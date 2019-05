Po susitikimo su Aplinkos ministru – džiugios naujienos alytiškiams 

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika bei Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis sutarė, kad Alytaus mieste, Medelyno gatvėje esantis 70 ha sklypas, kurį šiuo metu valdo miškininkai, bus perduotas savivaldybei.

Kaip pranešė Alytaus miesto savivaldybės administracija, didžiąją dalį – apie 50 ha sklypo, į kurį pretenduoja Alytaus merija, užima alytiškių mėgstamas rekreacinis miškas. Kita dalis – apie 20 ha – išdirbta žemė, kurioje šiuo metu auginami įvairūs medžių sodinukai.

„Medelyno gatvėje esančiame sklype ateityje galėtų atsirasti viešbutis, verslui vystyti skirtos patalpos arba jis galėtų būti pritaikytas visuomenės poreikiams. Tačiau kas šioje teritorijoje bus, nuspręs gyventojai“, – kalbėdamas apie sklypo pritaikymo galimybes teigė Alytaus miesto meras N. Cesiulis.

Aplinkos ministerija, anot aplinkos ministro K. Mažeikos, palaiko Alytaus miesto mero idėją ir nemato kliūčių, kodėl sklypas negalėtų atitekti savivaldybei. Mat planuojama toliau tęsti dvejus metus trunkančią Valstybinių miškų urėdijų pertvarką. Jos metu ketinama atsakyti 34 šalyje esančių ir miškininkų ugdomų medelynų, tarp jų – ir Alytaus. „Šio medelyno numatyta atsisakyti, nes jo teritorijoje esanti žemė yra prasta. Be to, jau pasenusi ir daug investicijų reikalaujanti ir laistymo sistema. Todėl miškininkams jo tolimesnė eksploatacija per brangi“, – tikino ministras.

Valstybinių miškų urėdijos medelyno teritorijos perdavimo Alytaus miesto reikmėms procedūros turėtų būti baigtos kitų metų pradžioje.

Tai nebe pirmas žemės sklypas, nepriklausantis merijai, kurį Alytaus valdžia norėtų panaudoti miesto pramonės, paslaugų sektorių plėtrai. Dar galutinai nenurimę aistros ir dėl sumanymo koreguoti Alytaus miesto bendrąjį planą, numatant, kad beveik 150 hektarų užimančioje Alytaus aerodromo teritorijoje atsirastų paslaugų zona su SPA centru, viešbučiu, restoranu.

Prieš metus Alytaus miesto savivaldybės užsakymu buvo parengta Pramonės parko plėtros galimybių studija. Ją rengę specialistai alytiškiams aiškino, kad šiuo metu esančio parko ekonominis potencialias jau beveik išnaudotas. Todėl miesto pramonės ir ekonomikos plėtrai yra būtina galvoti apie laisvosios ekonominės zonos arba teritorijos „plyno lauko“ investicijoms išplėtimą.

