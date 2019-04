Donaldas Trumpas tikisi susitarti su kinais dėl išlaidų gynybai mažinimo 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Vašingtone susitikęs su Kinijos vicepremjeru Liu He, ketvirtadienį išreiškė viltį, kad Vašingtonas galės su Pekinu ir Maskva derėtis dėl išlaidų ginkluotei mažinimo.

JAV, Rusija ir Kinija ginklams, įskaitant branduolinius, išleidžia „šimtus milijardų dolerių“, sakė D. Trumpas ir pridūrė: „Tai neprotinga“.

„Iš tikrųjų nėra prasmės, kad mes visi tai darome. Aš manau, kad mes – lyderiai. Mes visada būsime lyderiai. Manau, kad privalome būti lyderiai. Būtų daug geriau, jei mes visi susirinktume drauge ir negamintume šių ginklų. Manau, tai gali tapti antru etapu po to, kai bus sudarytas prekybos susitarimas“, – sakė D. Trumpas per JAV televizijų transliuotą susitikimą su Liu He.