. 1939 metais Kaune vykusiame III Europos krepšinio čempionate P. Lubinas buvo Lietuvos rinktinės žaidžiantysis treneris. Jo paskutinėmis finalo minutėmis sumesti kamuoliai palaužė latvius ir Lietuvos rinktinė tapo nugalėtoja. Po to P. Lubinas vėl grįžo į JAV. Jis buvo pagarsėjęs ir Amerikoje. 1936 metais Berlyno olimpiadoje, kurioje krepšinis buvo pirmą kartą įtrauktas kaip olimpinė sporto šaka, 196 cm ūgio vidurio puolėjas buvo JAV krepšinio rinktinės, iškovojusios auksą, kapitonas. Krepšinio šlovės muziejus (Helms Hall of Fane) jį pripažino geriausiu Pietų Kalifornijos krepšininku mėgėju nuo 1900 iki 1954 metų.

Šokėjos krepšinio rungtynėse – sena tradicija, užgimusi dar 1939-aisiais. Kaip rašė „Trimitas“, po sveikinimo kalbų halėje šoko „mergelės stilingais tautiniais drabužiais.“

Pakili statyba spaudžiant šalčiui

„Oi, Halė – muziejinė vertybė. Aš jos niekada nepaversčiau šiuolaikine. Užtektų paprasčiausio remonto, kėdžių gerų, bet..“, – sakė V. Mačiulis, prieš 30 metų su jau dabar Anapilin išėjusiu krepšinio fanu, dailininku Vytautu Gudeliu išleidęs knygą „Halė, kurioje žaidė Lubinas ir Sabonis“. Pakalbino krepšinio veteranus, halės statytojus, priminė tą laikmetį, kai į Lietuvą įžengė krepšinis.

Taip halė atrodys po rekonstrukcijos. / Kauno miesto savivaldybės archyvo nuotrauka

„Bet nutiko nenumatytas dalykas. Išleidom knygą, manėm, viskas bus gerai. O, pasirodo, be Glavlito (tuometinės cenzūros) leidimo. Nors jau buvo 1989-ieji, Atgimimas, bet mums neleido viešai ta knyga prekiauti, – pasakojo V. Mačiulis. – Po ilgų diskusijų leista platinti pačioje halėje.“

Kaip rašoma minėtoje knygoje, halės projekto ėmėsi gabus kaunietis statybos inžinierius-konstruktorius Anatolijus Rozenbliumas (1902 – 1973). Jis projektavo ir Kauno centrinio pašto rūmus, Karininkų ramovę, daugybę kitų pastatų. Statyba Ąžuolyno pakraštyje prasidėjo 1938 metų gruodžio 4 dieną. Reikėjo skubėti, nes Europos III krepšinio čempionatas jau buvo suplanuotas ateinančią gegužę. Tad pamatus betonavo prie 20 laipsnių šalčio. Betonavimo vietas teko dangstyti, šildyti karštu vandeniu. Kaip knygos autoriams pasakojo tų laikų liudininkai, visi džiaugėsi, kad gali savo rankomis statyti sporto „tvirtovę“.

Kauno sporto halės 50-mečio šventėje 1989-iaisiais buvo susitikęs Arvydas Sabonis ir Pranas Lubinas, žaidęs ir treniravęs Lietuvos rinktinę 1939 metais. / Ramūno Guigos nuotrauka

Kaip pranešė to meto „Lietuvos žinios“, vasario ir kovo mėnesiais buvo „sumobilizuoti“ visi Kauno ir apylinkių šaltkalviai. Darbas nenutrūkdavo net naktimis. Iš viso vienu metu halę statė apie 300 žmonių. Statybų metu nebuvo nė vieno nelaimingo atsitikimo. Visos plieninės konstrukcijos sumontuotos balandžio pabaigoje. Arkoms ir ryšiams sunaudota 100 tonų plieno, ilginiams ir sienų fachverkui – 110 tonų. Sunaudota 25 vagonai cemento, apie 20 vagonų geležies. Ant geležinių sijų halės viršuje buvo iškeltas vainikas su Trispalve.

Mūro darbai baigti gegužės 10 dieną (sunaudota apie 160 tūkst. plytų). Tuo pat metu baigtos įrengti tribūnos, išklotos medinės grindys, sumontuoti krepšiai, dažais pažymėtos aikštelės ribos. Visa statyba, įskaitant projektavimą, kainavo apie 400 tūkst. litų, dalis šios sumos – 220 tūkst. litų – gauta išleidus obligacijas, kurios turėjo būti išpirktos dalimis per trejus metus.

Arvydas Sabonis, Alfredas Vainauskas, Artūras Karnišovas, Erikas Bublys žaidė halės 50-mečio garbei skirtame tarptautriniame turnyre. / Ramūno Guigos nuotrauka

Išjudino visą Kauną

Pabaigus statybas 1939-ųjų gegužės 21 dieną įvyko III Europos krepšinio čempionatas. „Lietuvos žinios“ rašė, kad šis įvykis išjudino visą Kauną: „Užsikėlus Parodos gatve į viršų, tuoj krinta į akis lietuviška vėliava, už kurios plevėsuoja visa eilė kitų, dalyvaujančių Europos pirmenybėse valstybių vėliavos. Kūno kultūros rūmai taip pat pasipuošę vėliavėlėmis tų valstybių, kurios dalyvauja pirmenybėse. tas pats vėliavų pulkas plevėsuoja ir prie geležinkelio stoties. Pirmieji į Kauną lėktuvu atskrido vengrai. Po jų – geležinkeliu atvyko latviai ir estai, kiek vėliau prancūzai ir italai. Vėlai vakare atvyko lenkai, po to – suomiai.“

To meto „Lietuvos aidas“ pastebėjo, kad į halę gegužės 21 dieną, atrodė, ėmė plaukti visas Kaunas: „Būrių būriai, virtinių virtinės traukė į Vytauto kalną: pėsti, važiuoti, vieni nušvitę, patenkinti, kiti susirūpinę – iki šiol bilietų nepasirūpino(...)Plaukė į halę kartų kartos: šalia žilagalvio jau krypstąs senatvėn sūnus su savo vaikais.“

Nuo plojimų halėje daugeliui žiūrovų sustreikavo rankiniai jų laikrodžiai.

Paskaičiuota, kad tada halėje sutilpo apie 10 tūkst. žmonių. Europos krepšinio pirmenybes atidaręs Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona tuomet sakė: „Kai visus kraštus kamuoja nerimas, kai visur žmonės suirzę ir susirūpinę gyvena, dailaus sporto dienos virsta poilsiu, nuteikia mus gerai ir draugiškai ir duoda mums estetinio pasigėrėjimo(...)Taip jaučiant sporto grožį, reikia laukti iš žiūrovų, kad jie parodys užuojautos, simpatijos ne tik laimėjusiems pirmąsias vietas, bet ir jų nelaimėjusiems sportininkams. Juk svarbu visas žaismas, o ne viena kuri jo dalis.“

Pasirodo, šokėjos krepšinio rungtynėse – sena tradicija, užgimusi dar 1939-aisiais. Kaip rašė „Trimitas“, po sveikinimo kalbų halėje šoko „mergelės stilingais tautiniais drabužiais.“

1989 metais Kaune susitiko 1939-jų Lietuvos rinktinės žaidžiantysis treneris Pranas Lubinas (kairėje) ir 1936 metų rinktinės treneris Konstantinas Savickas. / Ramūno Guigos nuotrauka

Lietuviška spauda, pasak V. Mačiulio, vykstant krepšinio pirmenybėms mirgėjo pranešimais iš halės: „Suomiai džiaugiasi, kad jiems prailgės pavasaris. Išvažiuodami paliko medžius dar nesprogstančius, o Kaune rado tikrą pavasarį. Kol pirmenybės pasibaigs, ir Suomiją pasieks pavasario banga, taigi, grįžę džiaugsis naujais pavasario žiedais“ (...) „Prancūzijos krepšininkai jau pramoko ir lietuviškai. vakar jie buvo itin gerai nusiteikę ir vis kartojo lietuviškus žodžius „karo mokykla“ (ten po varžybų visi krepšininkai gyveno), „krepšinis“, o gražioms ir smalsioms mergaitėms nuolat mosikuoja. Kažkodėl prancūzai mūsų Lubiną vadina ne Lubinu, bet Lubonosu“.

Tautodailininkės juosta - Pranui Lubinui. Su mikrofonu - Vidas Mačiulis, šalia - Artūras Poviliūnas, tuometinis Kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas. / Ramūno Guigos nuotrauka

Latvijos laikraščio „Rits“ korespondentas iš Kauno tuo metu rašė, kad latvių krepšininkai „įrašys į plokštelę lietuvių žiūrovų plojimus, švilpimus ir skambant sporto halės gausmui treniruosis.“ Pasak latvių, tai įkvepia ir padeda laimėti. „Iki šiol lietuviai aikštelėje turėjo šeštą žaidėją – puikius, krepšinį suprantančius žiūrovus“, – 1939-iais rašė kaimynų spauda. Beje, lietuviška spauda pažymėjo, kad aistringiems žiūrovams „ne tik rankas pradėjo skaudėti, bet ir sustreikavo rankiniai jų laikrodžiai, kuriems kelių dienų nuolatinis plojimas pasirodė esąs kenksmingas. Vienas entuziastas vakar smarkiais plojimais sugadinęs brangų savo rankinį laikrodį garsiai išreiškė nepasitenkinimą, kad nėra jokio viešo užrašo, perspėjančio plojantiems rankinius laikrodžius įsidėti į kišenę“. Tai išėjo į naudą tik Kauno laikrodininkams.

Latvių ir lenkų protestai dėl ūgio

Pasirodo, ir lažybų tradicijos užgimė 1939 metais. Kaip rašoma knygoje „Halė, kurioje žaidė Lubinas ir Sabonis“, krepšininkai prasimanė kasdien spėlioti rungtynių pasekmes ir iš to pasidarė savotiškas varžybas. kiekvienas sumokėdavo po du centus, pasakydavo savo spėjimą, kas ir kokiu skirtumu laimės. kas arčiau tiesos atspėdavo, gaudavo sudėtus pinigus.

1939-ųjų Lietuvos krepšinio rinktinės šaržai spaudoje. / Nuotrauka iš knygos "Halė, kurioje žaidė Lubinas ir Sabonis".

Dar įdomus faktas, kurį aptarinėjo ir spauda, buvo tas, kad didelis ūgis krepšininkams buvo problema. Pavyzdžiui, latviai ir lenkai buvo pateikę protestą dėl aukštaūgių, esą komandos, turinčios aukštaūgius, negali lygiai varžytis su tokių žaidėjų neturinčiomis. Tad 1936 metų Berlyno Olimpiados krepšinio konfederacijos nutarimu krepšininkai buvo suskirstyti į dvi grupes: iki 190 cm ūgio ir aukštesni kaip 190 cm. Taip vadinamo „neriboto“ ūgio žaidėjų turėjo tik Lietuva (P. Lubinas – 196 cm) ir Estija (Ralfas Vikstenas – 198 cm). Tarptautinės krepšinio federacijos FIBA generalinis sekretorius, atvykęs į Kauną žurnalistams pareiškė, kad minėtas Berlyno nutarimas netaikomas Europos pirmenybėse. Kas surinks daugiau taškų, tas ir bus nugalėtojas. Tačiau latviai ir toliau prieštaravo tokiai nuomonei. Dėl to čempionato išvakarėse komandų atstovai aptarė šį klausimą ir nusprendė, kad žais visų kategorijų komandos – ir su riboto ūgio žaidėjais, ir neriboto. Ekipa, kuri užims pirmą vietą, gaus Europos meisterio vardą, o riboto ūgio kategorijos ekipa, kuri užims geriausią vietą, gaus ribotos kategorijos Europos meisterio vardą. Toks nutarimas patenkino Latvijos komandą, nors tai buvo nelogiškas sprendimas, leidęs nugalėtojais vadintis dviems komandoms. Per čempionato uždarymą ministras pirmininkas Jonas Černius pasveikino Lietuvos krepšininkus, išlaikius anksčiau laimėtą titulą, ir „riboto ūgio nugalėtoją, mūsų kaimyninės valstybės Latvijos ekipą, gavusią 2 vietą“. Dabar toks skirstymas pagal ūgį atrodo šiek tiek juokingai. Krepšininkų skatinimas irgi gana išskirtinis. Po gerų rungtynių Kūno kultūros rūmų direktorius kiekvienam krepšininkui atnešdavo po porciją, po pusėtinų rungtynių – po pusę porcijos ledų.

Čempionate buvo tokių žiūrovų, kurie sėdėdavo kiekvienose rungtynėse, be to, dar ateidavo valanda ar dviem anksčiau. Spauda paskaičiavo, kad kai kurie krepšinio mėgėjai per čempionatą bendrai sudėjus valandas halėje praleido dvi paras.

Pranas Lubinas po rungtynių su Latvija. 1939 metai. / Nuotrauka iš knygos "Halė, kurioje žaidė Libinas ir Sabonis".

V. Mačiulis 1939-ųjų spaudoje rado įdomių pastebėjimų iš krepšininkų laisvalaikio, pavyzdžiui, kad daugiausiai atvirukų su mūsų krašto vaizdais į namus siųsdavo vengrai – kasdien apie 50–60. „Be to, jie yra dideli turizmo mėgėjai. Mielai lanko Kauno apylinkes ir lygina mūsų miestą su Budapeštu, kuris, tiesa, yra didesnis, tačiau Kaunas turi turtingesnes gamtos apylinkes“, – rašė vienas laikraštis. Kitas citavo italus, kurie pareiškė, kad III Europos čempionatas Kaune buvo žymiai įdomesnis, nei ankstesnis Rygoje.

Kadangi Lietuva laimėjo III čempionatą, ji turėjo teisę rengti ir IV čempionatą 1941 metais. Deja, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, septynerius metus čempionatai nebuvo rengiami. Po karo Lietuvos krepšininkams teko žaisti Sovietų Sąjungos rinktinėje. Kauno halės nuopelnus, čia pasėtą krepšinio sėklą knygoje „Halė, kurioje žaidė Lubinas ir Sabonis“ pastebėjo ir Sovietų Sąjungos krepšinio rinktinės treneris Aleksandras Gomelskis. „Nebūtų buvę šios halės, nebūtų Respublikoje didžiojo krepšinio“, – knygos autoriui teigė A. Gomelskis.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas atkurtas 1991 metais, o 1992 metais Barselonos olimpinėse žaidynėse Lietuvos vyrų krepšinio rinktine vėl dalyvavo kaip savarankiška komanda ir pelnė bronzos medalius, rezultatu 82:78 įveikusi Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) rinktinę.

