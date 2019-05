Rusija nepradės Baltijos šalyse konvencinio karo... bet kaip dėl hibridinio? 

Vakarų šalių karo strategams reikia organizuoti savo dalinius taip, kad jie galėtų atlaikyti Rusijos hibridinio karo smūgius, ir kaip galimam antrajam variantui pasirengti konvenciniam karui, rašo karinis ekspertas Maxwellas Stanglas leidinyje „The National Interest“ .

Dangų ruožuojančių BM-21 raketų garsas, panaudoto žalvario ir išdegusio parako kvapas, siaura gatvele riedančio BTR-82 šarvuočio dundesys, per apšaudomą erdvę iš vieno pastato į kitą bėgantys sukilėliai – tokie reginiai kol kas nėra įprasti modernioje Europoje, tačiau Rusija gali paskatinti jų atsiradimą.

Griuvus Sovietų Sąjungai tarptautiniai stebėtojai manė, kad grius ir Eurazijos karinis galiūnas. Tačiau Rusijos kariuomenė, siekdama pristabdyti NATO plėtimąsi, grįžo prie Šaltojo karo taktikos, vis agresyviau elgdamasi su kaimynėmis. Ir 2014 metais įvykdžiusi Krymo aneksiją (ir anksčiau, per 2008-ųjų Gruzijos karą) Rusija panaudojo savo kariuomenę, kad destabilizuotų padėtį kaimyninėse šalyse.

Rusija tiesiog nėra pasirengusi vykdyti gerai koordinuotą, įprastą ataką Baltijos šalyse. Greito puolimo gynybos vienetų skaičius yra ribotas, jiems mobilizuoti reikėtų daug laiko ir išteklių.

Kai kurie Vakarų lyderiai nerimauja, kad panašių veiksmų gali būti imtasi prieš Baltijos šalis. Kitaip nei Ukraina, Lietuva, Latvija ir Estija yra NATO dalis, tačiau ir jos yra vienas Vladimiro Putino taikinių. Agresija šių valstybių atžvilgiu greičiausiai galėtų būti hibridinio karo išpuolių formos, o ne, kaip kartais manoma, tiesioginė invazija.

„Priešingai nei tikisi Vakarų lyderiai, Rusijos kariuomenė yra gerai pasirengusi pradėti konvencinį karą Ukrainoje ir hibridinį karą Baltijos šalyse“, – pabrėžė Catherine Harris ir Frederickas Kaganas iš „Institute for the Study of War“.

Anot jų, Rusija tiesiog nėra pasirengusi vykdyti gerai koordinuotą, įprastą ataką Baltijos šalyse. Greito puolimo gynybos vienetų skaičius yra ribotas, jiems mobilizuoti reikėtų daug laiko ir išteklių. Kad būtų galima sėkmingai suplanuoti ir įvykdyti tokią operaciją, reikėtų surengti sudėtingą karių, transporto priemonių ir įrangos judėjimą. Tokia veikla neabejotinai atkreiptų NATO narių dėmesį ir įspėtų apie galimą invaziją. Taigi vietoj to, Rusija yra geriau pasirengusi vykdyti hibridinį karą prieš kaimynines šalis.

Lokio žvilgsnis

Baltijos šalys ribojasi su Rusijos Vakarų pasieniu. Už Rusijos karines operacijas šiame regione greičiausiai būtų atsakingi Vakarų karinės apygardos pajėgos.

Rusijos Vakarinė karinė apygarda turi dalinių, kurie yra nuolatos dislokuoti labiausiai į vakarus nutolusiose šalies dalyse, įskaitant ir Kaliningrado sritį, kuri ribojasi Lenkija ir Lietuva. Nors pajėgos susideda iš jūrinių, oro, žemės, kibernetinių, elektroninių ir branduolinių pajėgumų, karinių vienetų skaičius tame regione nesudaro prošvaisčių surengti netikėtą tradicinę ataką prieš Baltijos šalis.

Nors 2017 metų vieši skaičiai rodo, kad prie Baltijos šalių yra 22 kovinės brigados ir daugiau nei 1200 lėktuvų, tačiau tai nepasako visos istorijos.

Hipotetiškai svarstant, jeigu Rusijos kariuomenė norėtų pradėti karinių pajėgų puolimą prieš Baltijos šalis, tik mažas pajėgų skaičius būtų tinkamoje puolimo pozicijoje. Netoliese yra daug šarvuotų ir mechanizuotų dalinių, tačiau vienintelės greito reagavimo pajėgos, galinčios įvykdyti netikėtą puolimą, yra garsioji 76-oji Gvardijos karinio oro desanto divizija. Įsikūrusi Pskove, tik 30 km nuo Estijos pasienio, ji galėtų, pasinaudodama krovininiais orlaiviais (pvz.: Il-76) ir sraigtasparniais (pvz.: Mi-8, Mi-17 ir Mi-24), užpulti be jokio perspėjimo Baltijos šalis. Be kita ko desantininkai turi nesenos kariavimo patirties Ukrainoje.

Nors greitis ir patirtis yra puiku, ypač hipotetinės Baltijos kampanijos atžvilgiu, šie oro desanto daliniai tiesiog neturi sunkiosios ginkluotės, įrangos ar logistikos galimybių, kad atlaikytų NATO kovos dalinių kontrpuolimą. Jie yra tinkami greitam ir staigiam dislokavimui, o ne ilgai kovai su tokia galinga karine jėga, kaip JAV kariuomenės šarvuotoji brigada. Tam Rusija turėtų mobilizuoti savo šarvuotąsias ir mechanizuotąsias pajėgas, paversdama konfliktą dar labiau tradiciniu karu, o tokiame Vladimiras Putinas sunkiai atsilaikytų prieš Amerikos/NATO karinę oro galia.

Todėl tikėtina labiau, kad Rusija gali imtis hibridinio karo, kurį jau išbandė Ukrainos Kryme ir Donecko regione. Įtraukus į konfliktą Baltijos šalių rusakalbius, Putinas galėtų pakartoti invazijos į Gruziją 2008 m. scenarijų. Pskovo desantininkai šiuo atveju galėtų būti puolimo, kurį Kremlius vadintų rusakalbių teisių apsauga, priešakinėse linijose. Tai idealiai atitiktų 76-osios oro desanto divizijos pajėgumus ir galimybes. Kartu toks scenarijus pakenktų NATO stabilumui ir ir gyvybingumui ilgalaikėje perspektyvoje. Būtent tai, ko ir siekia Vladimiras Putinas.

NATO pasmerkta Rytų Europoje? Ne visai

Tiesioginės ar netiesioginės karinės konfrontacijos nėra vienintelis būdas, kuriuo Rusija galėtų paveikti ar pakenkti Baltijos šalims. Rusija XXI amžiuje ne kartą panaudojo politinį, kibernetinį, informacinį ir ekonominį puolimą. Tai yra pagrindiniai hibridinio karo komponentai. Rusija galėtų juos lengvai panaudoti prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją ar kokią kitą kaimyninę šalį.

Toks kariavimo būdas – iššūkis Vakarų valstybėms. Mat jeigu tankai pradės riedėti per sieną, tai bus akivaizdi ataka prieš NATO valstybę ir tai aktyvuos 5 NATO sutarties straipsnį. Hibridinio karo atveju – tokio aiškumo nėra. Painiava, kuri atsirastų hibridinio puolimo metu, yra būtent tai, ką nori pasiekti Putinas.

Rusijos hibridinio karo Baltijos šalyse galimybė yra labai didelė – ir Putinas šį karą gali laimėti, jei nebus imtasi tinkamų atsakomųjų priemonių.

Vis dėlto tai nereiškia, kad NATO ir JAV neturi priemonių kontratakuoti. NATO jau dislokavo Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje Priešakinių pajėgų bataliono kovines grupes. Šie daliniai yra pirmoji gynybos linija prieš bet kokį Rusijos antpuolį, tačiau dėl savo mažo dydžio, daliniai efektyviai gali pasipriešinti tik labai trumpai. Jie būtų tik sulaikančioji jėga – sulėtintų Rusijos puolimą ne daugiau kaip trims dienoms iki kol atvyktų JAV ir NATO pagrindinės pajėgos atvyktų.

Be visų šių kovos grupių, JAV jūsų pėstininkų desanto (MAGTF) būtų puikus priedas greitai reakcijai į puolimą. Be to, Specialiosios paskirties jūsų pėstininkų oro desanto – atsako į krizes – Afrika (SPMAGTF-CR-AF) dalinys su 2200 karių taip pat dislokuotas Europoje. Dar Norvegijoje dislokuotas besirotuojančios jūsų pėstininkų pajėgos (MRF-E). Šie kariniai daliniai galėtų greitai suteikti paramą Baltijos šalims, netikėto ir ribotos apimties konflikto metu. „Fort Trump“ JAV pajėgų bazė Lenkijoje dar labiau pagerintų padėtį regione.

Pirmasis žingsnis norint atbaidyti Rusijos lokį

Vis dėlto ir šios pajėgos dėl savo nedidelio dydžio gali būti neefektyvios, jei tektų gintis prieš pilnavertį Rusijos šarvuotų pajėgų puolimą (nebent JAV karinės oro pajėgos sureaguotų labai greitai). Kita vertus, jei Rusija pradėtų hibridinį karą, minimos JAV pajėgos irgi susidurtų su sunkumais – jos nėra manevringos, išmokytos veikti tradicinio karo sąlygomis. SPMAGTF-CR-AF yra vienintelė formuotė, kuri yra pasiruošta tokioms situacijoms.

Kalbant atvirai, JAV ir NATO kariniai daliniai regione yra prastai pasiruošę abiems galimiems scenarijams. Vakarų šalių kariniams strategams reikėtų persiorganizuoti ir dislokuoti dalinius taip, kad jie galėtų atsilaikyti prieš Rusijos hibridinį karą ir tuo pačiu būti pasiruošę antrajam variantui – konvenciniam karui. Tai yra problema, kurios NATO strategai nesugeba įžvelgti.

Rusija nerizikuos pradėdama konvencinio karo operaciją net ir prieš mažiausias NATO šalis. Vietoj to, Maskva ir toliau kovos prieš Vakarus trindama ribą tarp karo ir taikos. Putinas nori daryti spaudimą Europai ir parodyti, kad jo šalis tebėra didžioji galybė. Aneksuodamas Baltijos šalis jis mažai ką bepasiektų. Rusijos lyderiai nori parodyti, kad NATO yra silpna ir tuo pačiu išvengti konvencinio karo. Putinas siekia destabilizuoti kaimynines šalis, kurios nori išeiti iš Rusijos įtakos sferos. Vakarų lyderiai turi susivokti, kad Rusijos hibridinio karo Baltijos šalyse galimybė yra labai didelė – ir Putinas šį karą gali laimėti, jei nebus imtasi tinkamų atsakomųjų priemonių.

Maxwellas Stanglas yra mokslinių tyrimų asistentas JAV oro pajėgų akademijos karinių ir strateginių studijų departamente. Autoriaus išsakytos pažiūros yra tik jo paties ir neatspindi JAV oro pajėgų akademijos, JAV oro pajėgų, Gynybos departamento ar JAV vyriausybės oficialios pozicijos.

Reklama