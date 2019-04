Medžiai ant V forto stogo yra... miškas 

Asociacija „Kauno tvirtovė“, nemokamai sutvarkiusi ne vieną fortą, už medžių, augusių ant V forto stogo, nukirtimą gali būti „premijuota“ bauda. Šešiasdešimt medžių – klevai, baltalksniai, alksniai, gluosniai ir drebulė – pasirodo, yra „valstybinės reikšmės miškas, priskirtas II miškų grupei“.

Todėl šiems medžiams nuo stogo pašalinti reikėjo ne tik Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus ir Kultūros paveldo departamento, bet ir Valstybinės miškų tarnybos (VMT) leidimo.

VMT atstovai, apsilankę V forte po talkos, konstatavo pažeidimą ir asociacijai „Kauno tvirtovė“ surašė patikrinimo aktą.

„Tai teisinio nihilizmo pavyzdys, kai nesuformavus sklypo, be suderinimo su teritorijos savininkais, medžiai ant pastatų ir inžinerinių statinių buvo įvardinti kaip miškas.“

„Kreipėmės į Seimą, o dėl įstatymo neteisėtumo kreipsimės į teismą. Kultūros paveldo departamentas dar 2011 metais yra įspėjęs, kad šių medžių negalima traktuoti kaip miško, kad tokį statusą želdynai gavo neteisėtai, nes Miškų įstatyme parašyta, kad medžiai virš pastatų negali būti traktuojami kaip miškas. Tai teisinio nihilizmo pavyzdys, kai nesuformavus sklypo, be suderinimo su teritorijos savininkais, medžiai virš pastatų ir inžinerinių statinių buvo įvardinti kaip miškas“, – sakė talkos iniciatorius asociacijos valdybos pirmininkas Robertas Juknevičius. Be to, jo manymu, Miškų bei Saugomų teritorijų įstatymai prieštarauja vienas kitam. Teisybės ieškoti R. Juknevičius ketina teisme.

VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjas Voldemaras Švėgžda sutiko, kad ant pastatų neturėtų būti medžių. „Tačiau kol Miško kadastro duomenys nepakeisti, be leidimo medžių kirsti negalima. Dėl Miškų kadastro duomenų patikslinimo turėjo kreiptis Kauno miesto savivaldybė, tačiau ji to nepadarė“, – teigė V. Švėgžda.

Miškų bei Saugomų teritorijų įstatymų prieštaravimo vienas kitam jis tikino negalįs komentuoti.

Buvęs miškininkas, Seimo narys Kęstutis Bacvinka sakė, kad apie 2010 metus buvo atsiradusi įstatymų spraga. „Miškotvarkininkai, pamatę kelias dešimtis medžių, nesigilindami ir net nederindami su valdytojais, įformindavo juos kaip mišką. Todėl nemažai „miškų“ atsirado žemės ūkio naudmenose ir savininkams belikdavo tik stebėtis, kad žemės ūkio paskirties žemė virto mišku. Dabar ta spraga ištaisyta, rengiami miškotvarkos projektai derinami su savininkais, tačiau šleifas iš praeities tebesivelka“, ‑ sakė K. Bacvinka. Jis ketina inicijuoti įstatymo pataisas, kad ateityje panašių kuriozų būtų išvengta.

„Kreipsiuosi ir į Kultūros ministeriją, kad biurokratiškai, pro pirštus nežiūrėtų į tokius objektus“, ‑ tikino Seimo narys. Kad pastarasis Seimo nario teiginys nėra laužtas iš piršto, tvirtino ir R. Juknevičius. Jo žodžiais, vienas iš fortų šiuo metu yra užsemtas vandens, jis niokoja istorinį paveldą.

