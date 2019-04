Ar baigėsi Antrasis pasaulinis karas? 

Rudenį minėsime 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pradžios metines, tačiau iki tol tradiciškai įsiterps ir „pergalės“ bei Europos dienos minėjimas gegužės 9-ąją. Vieni apsikarstę šv. Georgijaus juostelėmis rinksis į „gyvųjų maršus“ ar net nukeliaus iki Maskvos arba Berlyno, kiti – iškels virš namų Europos Sąjungos vėliavas, minėdami 1950-ųjų Roberto Schumano kvietimą Vakarų Europos valstybėms jungtis prie bendro ekonominio vieneto, ilgainiui tapusio Europos Sąjunga.

Tai, kad šios sukaktys minimos tą pačią dieną, yra itin makabriška, ypač Lietuvoje, kur tiek 1945-aisiais, tiek 1950 metais tebevyko partizaninis karas – nė viena šių datų nereiškė nei karo pabaigos, nei taikos, nei europinės integracijos. Vis dėlto tam tikra prasme šis karas nėra pasibaigęs ir šiandien – šia diena kasmet manipuliuojama, o taip istorinė atmintis tampa politikos įrankiu – pastaraisiais metais Rusijos dėmesys Antrajam pasauliniam karui tik didėja. Pasitikdami artėjančią gegužės sukaktį, „Lietuvos žinių“ skaitytojams pristatome pasakojimą apie Antrojo pasaulinio karo atminimą Lietuvoje.

Ilgainiui šalia raudonarmiečių imta laidoti ir sovietinius partizanus, vėliau mirusius veteranus, netgi stribus ir kitus nuo partizanų rankos žuvusius sovietinius aktyvistus.

Didžiojo tėvynės karo mitas

Priešingai populiariam įsitikinimui, Didžiojo tėvynės karo mitas nebuvo nuolatinė SSRS tapatybės dalis. Pirmąkart šis terminas paminėtas „Pravdos“ vedamajame praėjus dviem dienoms, kai nacistinė Vokietija užpuolė SSRS, ir greitai jis tapo sovietinės karo propagandos ašimi. Tėvynės karo mitas akcentavo ne tiek sovietinę valstybę, kiek pačią Rusiją – istorikai čia pastebi atsitraukimą nuo universalios komunistinės retorikos ir sugrįžimą prie nacionalizmo. Neatsitiktinai 1945 metų pergalės dienos proga Josifas Stalinas visų pirma pareiškė keliąs tostą ne už sovietinę liaudį, o už rusų tautą, kuri nugalėjo Didžiajame tėvynės kare.

Didžiojo tėvynės karo minėjimas Maskvoje. 2018 metų gegužės 9-oji. / Scanpix nuotrauka

Vis dėlto pasibaigus karui šis mitas ir jo savotiška kulminacija – Pergalės dienos minėjimai – buvo gerokai primiršti. Istorikė Inga Zakšauskienė tai aiškina remdamasi Stalino noru konsoliduoti karo metais šiek tiek susvyravusią asmeninę valdžią – jo manymu, Pergalės diena asmens kultui stiprinti netiko, nes visi žinojo, kad pergalė kare nebuvo vien Stalino nuopelnas, be to, kare SSRS tikrai labai nukentėjo. Nors Raudonosios armijos pergalės tokiam mitui pernelyg netrukdė, tačiau per karą subrendusios ir iškilusios asmenybės, tokios kaip maršalas Georgijus Žukovas, – priešingai. Todėl jau 1947 metais Pergalės dienos minėjimai neteko svarbos, ne darbo dienos statuso, kariai nustojo gauti išmokas už apdovanojimus, karo invalidai buvo iškeldinti iš miestų, kad „negadintų vaizdo“. Šių sprendimų atgarsiai atsikartojo ir Lietuvoje – Marytės Melninkaitės ir kitų „lietuviškų“ herojų pasakojimus išstūmė ditirambai už pergalę kare Stalinui ir partijai. Įsitvirtino ir gerokai sumažintas oficialus karo aukų SSRS skaičius – 7 milijonai.

Tik Nikitos Chruščiovo pradėta destalinizacija atgaivino šį karo mitą, jis vėl atgavo prarastą statusą SSKP švenčių hierarchijoje. Vienas destalinizacijos momentų ir buvo Stalino vaidmens kare diskreditavimas, ypač už neryžtingą laikyseną 1941-ųjų birželį. Labai supaprastinant galima teigti, kad šalia išorinio priešo, užpuolusio SSRS, atsirado ir vidinis – liaudies priešas – dėl kurio klaidų SSRS nuostoliai kare buvo tokie dideli. Atitinkamai – iki 10 mln. – išaugo ir žuvusiųjų kare skaičius, o Stalino sau prisiskirtus nuopelnus pasidalijo „komunistų partija, drąsi kariuomenė ir sovietinė liaudis“.

O faktą, kad tik po šios pergalės fašizmo brolis dvynys komunizmas ėmėsi naikinti Rytų Europą – net ir lietuviška žiniasklaida kartais nutyli.

Vis dėlto svarbiausias mito kūrėjas į valdžią atėjo jau praėjus dviem dešimtmečiams nuo karo pabaigos, tai buvo Leonidas Brežnevas. Aibė paminklų, kino filmų, knygų, atsiminimų Antrojo pasaulinio karo tematika – tai vienas L. Brežnevo valdžios simbolių. Oficialus aukų skaičius kare išaugo iki 20 mln., o aštuntajame dešimtmetyje L. Brežnevas pats sau pasiskyrė maršalo laipsnį ir pasidovanojo Pergalės ordiną.

Mitas išliko stiprus ir žlugus SSRS, ypač – į valdžią atėjus Vladimirui Putinui. Dabar šis mitas įgauna vis naujų politinių aspektų, nes apima teritorijas, nepriklausančias (faktiškai, tačiau ne visų Kremliaus politikų nuomone) vadinamajai Didžiajai tėvynei.

Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje

Didžiojo tėvynės karo mitas aiškiai atsiriboja nuo europinės patirties, kurią visas likęs pasaulis vadina Antruoju pasauliniu karu, prasidėjusiu 1939 metais. Tuo metu Didysis tėvynės karas pagal SSRS ir Rusijos interpretaciją prasideda tik nuo 1941 metų birželio 22 dienos, kai Vokietija užpuolė SSRS.

Vilniaus Antakalnio memorialas žuvusiems sovietų kariams atminti. / Alinos Ožič nuotrauka

Lietuva, žinoma, nors ir neatlikdama tiesioginių karo veiksmų, Antrajame pasauliniame kare dalyvavo jau nuo 1939 metų. Dar pavasarį netekome Klaipėdos krašto, o vėliau, rudenį, stebėjome Lenkijos sunaikinimą bei sudarėme savitarpio pagalbos sutartį su SSRS, kuri gerokai apribojo Lietuvos suverenitetą.

1940-ųjų birželį Lietuvos vyriausybė kapituliavo neiššovusi nė vieno šūvio, tačiau buvo pasirengusi ir pasipriešinimo SSRS scenarijui. Keturių karinių bazių ir 18 786 raudonarmiečių buvimas Lietuvos teritorijoje pasirašius savitarpio pagalbos sutartį ir taip buvo paralyžiavęs Lietuvos kariuomenės veikimo galimybes, be to, visi daliniai turėjo iš anksto atsiųstas instrukcijas, kaip derėtų elgtis. Dar birželio 10 dieną prie Lietuvos sienos sutelktos milžiniškos pajėgos: 11-oji ir 3-ioji armijos, maždaug 221 260 kareivių, 1140 karo lėktuvų, 1513 tankų, 245 šarvuočiai, 2946 patrankos ir minosvaidžiai. Instrukcijos, duotos atskiriems daliniams, nurodė pereinant sieną „veikti tyliai – durtuvu“, netikėtai apšaudžius – „sušaudyti vietoje“, sutikus ryžtingą gynybą – „ne atakuoti, o apeiti ir užblokuoti“. Buvo siekiama kuo greičiau užimti visą Lietuvos teritoriją.

Nors tiesioginių karo veiksmų iš esmės nebuvo, Lietuva neteko valstybingumo, taip pat krito ir pirmosios karo aukos – jomis laikytini vidaus reikalų ministras Kazimieras Skučas, Valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis, taip pat birželio 15-osios naktį nužudytas pasienietis Aleksandras Barauskas ir visi 1940–1941 metų terorą patyrę Lietuvos gyventojai. Lietuva išgyveno pirmąją okupaciją, kuri neabejotinai priklauso Antrojo pasaulinio karo istorijai.

To Kremlius nelinkęs afišuoti. Į nelaisvę pasiduodantys sovietų kariai. 1941-ųjų birželis-liepa. / Vokietijos bundesarchyvo (Johanneso Hählės) nuotrauka

Tiesioginių karo veiksmų lauku Lietuva tapo tik 1941-ųjų birželio 22 dieną, kai į Lietuvą įsiveržė Vokietijos karo pajėgos. Žygiui per Lietuvą buvo sutelkta 40 Vermachto divizijų, iš viso – apie 700 tūkst. kareivių, 1500 tankų, 12 tūkst. patrankų ir daugiau kaip 1200 lėktuvų. Žinoma, raudonarmiečiai greitai kapituliavo ir, palydimi Vermachto pajėgų, kitur – Lietuvos sukilėlių būrių, iš esmės per savaitę dingo iš Lietuvos teritorijos: birželio 24 dieną buvo užimti Raseiniai, birželio 25-ąją – Panevėžys, birželio 27 dieną – Rokiškis. Didžioji dalis (apie 1500) Raudonosios armijos lėktuvų buvo sunaikinti ant žemės, taip ir nepakilę į orą. Žuvo apie 4 tūkst. civilių gyventojų, vokiečiai neteko 3362 karių. Oficialiais duomenimis, kurių patikimumu derėtų abejoti, per savaitę Lietuvoje žuvo, buvo sužeista arba į nelaisvę pateko daugiau kaip 60 tūkst. raudonarmiečių. Jau liepos mėnesį tiesioginiai karo veiksmai Lietuvoje nebevyko, tačiau karo aukų skaičiai vis augo – visų pirma jomis tapo Lietuvos žydų ir romų bendruomenės, taip pat ir kiti civiliai gyventojai, pasipriešinimo dalyviai.

Frontas į Lietuvą sugrįžo 1944-ųjų vasaros pradžioje. Liepos 4 dieną Ivano Bagramiano vadovaujama I Pabaltijo fronto kariuomenė peržengė Lietuvos sieną šiaurės rytuose, užėmė Švenčionis, Uteną. Netrukus prasidėjo puolimas pietuose, kurio pagrindinis rezultatas – Vilniaus apsupimas. Liepos 6 dieną sovietinė aviacija ėmė bombarduoti Lietuvos sostinę, o vokiečiai ryžosi miestą ginti iki galo. Vis dėlto 17 tūkst. vokiečių karių, 270 artilerijos pabūklų, 110 tankų ir šarvuočių, 46 minosvaidžiai nepajėgė ryškiau pasipriešinti Ivano Černiachovskio vadovaujamoms pajėgoms – liepos 13 dieną sugriautame Vilniuje vėl šeimininkavo sovietai.

Rugpjūtį nusistovėjusi fronto linija padalijo Lietuvą pusiau. Vermachtas atliko paskutinius persigrupavimus ir pasiruošė gynybai, o rugsėjo 24 dieną Raudonosios armijos vadovybė įsakė tęsti puolimą. Karo veiksmų metu buvo sunaikinta apie 80 proc. Šiaulių, o Klaipėda buvo beveik visiškai sugriauta. Tik 1945 metų sausio 28 dieną Klaipėdos gynėjai paliko miestą, o frontas persikėlė jau už Lietuvos teritorijos. 1944–1945 metais Lietuvos teritorijoje galėjo žūti apie 100 tūkst. raudonarmiečių, tarp kurių buvo ir keletas tūkstančių lietuvių. SSRS istorijoje tai reiškė Lietuvos „išvadavimą“, Lietuvai – partizaninio karo pradžią ir Antrojo pasaulinio karo tęsinį.

Lietuviška karo mito dalis

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, žinoma, reikėjo reinterpretuoti Lietuvos istoriją – tiek mums patiems, tiek kaimynams, nusprendusiems pateikti savąją interpretaciją. Kas tokie buvo Lietuvos partizanai? Ką čia veikė „liaudies gynėjai“? Kaip vertinti 16-ąją (tik labai santykinai „lietuviškąją“) Raudonosios armijos diviziją ir kitus Antrojo pasaulinio karo veteranus Lietuvoje? Šie ir kiti klausimai pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį desovietizacijos neišgyvenusioje visuomenėje ir valstybėje vis dar neturėjo nusistovėjusių atsakymų. Neilgai trukus savus atsakymus pateikė ir Rusija. Pasak Algirdo Jakubčionio ir Tomo Vaisetos, diskursiniu lygmeniu būtent Didžiojo tėvynės karo mitas labiau už bet kokį kitą ideologinį argumentą padeda Rusijos valdžiai legitimizuoti savo veiksmus.

Šv. Georgijaus juostelės Vilniaus Antakalnio kapinėse. Nuo 2000 metų ėmus „tikslinti“ Lietuvos teritorijoje žuvusių raudonarmiečių skaičius, pavyzdžiui, taip pat imta teigti, kad Antakalnio memoriale palaidota 600 karių, t. y. daugiau, nei išvardyta memorialinėse plokštėse. / Alinos Ožič nuotrauka

Lietuvos atveju ši ideologinė legitimacija įgauna labai konkretų pavidalą per Rusijoje 1993 metais priimtą, 2004 ir 2006 metais papildytą įstatymą „Dėl žuvusiųjų ginant tėvynę atminimo įamžinimo“, pagal kurį numatyta, kad būtina įamžinti visus gynusius tėvynę – nesvarbu, kur jie kariavo ir kur jie žuvo. Tai, žinoma, reiškia ir interesus Lietuvos teritorijoje. Nuo 2000 metų apleistos karių kapinės sparčiai renovuojamos, atstatomi obeliskai, skulptūros, kiti paminklai, imtas „tikslinti“ Lietuvos teritorijoje žuvusių raudonarmiečių skaičius, pavyzdžiui, imta teigti, kad Antakalnio memoriale palaidota 600 karių, t. y. daugiau, nei išvardyta memorialinėse plokštėse.

Ši politika atsispyrė dar nuo LSSR prasidėjusių procesų: jau 1944–1945 metais, tebevykstant karui, Lietuvoje imtos įrenginėti laikinos, improvizuotos karių palaidojimo vietos, jos ir tapo viso mito pradžia. Vėliau LSSR valdžia buvo įpareigota kurti karių kapines, pavienius kapus perkelti į bendras kapines ir statyti paminklus. Šis procesas vyko lėtai ir gana atmestinai, tad jau 1947-ųjų pabaigoje 38 proc. visų sovietinių karių kapų Lietuvoje buvo bevardžiai. Per šeštąjį dešimtmetį karių įamžinimo procesas „standartizavosi“ – Lietuvoje buvo statomos trijų tipų betoninės karių skulptūros, pažyminčios kone kiekvieną sovietinių karių kapavietę.

1956 metais Lietuvoje (be Vilniaus miesto ir kelių pavienių kapaviečių) buvo 101 Raudonosios armijos kareivių palaidojimo vieta, kuriose palaidoti 23 357 asmenys. Tik maždaug penktadalio šių asmenų tapatybės buvo identifikuotos. Kaip teigia I. Zakšauskienė ir Norbertas Černiauskas, tokie skaičiai akivaizdžiai kontrastuoja su anksčiau nurodytu raudonarmiečių aukų skaičiumi, pagal kurį tokiose kapavietėse turėtų būti gerokai per 100 tūkst. žmonių. Ilgainiui šalia raudonarmiečių imta laidoti ir sovietinius partizanus, vėliau mirusius veteranus, taip pat – per 1919 metų Nepriklausomybės kovas žuvusius raudonarmiečius, netgi stribus ir kitus nuo partizanų rankos žuvusius sovietinius aktyvistus.

Kaip ir visoje SSRS, L. Brežnevo valdymo laikais Lietuvoje galima pastebėti akivaizdžiai padidėjusį dėmesį Antrajam pasauliniam karui. Pasak istorikų, tuo metu gegužės 9-oji tapo svarbesnė net už tarptautinę Darbininkų solidarumo dieną (gegužės 1-ąją). Kiekvienas miestas ar miestelis turėdavo savo simbolį, aplink kurį burdavosi gegužės 9 dieną. Kartais tam užtekdavo ir paprastų karių kapinaičių, kitais atvejais – didesnio monumento. Vilniuje (kaip tada, taip ir iki šiol) tuo simboliu išlieka Antakalnio kapinės, buvo Ivano Černiachovskio paminklas. Atsižvelgiant į tai (ir daugelį kitų ten palaidotų asmenybių), sprendimas palaidoti Adolfą Ramanauską-Vanagą tose pačiose kapinėse atrodo vis makabriškiau.

„Į palaidojimo vietas rengtos eitynės, ten vykdavo mitingai, kuriuose skambėdavo iškilmingos vietos vadovų, karinio komisaro, karo veterano, žuvusiųjų artimųjų ir moksleivių kalbos, būdavo uždegama amžinoji ugnis, atliekami literatūriniai-muzikiniai montažai, grojami himnai, žuvusieji pagerbiami tylos minute. Kartais vykdavo priėmimo į spaliukus, pionierius, komjaunuolius ceremonijos, prisiekdavo nauji milicijos pareigūnai. Tokių renginių metu Lietuvoje būdavo skleidžiamas, įtvirtinamas suvokimas, kad Didysis tėvynės karas yra ne tolimas, Rusijos ar SSRS istorijos, reikalas, bet itin svarbus, savas, daugelio likimus išgelbėjęs įvykis, kiekvieno šalies kampelio ir jame gyvenančio asmens savastis. (...) Beveik visuomet pabrėžta, kad tai yra ne tik rusų ar kitų tautų, bet ir lietuvių karas su vokiečių grobikais“, – rašoma knygoje „Kariai. Betonas. Mitas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje“.

Karo propaganda šiandien

Kaip jau minėta, nuo 2000-ųjų daugelis laidojimo vietų buvo rekonstruotos, pristatyta naujų paminklų, surasta netgi naujų atminties vietų. Salvijaus Kulevičiaus teigimu, itin skeptiškai reikėtų vertinti „naujų“ vietų atsiradimą XXI amžiuje, nes: a) dažnu atveju šiose vietose palaidotas vos 1–4 kariai, tai veikiau kapai, o ne kapinės; b) neretai tokiomis atminimo vietomis tampa ne karių kapai, o mūšių vietos, kur jokių palaikų nėra; c) dabartiniame Rusijos diskurse Didžiojo tėvynės karo sąvoka plečiasi ir vis labiau apima ne karo veiksmuose žuvusių aukų atminimą, o partizaninio karo ar netgi Holokausto aukas.

Naują impulsą propagandos sustiprėjimui davė ir Maidanas Ukrainoje, Krymo aneksija bei 2015 metais minėtos 70-osios „pergalės“ metinės. Tuo metu vėl įvyko reikšmingas retorikos pokytis: tam tikra prasme grįžta prie universalaus kalbėjimo, tiesa, jo visas fasadas išliko nacionalistinis. Kalbėdami Kremliaus pareigūnai akcentuoja tam tikra prasme mesianistinį Maskvos vaidmenį pasaulio istorijoje: Antrasis pasaulinis karas jų retorikoje virsta kova už vertybes, kurias jie (Rusija) apgynė.

Kaip tiksliai įvardija istorikas ir Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikas Karolis Zikaras, šis mito komponentas tampa reikšminga užsienio politikos diskurso dalimi, nes istoriškai pagrindžia Rusijos teisę į pasaulio galybės statusą. Tai atsispindi ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos dokumentuose, kur teigiama, kad „baisioji žmonijos grėsmė, atnešusi neregėtas kančias ir sugriovimus, buvo sutriuškinta bendromis pastangomis, ir reikia nulenkti galvas prieš visas tautas, kurios petys į petį kovojo vardan „bendros pergalės“.

Savaime suprantama, laikantis tokio požiūrio, prie „pergalės“ prisidėjo ir lietuviai. Ką tai reiškia? Pasak K. Zikaro, Didžiojo tėvynės karo mitas Rusijos užsienio politikai pasitarnauja dvejopai: suteikia ideologinį pagrindimą užsienio politikos interesams ir leidžia diskredituoti Rusijos interesams prieštaraujančias valstybes. Kokia gi čia ta Lietuvos Vyriausybė, jeigu nemini pergalės prieš nacizmą? Neatsitiktinai 2013 metais Rusijos užsienio reikalų ministerijos ataskaitoje fiksuojama, kad Europos Sąjungoje (o ypač Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje) stiprėja nacionalizmo ir neonacizmo apraiškos, kylančios būtent iš neteisingo istorijos interpretavimo.

„Kai kuriose šalyse randasi pavojingų avantiūrų – bandymų nuodingoje ksenofobijos ir savęs išskirtinumo dirvoje kurti valstybines nacionalinio identiteto ir raidos koncepcijas. Tam yra perrašomi vadovėliai, šiurkščiai iškraipomi ir falsifikuojami istorijos faktai. Milijonams karių išvaduotojų, kurie paaukojo savo gyvybes kovodami su „ruduoju maru“ tam, kad išgelbėtų ateities kartas nuo karo baisumų, kabinamos gėdingos nusikaltėlių ir okupantų etiketės“, – rašoma ataskaitoje.

Gali atrodyti, kad mus pačius menkai veikia ar jaudina tokie Kremliaus viražai, tačiau fiksuoti galime bent jau kelis dalykus. Visų pirma akivaizdu, kad Antrasis pasaulinis karas ir jo atmintis Rusijos rankose tampa ideologiniu ginklu – kadangi Lietuvoje yra palaidotų žuvusių raudonarmiečių, Rusija jaučiasi turinti ką pasakyti net Lietuvos vidaus politikos klausimais, o kartu ir rodo savo interesus mūsų šalyje. Ir net jei tai mus veikia menkai, šis pasakojimas kur kas paveikesnis tam tikroms ideologiškai pažeidžiamoms tautinėms, socialinėms ar net politinėms grupėms, kurios gyvena ne tik Rusijoje, bet ir Lietuvoje. Taip pat tarptautinėje erdvėje bandoma diskredituoti Lietuvos vardą. Galiausiai, netgi pavartę kai kuriuos regioninius laikraščius, aprašančius „Pergalės dienos“ minėjimus, rasime menkai nuo sovietmečio pakitusį vertinimą – pozityvią žinutę apie pergalės prieš fašizmą paminėjimą. O faktą, kad tik po šios pergalės fašizmo brolis dvynys komunizmas ėmėsi naikinti Rytų Europą – net ir lietuviška žiniasklaida kartais nutyli.

Tai Lietuvoje galime matyti kasmet, gegužės mėnesį, ypač – regionuose, o ne didžiuosiuose miestuose. Geriausiai viską apibendrina tas pats K. Zikaras: „Kremliaus ideologai siekia nužymėti (ar išlaikyti) savo įtakos zonas materialiais Didžiojo tėvynės karo simboliais, kuriuos būtų galima ginti nuo menamų „vietinių neonacių“ išpuolių ir ateityje paversti aktyvių veiksmų placdarmais, todėl Didžiojo tėvynės karo mitas reinkarnuojasi, dabartyje įgydamas neginkluoto karo formas. Didysis tėvynės karas tebevyksta ideologiniu, informaciniu, simboliniu, memorialiniu lygmeniu.“

Nepasiduokime iliuzijai, kad Lietuvai pergalė prieš fašizmą reiškė ką nors kita nei komunizmo pergalę prieš Lietuvos valstybę.

Reklama