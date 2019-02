Reformatų skvero rekonstrukcija pasidomėjusi VPT, rekomenduoja ją nutraukti 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) Vilniaus savivaldybei rekomenduoja nutraukti sostinės Reformatų skvero 1,7 mln. eurų vertės rekonstrukcijos sutartį su bendrovėmis „Eikos statyba“ ir „Vvarff“, rašo dienraštis „Verslo žinios“.

Pasak institucijos, pirkime kartu nustatyti du kvalifikaciniai reikalavimai buvo pertekliniai ir dirbtinai ribojo konkurenciją.

Šie reikalavimai, pasak VPT, buvo vidutinės metinės svarbiausių statybos darbų apimties per pastaruosius 5 metus vertinimas ir reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 5 metus būtų vykdęs bent vieną panašią sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 884 tūkst. eurų be PVM.

Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė teigia, kad VPT dėmesys Reformatų skvero rekonstrukcijos konkursui yra pavėluotas.

Reformatų skvero atnaujinimo darbai prasidėjo praėjusių metų rudenį.

GOOGLE rekomenduoja