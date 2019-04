Locked N' Loaded. Mūšiai dėl Palmyros ir pamokos Lietuvai 

▶️ Operacijos rajono svarba

Senąsias civilizacijas menantis Palmyros miestas (2004 m. duomenimis, apie 50 000 gyventojų) yra strategiškai svarbus taškas Sirijoje. Infrastruktūros prasme, tai – miestas šalies centre, turintis oro uostą. Be to, per jį eina kelias iš Homso vakaruose iki Deir er Zoro rytuose, nuo Rakos šiaurėje iki Damasko pietuose.