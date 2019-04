Donaldas Trumpas negali pakęsti vienos naujos kartos lėktuvnešio detalės 

„USS Gerald R. Ford“ – didžiausias ir pažangiausias lėktuvnešis pasaulyje. Nors į JAV Karinį jūrų laivyną jis įsiliejo 2017 metais, į jokią misiją jis nevyks mažiausiai iki 2022-ųjų – ne visi darbai dar užbaigti.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą išreiškė pasitenkinimą didžiausiu pasaulio karo laivu, tačiau vienos jo detalės negali pakęsti. Ir gali būti, kad bent iš dalies jis yra teisus.

„USS Gerald R. Ford“ yra visiškai naujos „Gerald R. Ford“ klasės superlėktuvnešis, didžiausias karinis laivas pagal vandentalpą pasaulyje. Šio lėktuvnešio statybos prasidėjo dar 2005 metais. 2009 metais korpusas jau buvo nuleistas į vandenį, o 2017-aisiais šis laivas jau pateko į JAV Karinį jūrų laivyną. Tiesa, kol kas misijoms ir patruliavimui pasaulio vandenynuose jis nėra pasiruošęs. Ir tai nėra taip jau keista – reikia laiko mokymams ir technologijų užbaigimui. Juk būtent dėl to laivai ir yra statomi, o ne gaminami – tai yra unikalus laivas ir jam reikia laiko.

Tiesa, daugiau laiko nei buvo manyta. Iš dalies tai – elektromagnetinės katapultos (EMALS) kaltė. Anksčiau lėktuvnešiai naudojo aukšto slėgio garo katapultas („Nimitz“ tokias naudoja iki šiol). Tačiau EMALS leis tiksliau kontroliuoti apkrovas, kurias patiria lėktuvo rėmas paleidimo metu. Kadangi nereikės garo generatorių ir suspausto garo talpyklų, po deniu taip pat atsirado šiek tiek daugiau erdvės. Taigi, orlaivio paleidimo procesas yra lengviau kontroliuojamas, potencialiai saugesnis ir ne toks žiaurus lėktuvo rėmui. Vieni pliusai?

Ne visai. EMALS tinkamai neveikia iki šiol – technologija ir dabar tebėra nepatikima. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl „USS Gerald R. Ford“ vėluoja ir yra gerokai brangesnis nei buvo planuojama. Donaldas Trumpas to tiesiog negali pakęsti. Štai ką jis sakė apie šią problemą:

2017-aisiais Trumpas piktinosi EMALS technologija, ją vadino per daug sudėtinga ir nepatikima. „Ne, nenaudosite. Naudosite prakeiktą garą. Skaitmeninė technologija kainuoja keliais šimtais milijonų daugiau ir nėra gera“ – interviu „TIMES“ žurnalui sakė Trumpas.

2018-aisiais pasitarimo apie pasiruošimą uraganams su Federaline nepaprastosios padėties valdymo agentūra metu Trumpas vėl prakalbo apie EMALS. „Jie tiesiog nori visko naujo. Vietoje to, kad turėtų sistemą, kuri tiesiog nusviedžia orlaivius nuo laivo, kuri visada buvo garas, dabar jie turi magnetus. Vietoje garo jie naudoja magnetus. Jie išleido šimtus milijonų dolerių. Girdėjau, kad sistema nėra gera“.

Praeitų metų Padėkos dieną, Trumpas paklausė jūreivių, ar jie rinktųsi garo katapultas ar elektromagnetines, bei pridūrė, kad norėdamas suprasti EMALS „turi būti Albertas Einšteinas“. Jūreivis atsakė, kad daug proto reikia ir reaktoriui (visi JAV superlėktuvnešiai yra atominiai) valdyti, bet jie tai puikiai daro, todėl jis rinktųsi EMALS.

2019-ųjų balandį Trumpas vakarienės su Nacionaliniu Respublikonų komitetu metu vėl prakalbo apie EMALS. Tiesa, iš pradžių pagyrė „USS Gerald R. Ford“, tada prasitarė, kad jam EMALS įspūdžio nekelia, nes yra per daug sudėtinga. „Šio daikto kaina 900 milijonų dolerių viršijo biudžetą, bet vis tiek negalima nuo jo nusviesti lėktuvų. Jei būtume naudoję garą, katapultos būtų užbaigtos ir būtume sutaupę šimtus milijonų dolerių“.

Ir tikriausiai Trumpas neklysta – pasitelkus garo katapultas „USS Gerald R. Ford“ būtų buvęs pigesnis, o ir užbaigtas būtų greičiau. Suspausto garo katapultos per kelis dešimtmečius buvo ištobulintos taip, kad bėdų dėl saugumo kaip ir nebebuvo. Jūreiviai žinojo, kaip jas prižiūrėti, o ir ta mechanizmų užimama vieta mažai kam rūpėjo. Tačiau visos monetos turi dvi puses.

„USS Gerald R. Ford“ yra visai naujas. Planuojama pagaminti 10 šios klasės lėktuvnešių. Taigi, ir elektromagnetinės katapultos patobulės taip, kad problemų nebekels ir jas bus galima įdiegti pakankamai greitai. Dar daugiau – EMALS leidžia per dieną paleisti 25 % daugiau orlaivių naudojant 25 % mažiau žmonių. Karinis laivynas skaičiuoja, kad vien dėl to per 50 laivo tarnybos metų pavyks sutaupyti 4 milijardus dolerių. Taigi, Trumpas yra teisus tik tol, kol katapultos tinkamai neveikia, bet jų užbaigimas ir visų problemų išsprendimas nebeturėtų ilgai užtrukti.

