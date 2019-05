Vietoj sovietinio monstro – ruoniukų sanatorija 

Einantieji taku į paplūdimį Kopgalyje prie pietinio molo gali matyti ties delfinariumu burzgiančią techniką ir didžiules duobes bei žemių sampilus. Tai – Lietuvos jūrų muziejuje kuriamo Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro statybos, prasidėjusios metų pradžioje ir jau įgaunančios pagreitį.

Lietuvos jūrų muziejaus (LJM) Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras iškils vietoj sovietmečiu įrengto griozdiško baseino. Jį rengiamasi visiškai demontuoti. Ši vieta praeityje garsėjo kaip savita gyvūnų kankinimo erdvė, mat baseine būdavo eksperimentuojama, išbandomi įvairūs brutalios žūklės metodai naudojant elektrą.

Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras bus skirtas daugiausia ruoniukams-pamestinukams globoti, taip pat sužeistiems jūriniams paukščiams. Vienu metu čia galės glaustis, būti prižiūrimi ir reabilituojami iki 30 gyvūnų. Statybas planuojama baigti 2021 metais.

Anot LJM atstovės spaudai Nikos Puteikienės, bendra projekto vertė – beveik 3 mln. eurų. Iš jų 1,38 mln. eurų – per Aplinkos ministeriją skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, kiti pinigai – LJM lėšos. „Kiekvieną pavasarį į mūsų Baltijos jūros pakrantę įvairiose vietose bangų išmesti išsekę ruoniukai ilgus metus glausdavosi administracinėse LJM patalpose, nors jos tam visiškai nepritaikytos. Gyvūnų reabilitacija vykdoma Jūrų muziejuje, o tai rizikinga, nes kyla grėsmė užkrėsti sveikus, nuolat muziejuje gyvenančius jūrų žinduolius. Gydymo patalpų nėra, todėl reabilitacijos centro seniai ir būtinai reikėjo“, – sakė ji. Skaičiuojama, kad per 23 metus LJM darbuotojams nuo bado ir išsekimo yra pavykę išgelbėti per 80 ruoniukų – kiekvieną pavasarį žmonės jų vis aptinka Lietuvos pajūryje. Šiemet jau rasta ir priglobta 12 ruoniukų.

Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro statybos. / Deniso Nikitenkos nuotrauka

Maždaug 950 kv. m ploto gyvūnų reabilitacijos centras užimtų tik trečdalį vietovės. Jį planuojama statyti pirmiausia. Tai būtų vienas objektų 1,4 ha teritorijoje, kurios ilgus metus niekas neprižiūrėjo. Ateityje norima pastatyti ir eksperimentariumą bei įrengti geoterminio vandens maudykles.

Vietoj sovietinio monstro – ruoniukų sanatorija

„Bendromis dviejų institucijų pastangomis kuriamas profesionalus reabilitacijos centras ne tik teiks pagalbą dėl taršos ar kitų incidentų nukentėjusiems jūrų gyvūnams, bet ir vykdys jų populiacijos stebėseną, užsiims moksline tiriamąja veikla. Dabar tyrimai atliekami netinkamomis sąlygomis arba mokslininkai verčiami juos vykdyti užsienyje. Toks gyvūnų tyrimų ir reabilitacijos centras bus vienas iš nedaugelio Europoje“, – teigė LJM direktorė Olga Žalienė.

