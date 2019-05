Pentagonas: Rusija meluoja ir slapčia vykdo branduolinius bandymus 

Pirmą kartą nuo Šaltojo karo laikų Vašingtonas tiesiogiai apkaltino Rusiją sulaužius branduolinius bandymus draudžiančią sutartį. JAV Gynybos departamento teigimu, bandymus Rusija vykdo Arktyje.

JAV kariškių nuomone, Rusija turi apie 2000 nestrateginės paskirties branduolinių užtaisų, kuriems netaikoma Strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo sutartis.

JAV karinės žvalgybos vadovas generolas Robertas Ashley šią savaitę pareiškė, kad Rusija kuria arba jau sukūrė dešimtis tokiems užtaisams skirtų sistemų. Pasak generolo, sutarties nevaržomame Rusijos arsenale – trumpo nuotolio balistinės raketos, antžeminio bazavimo sparnuotosios raketos, priešlaivinės raketos, torpedos ir giluminės bombos.

Be to, generolas Robertas Ashley įspėjo, kad per artimiausius 10 metų Rusijos branduolinis arsenalas gerokai išaugs, o naujų technologijų dėka, krizės atveju Rusija galės padidinti ir strateginių branduolinių užtaisų skaičių. JAV karinės žvalgybos vadovas taip pat teigė, kad Rusija toliau modernizuoja branduolinių pajėgų vadovavimo kontrolės sistemą „Perimetr“.

Tačiau svarbiausia Roberto Ashley pranešta informacija buvo atviras kaltinimas Rusijai, kad ši nesilaiko branduolinių bandymų moratoriumo. Kaip pažymėjo naujienų portalas newsru.com, tai pirmas kartas, kai Vašingtonas tiesiogiai apkaltino Maskvą meluojant ir slapčia vykdant branduolinius bandymus. Pentagono teigimu, bandymus Rusija atlieka Arktyje – regione, kuriame ji pastaraisiais metais didino karinius pajėgumus.

Anksčiau kai kurie JAV karybos ekspertai jau perspėjo, kad Naujosios Žemės salyne Rusija galimai išbando nedidelio galingumo branduolinius užtaisus. Teigta, kad Arktyje Rusija ne tik išbando ilgo nuotolio sparnuotąsias raketas, bet ir simuliuoja branduolinį smūgį JAV.

Rusijos ambasada Vašingtone paneigė kaltinimus ir pareiškė, kad Maskva laikosi branduolinių bandymų moratoriumo. JAV branduolinių bandymų nebevykdo nuo 1992 metų. Tokį pat įsipareigojimą yra davusios visos branduolinį ginklą turinčios valstybės.

Maskva JAV karinės žvalgybos vadovo žodžius apvertė aukštyn kojomis ir pareiškė, kad tokiu būdu amerikiečiai ieško preteksto patiems atnaujinti branduolinius bandymus. Tokią versiją savo paskyroje „Facebook“ tinkle išdėstė Federacijos Tarybos Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas.

JAV turi apie 1750 aktyviems veiksmams parengtų branduolinių galvučių, o tai yra mažiau, nei gali pasigirti Rusija

Kieno arsenalas didesnis?

Pasak autoritetingo amerikiečių žurnalo „The Bulletin of the Atomic Scientists“, kurį 1945 metais įkūrė „Manheteno“ projekte dirbę mokslininkai, apie 1300 JAV turimų branduolinių galvučių yra tarpkontinentinėse balistinėse raketose, 300 galvučių neša strateginiai bombonešiai, apie 150 galvučių laikomos Europoje, o dar 2050 branduolinių galvučių saugomos rezerve. Dar 2385 galvutės laukia utilizacijos.

Taigi, JAV turi apie 1750 aktyviems veiksmams parengtų branduolinių galvučių, o tai yra mažiau, nei gali pasigirti Rusija. „The Bulletin of the Atomic Scientists“ žiniomis, Rusija turi 4490 galvučių, kurias gali panaudoti strateginėse ilgo nuotolio paleidimo sistemose. Apie 1600 galvučių yra Rusijos tarpkontinentinėse balistinėse raketose ir strateginiuose bombonešiuose. Dar 1070 strateginių branduolinių galvučių laikomos atsargoje kartu su 1820 nestrateginių galvučių. Visiškai parengtos yra dar 2000 rusiškų branduolinių galvučių, tačiau jos turi būti utilizuotos, kaip to reikalauja tarptautiniai susitarimai.

JAV teigimu, viena naujausių rusiškų raketų SSC-8/9M729 pažeidžia sutartį dėl vidutinio nuotolio raketų./Reuters/Scanpix nuotrauka

Amerikiečių ekspertai pabrėžia, kad per pastaruosius 10 metų Rusijos strateginės paskirties pajėgos buvo beveik visiškai atnaujintos, o Vašingtonui nerimą kelia tai, kad Rusijos pajėgos ėmė dažniau rengti pratybas, kurių scenarijuje numatomas branduolinis konfliktas. Vakarų valstybių vadovai, stebintys, kaip Vladimiras Putinas stiprina Strateginės paskirties pajėgas, ima vis dažniau abejoti, ar Rusija apskritai ketina mažinti savo branduolinį arsenalą.

Atitinkamai į potencialią grėsmę reaguoja ir Vakarų valstybių kariškiai, raginantys vyriausybes skirti daugiau dėmesio gynybai. Pavyzdžiui, šio mėnesio pradžioje JAV kariškiai paragino prezidentą Donaldą Trumpą atsakyti į augančią Rusijos grėsmę ir dislokuoti daugiau pajėgų arktiniuose rajonuose.

Didžiausia grėsmė

Apie tai, kad didžiausią grėsmę JAV saugumui kelia Rusijos branduolinis arsenalas, Pentagono analitikai pareiškė dar 2018 metų rudenį. Rusijos grėsmę jie įvertino rimčiau, nei analogišką pavojų iš Kinijos ir Šiaurės Korėjos pusės.

Tuometinis gynybos sekretorius Jamesas Mattisas pareiškė, kad Šiaurės Korėją JAV kariškiai laikė aktualiausia problema, Kiniją – ilgalaike politine grėsme, o Rusiją – pačiu sunkiausiu kariniu iššūkiu.

„Apie branduolinę grėsmę ne taip daug kalbama. Bet tai visiškai reali grėsmė ir mums tenka imtis priemonių, kad su ja susitvarkyti. Mus reikia atgrasymo, nes branduolinio karo laimėti neįmanoma, taigi, jokiu būdu negalima jo pradėti“, – praėjusių metų rugsėjį sakė Jamesas Mattisas.

Kai kurie gynybos ekspertai pažymi, kad branduolinį konfliktą gali sukelti ne tik politikai, bet ir netobulos technologijos.

Praėjusiais metais paskelbtoje JAV branduolinėje doktrinoje Rusijos branduolinių pajėgų plėtrai taip pat skirta daug dėmesio. Doktrinoje teigiama, kad JAV toliau investuos į nedidelio galingumo branduolinių užtaisų kūrimą ir gamybą bei modernizuos „branduolinę triadą“ (tarpkontinentinės raketos, strateginiai povandeniniai laivai ir bombonešiai).

Karas „per klaidą“

Kai kurie gynybos ekspertai pažymi, kad branduolinį konfliktą gali sukelti ne tik politikai, bet ir netobulos technologijos. Kaip rašė „The National Interest“, branduolinis karas tarp Rusijos, Kinijos arba JAV galėtų kilti ir „netyčia“. Tai galėtų lemti išsiplėtojusios potencialaus priešininko stebėjimo sistemos. Jei anksčiau buvo stebimi tik balistinių branduolinių raketų paleidimai, tai šiais laikais stebimi visų raketų paleidimai. Stebėjimo ir perspėjimo sistemos gali tiesiog „supainioti“ grėsmės lygį ir be reikalo iššaukti neva atsakomąjį branduolinį smūgį.

„National Interest“ ekspertų nuomone, situaciją dar labiau painioja tai, kad daugelis valstybių specialiai gudrauja ir branduolinį ginklą dažnai dislokuoja visai greta nebranduolinio. Pavyzdžiui, Rusija balistines raketas su branduolinėmis galvutėmis nešančius povandeninius laivus laiko greta povandeninių laivų su įprastine ginkluote.

Anot ekspertų, situaciją būtų galima suvaldyti sukūrus ir pagaminus daugiau išmanių karinių palydovų, galinčių atskirti branduolines raketas nuo nebranduolinių. Tačiau kol kas tokia technologija yra labai brangi ir nė viena šalis veikiausiai nesiims įgyvendinti tokios programos.

Tuo pat metu Mičigano ir Tenesio mokslininkai ėmėsi paskaičiuoti, kiek branduolinių sprogimų reikštų neišvengiamą žmonijos pražūtį. Anot jų, nė vienai valstybei neverta turėti daugiau, kaip 100 branduolinių galvučių, vienai valstybei sudavus branduolinį smūgį, kitoms net neverta atsakinėti tuo pačiu, nes jau pirmojo smūgio padariniai bus pražūtingi visai žmonijai.

Pavyzdžiui, jei stiprus branduolinis smūgis būtų suduotas į tankiai apgyvendintą rajoną Kinijoje, žūtų 34 milijonai žmonių. Prasidėtų branduolinė žiema, kurios padariniai žemės ūkiui būtų katastrofiniai ir lemtų dar šimtų milijonų žmonių mirtį nuo bado.

Šiuo metu pasaulyje yra apie 15 tūkstančių branduolinių užtaisų. 90 procentų jų yra JAV ir Rusijos arsenaluose. Šiuo metu branduolinį ginklą turi JAV, Rusija, Kinija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Indija, Pakistanas, Šiaurės Korėja ir Izraelis.

