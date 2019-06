Klaipėdos gelbėtojams talkins robotas 

Šią vasarą skęstantiesiems gelbėti Klaipėdos Antrosios Melnragės paplūdimyje pirmą kartą bus pasitelktas 19 tūkst. eurų kainavęs išmanusis plaustas-robotas „Emily“.

Jis valdomas nuotoliniu būdu ir skirtas skęstantiesiems gelbėti itin pavojingomis sąlygomis.

„Kai jūra labai audringa, mūsų darbuotojams iškiltų grėsmė, jei jie pultų gelbėti skęstančio žmogaus. Plaustas „Emily“ gali pasiekti iki 45 kilometrų per valandą greitį, net ekstremaliausiomis sąlygomis įveikti stiprias bangas ir padėti skęstančiajam sulaukti pagalbos. Plauste yra vaizdo kamera, tad jo operatorius galės matyti, kas vyksta jūroje. Skęstantysis galės naudotis racija, jam bus duodami nurodymai, kaip elgtis“, – pasakojo BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Siakkis.

Plaustas „Emily“ yra sukurtas pagal JAV karinio jūrų laivyno užsakymą, jis buvo pasitelkiamas tarptautinėse misijose gelbstint pabėgėlius. Skelbiama, kad per dvi dienas šie įrenginiai padėjo išgelbėti per 300 žmonių. Plaustas turi vandens motociklo variklį primenantį mechanizmą. Roboto visiškai neveikia bangos, jis gali per jas šokinėti, o apverstas pats grįžta į pirminę padėtį.

Anot gelbėtojų, įprastomis oro sąlygomis šis įrenginys nebus naudojamas.

Beje, tokio paties modelio plaustą „Emily“ pirmi pernai išbandė Neringos gelbėtojai.

„Plaustas valdomas radijo bangomis. Jūroje skęstantį žmogų įrenginys pasiekia daug greičiau nei gelbėtojas. Priplaukus plaustui, skęstantysis užsivelka gelbėjimosi liemenę, įsikimba į plaustą ir laukia, kol jį pasieks mūsų žmonės“, – „Lietuvos žinioms“ yra pasakojęs Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys.

