Vilniuje pradėta dalintis elektriniais paspirtukais 

„CityBee“ oficialiai pristatė savo el. paspirtukų dalijimosi paslaugą. Iš viso į sostinės gatves išriedėjo 500 el. paspirtukų. Bendrovė žada, kad paslauga bus greitu metu prieinama ir kitų Lietuvos bei Europos didmiesčių gyventojams.

„CityBee“ el. paspirtukų naudojimo kainą sudaro dvi dedamosios: starto mokestis (0,50 ct) bei minutės naudojimo kaina (0,10 ct). Tokį kainodaros modelį taiko ir pasauliniai analogiškų paslaugų teikimo gigantai „Bird“ bei „Lime“.

Vakarų Europos didmiesčiuose veikiančių tokių paslaugų operatorių el. paspirtukų starto mokestis yra 1 Eur, o minutės kaina – 0,15 ct.

Pasak „CityBee“ vadovo Luko Ylos, el. paspirtukai užpildo trūkstamą mobilumo mieste grandį ir leidžia žmonėms patogiai įveikti atstumus, kurie per ilgi eiti, bet per trumpi važiuoti automobiliu.

„Tarkime, jei dirbi viename Gedimino pr. gale, o susitikimas suplanuotas kitame, turi įveikti maždaug 2 km atstumą. Pėstute tam prireiktų daugiau nei 20 min. Dviračiu – greičiau, bet suprakaituosi. Su el. paspirtuku šį atstumą be vargo nuriedėsi per maždaug 6 min. Be to, nereikės rūpintis, kur jį pastatyti“, – komentavo L. Yla.

Įmonių grupei „Modus group“ priklausančios bendrovės „CityBee“ el. paspirtukų dalijimosi paslauga šį mėnesį taip pat pradės veikti ir Madride bei Varšuvoje. Planuojama, kad iki vasaros ja jau galės naudotis Kauno miesto bei Klaipėdos regiono gyventojai ir svečiai.

Prieš pradedant kelionę el. paspirtuku reikės nuskenuoti ant jo esantį QR kodą. Baigus kelionę, el. paspirtuką galima pastatyti bet kurioje viešoje vietoje, geriausia – šalia dviračių stovų.

„CityBee“ atkreipia dėmesį, kad naudodamiesi el. paspirtukais asmenys privalės laikytis tokių pačių taisyklių kaip ir įprastų bei el. dviračių vairuotojai. Be to, rekomenduojama dėvėti šalmą.

