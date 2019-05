Kaimo mokyklų tuštėjimo metas neaplenkė ir Almos Adamkienės mokyklos 

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla nuo kitų mokslo metų pradžios taps Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriumi-Šepetos A. Adamkienės mokykla-daugiafunkciniu centru.

Taip reorganizuoti Šepetos A. Adamkienės pagrindinę mokyklą nusprendė Kupiškio rajono taryba. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė portalui LŽ pabrėžė, kad dabar šioje ugdymo įstaigoje mokosi 56 moksleiviai, juos moko 15 pedagogų. Mokykloje taip pat dirba septyni aptarnaujančio personalo darbuotojai.

Įvertinus tokį mokinių skaičių, o ypač faktą, kad itin mažai jų lanko devintą ir dešimtą klases, nutarta Šepetoje vaikus mokyti iki devintos klasės. Vyriausi mokiniai būtų aštuntokai. Šepetos A. Adamkienės mokykloje taip pat bus vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

„Reorganizuojant Šepetos A. Adamkienės pagrindinę mokyklą nė vienas pedagogas nebus atleistas iš darbo, tačiau ne vienam jų sumažės darbo krūvis“, – konstatavo J. Trifeldienė.

Ji tikino, kad dauguma Šepetos A. Adamkienės mokyklos, kurią nuo Kupiškio miesto skiria vos trys kilometrai, pedagogų yra atvažiuojantys. J. Trifeldienė neslėpė, jog kuriamam dariniui naujas pavadinimas – Kupiškio P. Matulionio progimnazijos skyrius-Šepetos A. Adamkienės mokykla-diaugiafunkcis centras – suteiktas dėl to, kad mokykloje jau veikia Kupiškio kultūros centro padalinys, be to, čia siekiama įkurti vaikų dienos centrą. Jis būtų steigiamas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

„Dienos centro kūrimas – rajone vykdomos institucinės globos pertvarkos dalis“, – teigė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jūra Sigutė Jurėnienė pasakojo, kad pasirinktas A. Adamkienės vardas lėmė ir tai, jog šioje ugdymo įstaigoje vyko daug A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo organizuotų renginių, mokyklai buvo dovanota šio fondo platintų knygų ir net rūpintasi moksleivių sveikata.

Reklama