Gerai įsižiūrėkite į šį seną revolverį – ar nepastebite nieko neįprasto? 

Tai – 9,65 mm revolveris su 127 mm ilgio vamzdžiu. „Enfield No. 2“ buvo gaminamas nuo 1932 iki 1957 metų. Tiesa, nuotraukoje matote ankstyvąjį modelį, kuris turi vieną akivaizdų neįprastą bruožą – ar greitai jį pastebėjote?

„Enfield No. 2“ buvo sukurtas po Pirmojo pasaulinio karo nusprendus, kad didelis „Webley“ 11,6 mm revolveris yra per daug sunkus ir nerangus. „Enfield No. 2“ buvo naudojamas ne tik Jungtinės Karalystės, bet ir Australijos, Naujosios Zelandijos, Pakistano, Zambijos ir daugybės kitų šalių pajėgose. Tai taip pat buvo policijos pamėgtas ginklas, kuris buvo labai efektyvus šaudant iš artimo atstumo – juk tam ir buvo sukurtas. Tiesa, pirmoji versija turėjo vieną neįprastą bruožą.

Kaip rašėme anksčiau, revolveriai įprastai būna viengubo arba dvigubo veikimo ir jie skiriasi tik gaiduko mechanizmu. Šaudant viengubo veikimo revolveriu prieš kiekvieną šūvį reikia atlaužti gaiduką (tą dalį tiesiai už dėtuvės). Tuo tarpu dvigubo veikimo revolverių gaidukai yra atlenkiami nuleistuku – traukiant nuleistuką pirmiausia pakyla gaidukas, o tada jis krenta žemyn ir paleidžia šūvį. Įprastai tas pats revolveris gali veikti ir taip, ir taip – jei šaulys tik nori, jis gali atlenkti ir dvigubo veikimo revolverio gaiduką. Nebent jis šaudo „Enfield No. 2“ revolveriu – jo gaidukas neturi rankenėlės, nors akivaizdžiai yra išorinis.