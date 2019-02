Nutraukta Naujosios perkėlos rekonstrukcijos sutartis 

„Smiltynės perkėla“ nutraukė sutartį su statybų bendrove UAB „LitCon“, kuri laiku neįvykdė savo įsipareigojimų rekonstruojant Naujosios perkėlos infrastruktūrą, dėl šios situacijos bus skelbimas naujas konkursas.

„Smiltynės perkėla“ jau ėmėsi ir būtinų veiksmų, kurie leistų atstatyti iki rekonstrukcijos buvusį transporto pralaidumą, jog klientai nejustų nepatogumų, rašoma pranešime spaudai.

Naujosios perkėlos infrastruktūros rekonstrukcija pradėta praėjusių metų rudenį, tačiau po kurio laiko UAB „LitCon“ vykdomi darbai pradėjo strigti. „Smiltynės perkėla“ rangovą nuolat ragino laikytis terminų, neatsilikti nuo grafiko, tačiau į šiuos reikalavimus statybų bendrovė tinkamai nereagavo, todėl priimtas sprendimas atsisakyti šio rangovo paslaugų.

„Statybų bendrovė buvo įsipareigojusi rekonstruoti Naujosios perkėlos infrastruktūrą per 6 mėnesius, kad mūsų klientai, besikeliantys per Kuršių marias, prasidėjus naujam sezonui turėtų dar geresnes sąlygas. Tačiau akivaizdu, kad tūkstančiams mūsų klientų jos nebus užtikrintos, nes UAB „LitCon“ neįvykdė savo įsipareigojimų. Be to, rangovas teismo yra paprašęs leidimo restruktūrizuotis, tad, panašu, kad ir toliau situacija tikrai nesikeistų. Priėmėme sprendimą nutraukti sutartį, nes nenorime delsti ir nukėlinėti savo svarbių planų, kurie leistų ne tik modernizuoti Naująją perkėlą, bet ir geriau reguliuoti keleivių srautus“, – sako „Smiltynės perkėlos“ technikos ir saugios laivybos direktorius Mindaugas Čiakas.

Nepaisant to, kad rangovas neįvykdė savo įsipareigojimų, „Smiltynės perkėla“ siekia, jog klientai nepatogumų nepajustų. Jau priimtas sprendimas iki gegužės atstatyti buvusį transporto pralaidumą.

„Eismas Naujoje perkėloje įprastai vyksta keturiomis juostomis. Iš Klaipėdos pusės į keltus įvažiuojama trimis juostomis, išvažiuojama – ketvirtąja. Rekonstrukcijos metu buvo paliktos trys – dvi įvažiavimo ir viena išvažiavimo. Iki naujojo sezono atstatysime ir ketvirtąją. Tai reiškia, kad pralaidumas bus vėl atkurtas toks, koks buvo visuomet. Tad transporto eilės dėl sustojusios rekonstrukcijos tikrai nesiformuos. Taip pat mes planuojame skelbti naują konkursą ir ieškoti rangovo, kuris atliktų suplanuotus svarbius darbus“, – teigia M. Čiakas.

