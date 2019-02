Rusniškiai prašo svečių kol kas į salą nevykti 

Vakar Šilutės rajono savivaldybė paskelbė ekstremaliąją situaciją, be Rusnės, dar penkiose rajono seniūnijose. Vandens lygis kelyje Šilutė-Rusnė vakar buvo pakilęs iki 95 cm.

Susisiekimas su Rusnės sala nutrauktas nuo sekmadienio. Tralai kelia tol, kol vandens lygis būna iki 80 cm.

Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė, su kuria susitikome ant nebaigtos statyti estakados į Rusnės salą, sakė, kad gyventojams kol kas jokio pavojaus nėra. Laimei, rusniškiai nesirgo, turi maisto atsargų. Tiesiog paskelbus ekstremaliąją situaciją visos tarnybos – kelininkai, ugniagesiai, autobusų parko darbuotojai, pasieniečiai, policininkai – dabar bus kur kas atsakingiau pasirengę ateiti į pagalbą.

BNS nuotr.

„Paskelbus ekstremaliąją situaciją, mes gyvename toliau. Dabar laukiame, kol išeis leidai. Jų sangrūdos susidarė Atmatoje prie Uostadvario. Ta apie 4 km ilgio ledų sangrūda mus ir skandina. Už jos marių link vandens lygis yra vos ne toks pat, kaip vasarą“, – sakė seniūnė.

Kol kas kariškiai į pagalbą dar nekviečiami. Jeigu vandens lygis kils dar labiau ir ledų sangrūda nepajudės, jeigu teks evakuoti gyventojus, tada žadama prašyti jų pagalbos.

Šiemet žmonės į Rusnės salą pėsčiomis patenka per nebaigtą statyti estakadą. Tarp bandančių patekti į potvynio zoną sutikome gana daug atvykusiųjų pasižiūrėti potvynio, pafotografuoti, pafilmuoti. Tarp jų buvo ir klaipėdiečių.

BNS nuotr.

Beje, be guminių botų į Rusnę patekti sunku, nes nedidelis ruožas prieš estakadą iš Šilutės pusės yra apsemtas. Gylis nėra didelis, galima perbristi. Šią kliūti žmonės įveikia įvairiai. Vienas vaikinas, avintis kedais, vykęs į salą paviešėti pas tetą, kurį laiką pastovėjęs, nusiavė batus ir tiesiog perbrido vandenį. Rusniškius, ko gero, galima atpažinti iš to, kad jie eina su botais, o batus nešasi rankoje. Per vandenį brido žmonės ir su vaikais. Pas uošvę Rusnėje viešėjusi šeima taip bandė grįžti namo.

Sutikome ir sutrikusias ūkininkes. Joms nerimą kėlė tai, kaip išvežti iš Rusnės salos apie 7 tonas pieno, nes tralas nevažiuoja. Seniūnė teigė, kad ūkininkams bus padedama.

BNS nuotr.

„Mes turėjome gerą vasarą, ramų rudenį, labai gražią žiemą. Šis potvynis nedidelis, tik tiek, kad labai staigus. Tuo jis skiriasi nuo ankstesniųjų. Vasario 16 d. 12 val. turėjome renginį, pakėlėme prezidento vėliavą, sugiedojome himną, atidarėme bendruomenės namus, o 14 val. prasidėjo ledonešis. Beje, pasitaikė gera savaitė, nes mokiniams atostogos, tad bent vaikų nereikia vežti į mokyklas“, – aiškino seniūnė.

Ponia Dalia tikino, kad jeigu žmogus susirgtų, didelės bėdos nebūtų, nes yra budintis tralas, kuris perkeltų mašiną, o seniūnei galima skambinti ir naktį.

BNS nuotr.

„Viskam pasiruošta. Be to, mes turim estakadą. Ja jau galima eiti pėsčiomis, ir tai jau yra labai daug. Bet mes labai prašome svečių dabar pas mus nevažiuoti, nesigėrėti tuo grožiu nuo estakados, netrukdyti. Seniūnija prašė Lietuvos automobilių kelių direkcijos esant potvyniui leisti mums pereiti pėsčiomis per estakadą, nes mums bėda. Ji leidimą mums davė, bet seniūnija turi užtikrinti žmonių, einančių per statybvietę, saugumą. Taigi jeigu kas nutiks, atsakys Rusnės seniūnija. Šiandien estakada nėra pramogų aikštelė, tai ekstremali vieta. Todėl prašome, kad svečiai kol kas nesilankytų. Po gegužės 15 d. mes visų jų labai lauksime“, – sakė D. Drobienė.

BNS nuotr.

Šilutės rajone šiuo metu apsemta apie 30 tūkst. hektarų teritorijos, kurioje yra 25 sodybos: dvi iš jų negyvenamos, likusiose gyvena 47 žmonės.

GOOGLE rekomenduoja