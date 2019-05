Gerai įsižiūrėkite į šį ginklą – jo vamzdis yra ne ten, kur atrodo iš pirmo žvilgsnio 

Nuotraukoje matote futuristišką pistoletą-kulkosvaidį, sukurtą 2006 metais ir gaminamą nuo 2009-ųjų. Šis ginklas buvo sukurtas civiliams, tačiau yra naudojamas ir Tailando karinių pajėgų bei policijos. Kitaip tariant, tai yra tikras ginklas, net jei iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nuotraukoje vaizduojamas žaislas ar kino butaforija.

Tai – „KRISS Vector“ pistoletas-kulkosvaidis, gaminamas JAV kompanijos „KRISS USA“, anksčiau vadintos „Transformational Defense Industries“. Priklausomai nuo konfigūracijos, „KRISS Vector“ gali šaudyti įvairaus kalibro šoviniais – nuo „9×19mm Parabellum“ iki „10 mm Auto“. Modulinė konstrukcija, beje, leidžia keisti kalibrą be jokių įrankių (aišku, reikės kito kalibro mechanizmo). Tačiau pažvelkime į dizainą – kodėl „KRISS Vector“ atrodo toks keistas?

Na, visų pirma, atrodo, kad jis turi net kelias rankenas. Toks įspūdis yra klaidingas. „KRISS Vector“ turi sulankstomą buožę, įprastą pistoleto tipo rankeną ir papildomą rankeną priekyje. Korpusas, į kurį įstatoma dėtuvė, gali atrodyti labai neįprastai dėl savo dydžio. Tačiau taip yra ne be reikalo – čia pat sumontuoti ir pagrindiniai šaudymo mechanizmai.

Sugrįžkime prie tos nuotraukos viršuje – kur yra „KRISS Vector“ vazmdis? Ne, viršuje matomas žibinuvėlis, o vamzdis yra tiesiai po juo.

Gamintojas pasirūpino, kad „KRISS Vector“ vamzdis būtų vienoje linijoje su rankena ir buože. Tai užtikrina, kad šaudant vamzdis nekils į viršų, nes atatranka bus tiesiogiai perduodama į šaulio kūną. Tokių mechanizmų šiuolaikiniuose ginkluose yra labai daug. Štai „Chiappa Rhino“ revolveris šaudo iš apatinio cilindro lizdo, o ir senojo „Mateba MTR-8“ vamzdis su visu būgnu buvo sumontuoti tiesiai priešais nuleistuką.

Taigi, kai atatranka nukreipiama į šaulį, vamzdis po kiekvieno šūvio nekyla aukštyn. Tai leidžia seriją paleisti taikliau, o ir šauliui yra patogiau, nes nereikia eiti imtynių su vis į viršų kylančiu ginklu. Tačiau „KRISS Vector“ net nepasižymi stipria atatranka.

Šio ginklo spyna ir vadinamasis inercijos blokas už dėtuvės leidžiasi žemyn. Tai yra, po kiekvieno šūvio šios judančios detalės juda ne tiek horizontaliai, kiek vertikaliai. Gamintojo teigimu, tai visiškai išsprendžia atatrankos problemą ir šį pistoletą-kulkosvaidį paverčia labai taikliu ir praktišku ginklu.

Civiliam naudojimui skirti „KRISS Vector“ yra pusiau automatiniai. Tačiau šio ginklo prototipas pasiekė 1500 šūvių per minutę greitį. Gamintojui tai pasirodė per greitai – nenorima per anksti sudėvėti ginklo. Todėl karinėms pajėgoms ir policijai ruošiamos versijos dabar pasiekia 1200 šūvių per minutę.

„KRISS Vector“ yra vienas keisčiausiai atrodančių modernių ginklų. Tačiau kartu jis yra ir pakankamai pažangus ir patogus. Kita vertus, daugelis sutiktų, kad jis atrodo nekaip – entuziastams svarbi ir ginklo išvaizda, o „KRISS Vector“ tikrai nėra vienas iš gražiausių.

